AGM G3 Pro bringt Profi-Thermokamera in die Tasche – für Alltagsprofis, Hausbesitzer und Abenteurer gleichermaßen

Kfz-Inspektion mit der hochauflösenden Thermokamera des G3 Pro Den Auto-Motor mit dem G3 Pro inspizieren

AGM G3 Pro: Profi-Thermokamera mit 512×384 Auflösung im robusten Smartphone. Leckagen, Hotspots & mehr mit überlegener Detailtreue & Zuverlässigkeit erkennen.

BERLIN, BERLIN, GERMANY, March 12, 2026 /EINPresswire.com/ -- AGM, der Pionier bei robusten Smartphones mit fortschrittlichen Sensortechnologien, gab heute die erweiterte Verfügbarkeit des AGM G3 Pro bekannt - eines 5G-Rugged-Geräts, das die Thermografie von einem spezialisierten Werkzeug zu einer zugänglichen, mobilen Powerhouse macht.

Im Mittelpunkt des G3 Pro steht die professionelle Thermokamera mit beeindruckender 512×384 Auflösung und 25 FPS Echtzeit-Videoaufzeichnung, die scharfe, detaillierte Wärmebilder liefert - weit über einfache Thermal-Add-ons oder niedrig auflösende Handy-Integrationen hinaus. Mit einem breiten dualen Temperaturbereich von -20 °C bis 550 °C (-4 °F bis 1022 °F) ermöglicht die Kamera präzise Erkennung in Szenarien mit geringem Kontrast (z. B. subtile Wärmelecks) sowie bei hochheißen industriellen Aufgaben.

Diese integrierte Thermalfunktion eröffnet eine breite Palette praktischer Anwendungen im echten Leben - ohne teure separate Geräte:

- Haus- & DIY-Inspektionen: Versteckte Wasserschäden, Isolationslücken, elektrische Hotspots, HVAC-Ineffizienzen oder überhitzte Geräte aufspüren - Zeit und Geld bei Energiekosten sparen oder teure Schäden verhindern.

- Elektrische & mechanische Fehlersuche: Ausfallende Schaltkreise, überlastete Steckdosen, Motorprobleme oder Lagerverschleiß in Maschinen frühzeitig erkennen - ideal für Elektriker, Mechaniker und Wartungstechniker.

- Kfz-Diagnose: Überhitzte Bremsen, Abgasprobleme oder Motoranomalien schnell und sicher detektieren.

- Outdoor- & Notfallnutzung: Wärmesignaturen für Wildbeobachtung, Suche & Rettung, Nachtnavigation oder Erkennung von Personen/Tieren bei schlechter Sicht verfolgen.

- Sicherheits- & Überprüfungschecks: Eindringlinge per Körperwärme scannen oder Perimeterausrüstung in industriellen oder abgelegenen Bereichen überwachen.

„Thermografie bedeutete früher entweder das Mitführen sperriger Standalone-Kameras, das Ausgeben Tausender für Profi-Geräte oder das Abfinden mit niedrig auflösenden Thermalsensoren in Smartphones, die unscharfe, unzuverlässige Ergebnisse liefern“, sagte Lucas, AGM Marketing Manager. „Wir haben festgestellt, dass die meisten Produkte auf dem Markt eine schlechte Auflösung bieten - oft im Bereich von 80×60 bis 256×192 -, was die Genauigkeit und Detailtiefe für reale Aufgaben stark einschränkt. Deshalb haben wir den G3 Pro mit einer echten hochauflösenden 512×384 Thermokamera entwickelt: um ein zuverlässigeres, qualitativ hochwertigeres Produkt zu schaffen, das Nutzern schärfere Bilder, bessere Temperaturpräzision und professionelle Leistung direkt in der Tasche bietet - ohne Kompromisse“

Die Thermokamera ist nahtlos über die dedizierte Thermal AGM App integriert und bietet Funktionen wie Spot-/Max-/Min-Temperaturverfolgung, Farbpaletten, Alarme bei Schwellwertüberschreitungen sowie einfache Überlagerung mit der 64-MP-Hauptkamera für kontextuelle Aufnahmen. In Kombination mit dem robusten Aufbau des Geräts (IP68/IP69K wasser-/staubdicht, MIL-STD-810H stoß-/fallsicher) übersteht es harte Umgebungen, in denen andere Geräte versagen.

Weitere Highlights, die die Thermaleistung ergänzen:

- Massiver 10.000-mAh-Akku mit 33 W kabelgebundener + 18 W kabelloser Ladung für mehrtägigen Einsatz bei ausgedehnter Feldarbeit.

- MediaTek Dimensity 7300 Prozessor, 12+12 GB RAM + 512 GB Speicher (erweiterbar bis 1 TB) und Android 15 für flüssige Performance bei anspruchsvollen Apps.

- 6,72-Zoll 120-Hz FHD+-Display, 64-MP-Haupt- + 2-MP-Makrokamera, ultra-lauter 5-W-Lautsprecher (bis 116 dB) und integriertes Campinglicht.

Der AGM G3 Pro ist über die offizielle AGM-Website, Amazon sowie ausgewählte Rugged-Tech-Händler erhältlich. Der Preis startet wettbewerbsfähig für dieses funktionsreiche Rugged-Smartphone.

Für hochauflösende Produktbilder, Thermal-Beispielaufnahmen, Demovideos oder Testgeräte kontaktieren Sie bitte media@agmmobile.com.

Über AGM

AGM führt die Branche robuster Mobilgeräte an, indem es fortschrittliche Sensoren wie hochauflösende Thermokameras in robuste, praktische Smartphones integriert - entwickelt für Profis, Ersthelfer, Outdoor-Enthusiasten und alle, die Zuverlässigkeit unter extremen Bedingungen verlangen.

Kontakt:

AGM Media Relations

E-Mail: media@agmmobile.com

Website: www.agmmobile.com

