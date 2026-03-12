La Gobernadora Hochul Anuncia la Finalización de un Proyecto de Vivienda Asequible y Con Apoyo de $86 Millones en el Bronx

La gobernadora Kathy Hochul anunció hoy la finalización de Baez Place, un proyecto de vivienda asequible y de apoyo de $86 millones en el barrio de Claremont del Bronx. Desarrollado por Community Access en colaboración con Blue Sky Bronx LLC, Baez Place ofrece 154 apartamentos de alta calidad y cuenta con un invernadero comunitario diseñado para mejorar la salud y el bienestar de los residentes. Bajo el liderazgo de la gobernadora Hochul, Renovación de Viviendas y Comunidad del Estado de Nueva York (HCR) ha creado o preservado más de 10,000 viviendas asequibles en el Bronx. Baez Place continúa esta iniciativa y complementa el Plan de Vivienda quinquenal de $25,000 millones de la gobernadora Hochul, que está en camino de crear o preservar 100,000 viviendas asequibles en todo el estado.

“Baez Place representa exactamente la inversión audaz que necesitamos para que Nueva York sea más asequible y habitable”, declaró la Gobernadora Hochul. Las viviendas con servicios, comodidades y oportunidades para construir comunidad pueden ayudar a los neoyorquinos más vulnerables a vivir de forma independiente y lograr un sentido de bienestar y pertenencia. Desarrollos como este fortalecen los vecindarios y cumplen con nuestro compromiso de garantizar que todos tengan un hogar seguro y asequible.

El desarrollo es asequible para hogares que ganan hasta el 80% del ingreso medio del área. Hay 86 apartamentos con apoyo para inquilinos elegibles que viven con problemas de salud mental y personas mayores de 55 años que han experimentado la falta de vivienda. Community Access ofrece servicios de apoyo en el lugar que incluyen gestión de casos, apoyo en salud mental, asistencia laboral y conexiones con atención médica y recursos comunitarios. El desarrollo incluye apartamentos totalmente accesibles y adaptables. Hay 38 unidades para residentes con discapacidades de movilidad y cuatro unidades para residentes con discapacidades sensoriales.

Baez Place cuenta con un invernadero y un programa complementario de agricultura urbana, lo que amplía el acceso a alimentos saludables. El invernadero está disponible como espacio de encuentro social durante todo el año, lo que ayuda a los inquilinos a conectar con la naturaleza, desarrollar habilidades de jardinería y reducir el aislamiento.

El edificio, totalmente eléctrico, fue diseñado para cumplir con altos estándares de eficiencia energética y sostenibilidad, incluyendo la certificación Energy Star Multifamily Highrise y los requisitos de Enterprise Green Communities 2020. Sus características incluyen electrodomésticos de bajo consumo, iluminación LED, sistemas avanzados de calefacción y refrigeración, y accesorios que ahorran agua.

Baez Place se encuentra cerca del metro, autobuses y la línea Metro-North, así como de escuelas, parques, centros de salud y zonas comerciales.

El financiamiento estatal para Baez Place incluye los programas de Crédito Fiscal Federal para Viviendas de Bajos Ingresos de la Renovación Comunitaria y de Viviendas del Estado de Nueva York, que se espera generen aproximadamente $38.7 millones en capital y $12 millones en subsidios. La Oficina de Asistencia Temporal y para Personas con Discapacidad del Estado de Nueva York aportó $7 millones a través de su Programa de Vivienda y Asistencia para Personas sin Hogar. Los gastos operativos de las unidades de apoyo se financian a través de la Iniciativa de Vivienda de Apoyo del Estado Empire y son administrados por la Oficina de Salud Mental del Estado de Nueva York.

RuthAnne Visnauskas, Comisionada de Renovación Comunitaria y de Viviendas del Estado de Nueva York, declaró: “Baez Place es un ejemplo contundente de la visión de la gobernadora Hochul en acción: crear viviendas asequibles y de alta calidad que brinden el apoyo que los neoyorquinos necesitan para prosperar. Esta inversión de $86 millones no solo amplía las oportunidades de vivienda asequible para más de 150 hogares, sino que también brinda servicios esenciales que ayudarán a los residentes del desarrollo a construir estabilidad y un futuro más prometedor. Agradecemos a Community Access, Blue Sky Bronx LLC y a todos los que contribuyeron a la finalización de este extraordinario desarrollo”.

La Comisionada de la Oficina de Asistencia Temporal y para Discapacitados, Barbara C. Guinn, declaró: “La apertura de Baez Place en el Bronx ofrece a las personas sin hogar o en riesgo de quedarse sin hogar apartamentos estables y asequibles que tanto necesitan, así como fácil acceso a servicios de apoyo esenciales in situ que les ayudarán a mantener su vivienda y vivir de forma independiente. Nos enorgullece colaborar en este proyecto vital y agradecemos a la gobernadora Hochul por las inversiones históricas realizadas para ampliar y preservar la oferta de opciones de vivienda con apoyo permanente en todo el estado de Nueva York”.

La Comisionada de la Oficina de Salud Mental, Ann Sullivan, declaró: “La vivienda con apoyo desempeña un papel fundamental en la continuidad de la atención de nuestro estado, brindando seguridad y estabilidad a los neoyorquinos que viven con enfermedades mentales. Baez Place ofrecerá servicios y apoyo a estas personas, para que puedan continuar su recuperación en su propia comunidad. Este desarrollo representa el compromiso continuo de la gobernadora Hochul de expandir la vivienda especializada en todo el estado y garantizar que todos en nuestro estado tengan acceso a los recursos necesarios para ayudarles a recuperarse de las enfermedades mentales”.

El Senador Charles Schumer declaró: “Me enorgullece que el Crédito Fiscal Federal para Viviendas de Bajos Ingresos, que trabajé arduamente para proteger y expandir, haya generado más de $38 millones para ayudar a construir Baez Place en el Bronx, un nuevo desarrollo con 154 viviendas asequibles, incluyendo 86 apartamentos con apoyo. Aplaudo los esfuerzos de la gobernadora Hochul por crear y preservar viviendas asequibles en todo el estado, especialmente para los neoyorquinos vulnerables, y seguiré trabajando para asignar los recursos federales necesarios para más viviendas asequibles”.

El Representante Ritchie Torres declaró: “En un momento en que el costo de la vida está aplastando a las familias trabajadoras, debemos hacer todo lo posible para construir más viviendas para ellas y hacerlo más rápido. Baez Place ofrece 154 viviendas asequibles en el Bronx, incluyendo viviendas con apoyo para nuestros vecinos más vulnerables. Así es como enfrentamos la asequibilidad de frente y nos aseguramos de que cada familia del Bronx tenga un hogar seguro y estable”.

El Senador Estatal Luis Sepúlveda declaró: “Como firme defensor de la vivienda asequible y con apoyo, especialmente en El Bronx, celebro la finalización de Baez Place como un gran paso hacia un futuro más justo y digno para nuestras comunidades. Este desarrollo representa no solo una inversión de $86 millones en infraestructura, sino también una inversión directa en la vida de 154 familias, incluidas 86 personas que recibirán servicios de apoyo esenciales. Apoyo firmemente esta iniciativa de la gobernadora Kathy Hochul, que demuestra un claro compromiso con la ampliación del acceso a la vivienda asequible y el fortalecimiento de los servicios para nuestras poblaciones más vulnerables. Bajo su liderazgo, seguimos impulsando soluciones concretas para combatir la falta de vivienda y garantizar la estabilidad a largo plazo de miles de neoyorquinos”.

La Asambleísta Yudelka Tapia declaró: “Baez Place es una inversión importante en el Bronx y en quienes consideran esta comunidad su hogar. Estos 154 apartamentos asequibles brindarán estabilidad a familias, personas mayores y personas que merecen la oportunidad de vivir con dignidad. En un distrito donde muchos residentes luchan por mantener un techo, este desarrollo representa una verdadera oportunidad. Agradezco a la gobernadora Hochul, a HCR, a Community Access y a todos los colaboradores que hicieron realidad esta visión para nuestro vecindario”.

La Presidenta del Condado del Bronx, Vanessa L. Gibson, declaró: “La finalización de Baez Place en Mount Hope representa una inversión importante en nuestro distrito al aumentar el acceso a viviendas seguras, estables y asequibles. Agradezco a la gobernadora Kathy Hochul por seguir defendiendo la asequibilidad en todo nuestro estado y por trabajar junto con colaboradores comunitarios locales como Community Access para lograr resultados concretos para los neoyorquinos. Desarrollos como este acercan al Bronx a abordar la crisis de asequibilidad que enfrentamos en la ciudad de Nueva York y garantizan que nuestros residentes tengan acceso a viviendas de calidad y la oportunidad de construir un futuro más seguro”.

Cal Hedigan, Director Ejecutivo de Community Access, declaró: “Community Access se enorgullece de celebrar la apertura de Baez Place, que ofrecerá viviendas estables y asequibles a neoyorquinos que han experimentado la falta de vivienda y viven con problemas de salud mental, así como a personas mayores que anteriormente carecían de vivienda y padecían enfermedades crónicas o discapacidades, y a otros hogares necesitados que cumplen los requisitos de ingresos. La vivienda es un derecho humano, y tener un hogar puede transformar la vida de una persona. Un hogar ofrece estabilidad, dignidad y la oportunidad de sanar, crecer e imaginar un futuro diferente. Baez Place refleja nuestra convicción de que cada neoyorquino merece no solo una vivienda, sino también la oportunidad de vivir con dignidad, sentirse arraigado en la comunidad y prosperar. Nos honra ser parte de la construcción de un Nueva York más justo y equitativo para todos”.

Agenda de Vivienda de la Gobernadora Hochul

La Gobernadora Hochul se dedica a abordar la crisis de vivienda de Nueva York y a hacer que el estado sea más asequible y habitable para todos los neoyorquinos. Desde el año fiscal 2023, la Gobernadora ha trabajado para aumentar la oferta de vivienda y hacerla más asequible mediante el lanzamiento de un Plan Integral de Vivienda de $25 mil millones a cinco años, la promulgación del acuerdo de vivienda más significativo en décadas y la implementación de nuevas protecciones para inquilinos y propietarios. Bajo el liderazgo de la Gobernadora Hochul, HCR ha creado nuevos programas que impulsan el desarrollo de viviendas asequibles y para personas de ingresos mixtos, tanto para inquilinos como para compradores. Estos incluyen el Programa Comunitario Pro-Vivienda, que permite a las localidades certificadas acceso exclusivo a hasta $750 millones en fondos estatales discrecionales. Más de 400 comunidades en todo el estado han sido certificadas como Pro-Vivienda, incluida la ciudad de Nueva York.

Como parte del Informe sobre el Estado del Estado de 2026 de la Gobernadora Hochul, la Gobernadora propuso su agenda "Que construyan", una serie de reformas históricas para acelerar el desarrollo de vivienda e infraestructura y reducir los costos. Esta iniciativa impulsará una serie de reformas sensatas a la Ley de Revisión de la Calidad Ambiental del Estado de Nueva York (SEQRA) y medidas ejecutivas para agilizar categorías críticas de proyectos que, según se ha determinado sistemáticamente, no tienen impactos ambientales significativos, pero que durante demasiado tiempo han estado atascados en trámites burocráticos y sujetos a largas demoras.

El Presupuesto Ejecutivo del Año Fiscal 2027 completa el Plan de Vivienda quinquenal actual del Gobernador para crear o preservar 100,000 viviendas asequibles en todo el estado, incluyendo 10,000 con servicios de apoyo para poblaciones vulnerables, además de la electrificación de 50,000 viviendas adicionales. Hasta la fecha, se han creado o preservado más de 78,000 viviendas asequibles. El Presupuesto Ejecutivo también invierte $250 millones en fondos de capital para acelerar la construcción de miles de nuevas viviendas a bajo costo.