Rakuten Viki เปิดตัวคอลเลกชัน 'Viki Celebrates Women' เฉลิมฉลองวันสตรีสากล
พบกับหลากหลายเรื่องราวและตัวละครหญิงในเว็บ Viki ที่เจาะลึกทุกองศาของชีวิตความเป็นหญิงSEOUL, SOUTH KOREA, March 11, 2026 /EINPresswire.com/ -- การได้รับชมบทละครที่สะท้อนถึงการใช้ชีวิตของผู้หญิง ซึ่งมักจะเต็มไปด้วยความซับซ้อน ความยุ่งเหยิง และ ความสวยงาม นับว่าเป็นการใช้เวลาที่ทรงพลังอย่างหนึ่ง แม้ว่าจะดูเหมือนเป็นเรื่องธรรมดา
Rakuten Viki (ราคุเต็น วิกิ) ผู้นำด้านสื่อบันเทิงแห่งเอเซีย ร่วมเฉลิมฉลองวันสตรีสากลด้วยการคัดซีรีส์เกาหลียอดนิยมที่นำเรื่องโดยตัวละครหญิงมารวบรวมไว้ในคอลเลกชันที่ชื่อว่า “Viki Celebrates Women” โดยคอลเลกชันนี้จะขึ้นอยู่บนหน้าหลักของเว็บ Viki เพื่อเป็นการไฮไลท์เรื่องราวจากมุมมองของผู้หญิงไม่ว่าจะเป็นเกมการเมืองในที่ทำงาน โมเมนต์เหงา ๆ ของการเยียวยาจิตใจ หรือ ความรักที่ประทับใจจนไม่รู้ลืม
เพื่อช่วยให้ผู้ชมเลือกดูง่ายขึ้น Rakuten Viki จึงจัดลำดับซีรีส์ยอดฮิตโดยแบ่งหมวดไปตามฟีลลิ่งและพล็อตเรื่องที่แตกต่างกันเช่นการค้นพบตัวเองของหญิงสาวผู้เข้มแข็งหรือสาวมั่นผู้ทลายทุกข้อจำกัดสู่ความสำเร็จในอาชีพ
สำหรับค่ำคืนแห่งความรู้สึก
Love Me (เลิฟ มี)
ดูจากภายนอกแล้ว ซอ จุนคยอง (แสดงโดย ซอ ฮยอน-จิน) เหมือนจะมีทุกอย่าง: อาชีพสูติแพทย์ที่ภูมิฐานและชีวิตที่เข้าที่อย่างเป็นระเบียบ แต่ภายใต้ผิวเผินที่ดูมั่นคงนั้นกลับซ่อนบาดแผลที่ยังรักษาไม่หาย… เพราะหลายปีมาแล้วได้เกิดโศกขนาตกรรมในครอบครัวที่ฝังลึกความเจ็บปวดไว้ในใจเธอแต่ไม่มีใครรู้ จนกระทั่งวันหนึ่งมี ผ.อ. ดนตรีรักสนุกคนหนึ่งย้ายมาอยู่ข้างบ้าน ทำให้กำแพงที่เธอสร้างไว้… เริ่มคลายล็อกลง เลิฟ มี คือเรื่องราวของการเยียวยาและการเปิดใจให้ใครอีกคนได้เข้ามาใกล้ชิด
My Mister (คุณลุงของฉัน)
ไอยู แปลงโฉมรับบทเป็น อี จีอัน ที่ถึงแม้ว่าจะยังอยู่ในวัยสาวแต่กลับโชกโชนไปด้วยภาระหนี้สินและความรับผิดชอบอันหนักหน่วง และเมื่อโชคชะตาพาให้เธอมาพบกับคุณลุงวิศวกรคนหนึ่งที่กำลังต่อสู้กับชีวิตของตัวเองอยู่เหมือนกัน จึงเกิดเป็นความผูกพันธ์ที่เป็นมากกว่าความรัก… แต่เป็นความเข้าใจและความความเห็นใจที่ทั้งสองมีต่อกันและกัน จนถึงทุกวันนี้ คุณลุงของฉัน ได้ถูกขนานนามว่าเป็นหนึ่งในซีรีส์ดราม่าที่บาดลึกและทรงพลังที่สุดที่เคยมีมา
Yumi's Cells (เซลล์ของยูมิ)
การบอกเลิกเรียกว่ายากแล้ว แต่การฮีลใจนี่สิยิ่งยากกว่า เซลล์ของยูมิ เล่าถึงภาวะความสับสนนี้ผ่านตัวการ์ตูนที่เป็นตัวแทนอารมณ์ต่าง ๆ ในหัวของ คิม ยูมิ (คิม โก-อึน) โดยแต่ละตัวแสดงให้เห็นถึงแง่ต่าง ๆ ของโลกภายในของเธอในขณะที่เธอต้องเผชิญกับประสบการณ์ความรัก ความอกหัก และ การเติบโต ซีรีส์เรื่องนี้คือการสำรวจโลกแห่งอารมณ์ที่ทุกคนคุ้นเคยโดยใช้วิธีการเล่าเรื่องที่สร้างสรรค์และแปลกใหม่
Bitch X Rich (บิทช์ X ริช)
บิทช์ X ริช เป็นดราม่าที่สอดแทรกไปด้วยความดาร์กและความระทึกขวัญ หลังจากที่ คิม ฮเยอิน (อี อึน-แซม) มีส่วนรู้เห็นกับคดีฆาตรกรรม เธอถูกย้ายมาที่โรงเรียนชนชั้นสูงในที่ที่สังคมถูกปกครองด้วยกฎแห่งอำนาจ… และการเก็บความลับคือการเอาชีวิตรอด ฮเยอินจึงต้องเดินเกมท่ามกลางหมู่มิตรและศัตรูอย่างเฉียบขาดและแยบยลเพื่อปกป้องตัวเองและอยู่รอดในห่วงโซ่อำมหิตแห่งนี้
สำหรับอินเนอร์บอสหญิงของคุณ
Love Scout (เลิฟสเกาต์)
คัง จียุน (ฮัน จี-มิน) เป็นผู้หญิงที่สร้างเนื้อสร้างตัวด้วยตัวเองจนกลายเป็นราชินีแห่งวงการสรรหาบุคลากร แต่ถึงแม้ว่าเธอจะเก่งกาจในอาชีพที่แข่งขันสูงนี้เพียงใด ชีวิตสามัญของเธอกลับเอาไม่อยู่ซะเลย และเมื่อมีเลขาหนุ่มดาวรุ่งคนหนึ่งเข้ามามีบทบาททั้งในหน้าที่การงานและในชีวิตส่วนตัวของเธอ… ความสัมพันธ์ของทั้งสองก็เริ่มหันไปในทิศทางที่ทั้งคู่ไม่เคยคาดคิด
Agency (เอเจนซี่)
สำหรับ โก อาอิน (อี โบ-ยอง) เป้าหมายของเธอไม่ใช่แค่ที่นั่งในหมู่คณะผู้บริหาร… แต่คือตำแหน่งที่หัวโต๊ะ เอเจนซี่ ติดตามภารกิจการไต่เต้าสู่การเป็นผู้บริหารระดับสูงเพศหญิงคนแรกในบริษัทเอเจนซี่โฆษณาชั้นนำ โดยมี อี โบ-ยอง นำแสดงในบทที่แสดงให้เห็นถึงความใฝ่สูง ความทรหด และ การปรับตัว เพื่อบรรลุเป้าหมายความสำเร็จในชีวิตองค์กรที่ไร้ความปราณี
First Lady (เฟิร์สเลดี้)
ในขณะที่ ชา ซูยอน (ยูจีน) กำลังจะก้าวขึ้นรับยศที่ทรงเกียรติที่สุดในประเทศ… สามีของเธอกลับยื่นเอกสารหย่าร้างมาให้อย่างไม่คาดคิด สิ่งที่เกิดขึ้นต่อมาคือก้าวต่อไปของผู้หญิงที่ยืนหยัดต่อสู้และไม่ยอมปล่อยให้ตัวเองถูกตัดบทในชีวิตของเธอเอง เฟิร์สเลดี้ ติดตามชีวิตการเมืองที่พัวพันกับชีวิตส่วนตัวของผู้หญิงที่พยายามกู้ศักดิ์ศรีและสิทธิของการกำหนดอนาคตของตัวเอง
สำหรับวันที่อยากดูอะไรสนุก ๆ (แถมมีความรักด้วย)
Weightlifting Fairy Kim Bok Joo (นางฟ้ายกน้ำหนักคิมบ๊กจู)
นางฟ้ายกน้ำหนักคิมบ๊กจู คือซีรีส์ยอดนิยมที่เล่าถึงเรื่องราวการก้าวข้ามวัยของ คิม บ๊กจู (อี ซอง-คยอง) ผู้หญิงที่กำลังทำความฝันที่จะเป็นนักกีฬายกน้ำหนักให้เป็นจริง และในขณะเดียวกันก็เป็นช่วงเวลาแห่งการเติบโตที่เต็มไปด้วยความรู้สึกดี ๆ ของมิตรภาพและความรัก ซึ่งตัวละครเอกมีบุคลิกที่น่าเอ็นดูจนทำให้ K-drama เรื่องนี้กลายเป็นเรื่องโปรดของแฟนคลับหลาย ๆ คน
Doctors (ตรวจใจเธอให้เจอรัก)
ใครจะไปคิดว่าวัยรุ่นว้าวุ่นอย่าง ยู ฮเยจอง (พัค ชิน-ฮเย) จะมีอนาคตที่สดใสได้… แต่เมื่อมีอดีตศัลยแพทย์คนหนึ่งมองเห็นศักยภาพที่ซ่อนอยู่ของเธอ จึงเปิดโอกาสให้เธอได้พัฒนาฝีมือจนกลายเป็นศัลแพทย์มือดีในที่สุด ตรวจใจเธอให้เจอรัก เป็นเรื่องที่แสดงให้เห็นถึงผลของความเพียรที่บ่มเพาะได้ด้วยเวลา โดยมี พัค ชิน-ฮเย รับบทเป็นผู้หญิงที่สร้างตัวตั้งแต่ต้น และในขณะเดียวกันก็ค่อย ๆ ขุดความในอดีตของเธอให้คนดูได้ค้นพบ
Suspicious Partner (คู่รัก คู่ลุ้น)
อึน บงฮี (นัม จี-ฮยอน) กำลังฝึกงานที่สำนักงานกฎหมายอยู่ดี ๆ แต่จู่ ๆ ก็กลายเป็นผู้ต้องสงสัยในคดีฆาตรกรรมไปซะงั้น… มิหนำซ้ำยังมีอัยการหนุ่มคนหนึ่งโผล่เข้ามาช่วยเปิดโปงความจริงด้วยกันไปกับเธอ และนี่คือจุดเริ่มต้นของซีรีส์กึ่งดราม่ากฎหมายกึ่ง romantic comedy คู่รัก คู่ลุ้น ที่รวมทั้งความลุ้นเรื่องปริศนาฆาตรกรรมไปจนถึงเรื่องระหว่างคนสองคนไว้ในเรื่องเดียว
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการรักษาจิตใจหรือว่าความมุ่งมั่นในหน้าที่การงาน จะเป็นดราม่าในห้องประชุม ในศาล หรือว่าหน้าห้องเรียน คอลเลกชันนี้แสดงให้เห็นถึงความหลากหลายของวิธีที่ผู้หญิงสามารถรับมือกับความท้าทาย การเติบโต และ ความสำเร็จที่นิยามในแบบของตัวเอง
คุณสามารถเลือกสตรีม "Viki Celebrates Women" และคอนเทนต์บันเทิงอื่น ๆ อีกมากมายได้แล้ววันนี้ที่เว็บ Viki
เกี่ยวกับ Rakuten Viki
Rakuten Viki (ราคุเต็น วิกิ) คือเว็บสตรีมมิ่งสื่อบันเทิงเอเซียระดับโลกที่รวมละครซีรีส์และรายการวาไรตี้สุดฮิตจากประเทศเกาหลี จีน และ ญี่ปุ่น ไว้ในที่เดียว พร้อมประสบการณ์รับชมที่ปรับให้เข้ากับแต่ละประเทศด้วยการซับภาษาร่วมกันกับกลุ่มแฟนคลับท่องถิ่น
