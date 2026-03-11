Austral Construction inaugura dois hospitais na República do Congo-Brazzaville

Unidades inauguradas nas cidades de Ouesso (E) e Sibit (D). (Fotos: Divulgação)

O projeto oferece cuidados de saúde de qualidade à população do país e prevê a entrega de mais duas novas unidades ainda este ano

BRAZZAVILLE, CONGO-BRAZZAVILLE, March 11, 2026 / EINPresswire.com / -- A ampliação do acesso à saúde é um dos pilares mais determinantes para o desenvolvimento social de um país. Na República do Congo (Congo-Brazzaville), a entrega de dois novos hospitais representa um avanço estruturante para milhares de pessoas que vivem afastadas dos grandes centros urbanos e que, até então, enfrentavam limitações significativas para obter cuidados médicos especializados. Austral Construction, empresa do grupo Adone Holding, concluiu em dezembro a entrega de dois hospitais na República do Congo, país onde atua desde 2010. As obras fazem parte do programa do governo “Saúde para Todos”, uma iniciativa estratégica voltada para a ampliação e modernização da rede hospitalar em diversas regiões do país.Foram entregues à população as unidades de Sibiti e Ouesso. Localizado a 300 quilómetros a oeste de Brazzaville, o hospital de Sibiti atende cerca de 40 mil habitantes. A infraestrutura conta com 210 camas, equipamentos de alta complexidade — como tomógrafos e aparelhos de ressonância magnética —, laboratório completo, banco de sangue, indústria de gases medicinais, unidades de cuidados intensivos adulto e neonatal, além de bloco operatório totalmente equipado.Já o hospital de Ouesso, situado a 800 quilómetros da capital, na fronteira com Camarões e a República Centro-Africana, atenderá aproximadamente 80 mil habitantes. A unidade possui a mesma capacidade de camas e infraestrutura tecnológica da unidade de Sibiti, garantindo um padrão elevado de atendimento e suporte médico-hospitalar.“As unidades foram projetadas para oferecer atendimento de excelência à população, ampliando o acesso a serviços essenciais de saúde e fortalecendo a rede hospitalar do país”, afirma o CEO da Austral Construction, empresa subsidiária da Holding Adone, Leonardo Belussi. “Estamos a entregar o que há de mais avançado em medicina de ponta. A conclusão destas duas unidades reforça o nosso compromisso com a construção de projetos estratégicos de infraestrutura que contribuem para o desenvolvimento social e estrutural do país, além de promover uma significativa geração de emprego local”, destaca o executivo.A expansão da rede hospitalar teve início em 2022, com a entrega de unidades em Pointe-Noire e na própria capital Brazzaville, ambas com capacidade e suporte para tratamento oncológico. Para além da implementação da infraestrutura, a Austral promove a capacitação de profissionais de saúde, como médicos, enfermeiros e auxiliares, contribuindo para o fortalecimento do sistema público.“Trata-se de um investimento estruturante, que amplia a capacidade instalada do sistema de saúde e descentraliza o atendimento, levando serviços de maior complexidade a regiões estratégicas do país”, sublinha Belussi. Segundo o executivo, existem ainda oportunidades relevantes tanto na área da saúde como em projetos estruturantes de infraestrutura básica, como sistemas industriais de captação e abastecimento de água, capazes de gerar impacto direto na qualidade de vida e no desenvolvimento socioeconómico das regiões abrangidas.Novas unidadesOutros dois hospitais — em Impfondo e Kinkala — têm inauguração prevista para o final deste ano, ambos com 210 camas. Localizado no extremo norte do país, a 800 quilómetros da capital, o hospital de Impfondo atenderá cerca de 55 mil habitantes. Até ao momento, 65% das obras foram concluídas, prevendo-se a criação de aproximadamente 500 empregos diretos e 1.500 indiretos.Em Kinkala, a 75 quilómetros de Brazzaville, a nova unidade hospitalar beneficiará cerca de 50 mil habitantes. Atualmente com mais de 60% das obras executadas, o projeto prevê a criação de 500 empregos diretos e 1.100 indiretos. “Este é um projeto orientado para o futuro, que amplia o acesso da população a serviços de saúde de elevada qualidade”, ressalta o CEO.Programa Saúde para TodosO programa do governo “Saúde para Todos” oferece tratamentos, cirurgias e medicamentos, para além de investir na formação e capacitação de médicos e enfermeiros para diagnóstico, tratamento e prevenção de doenças como a SIDA e a malária.O projeto também incluiu a construção de alas especializadas no Hospital Central de Brazzaville e no Hospital de Pointe-Noire, inicialmente destinadas ao atendimento da população durante a pandemia de COVID-19 e que, atualmente, passaram a reforçar e a ampliar os serviços prestados à população.Trata-se de um programa essencial, que vem a transformar o modelo de atendimento médico, ampliando o acesso de forma mais equitativa e elevando o padrão de qualidade dos serviços oferecidos à população, além de estabelecer bases sólidas para o desenvolvimento social. “Temos um papel relevante no desenvolvimento do país, o que é motivo de grande satisfação para a empresa”, sublinha Leonardo Belussi. “O futuro apresenta-se promissor, com desafios importantes na área da saúde e em projetos ligados à infraestrutura de base, como a implementação de poços industriais nos grandes centros urbanos para resolver de forma imediata os problemas de abastecimento de água”, conclui o executivo.Sobre a Austral ConstructionA Austral Construction é uma subsidiária da Holding Adone e atua na construção e desenvolvimento de infraestrutura, com presença no Congo-Brazzaville desde 2010. A empresa é especializada em projetos civis, industriais e hospitalares, além de desenvolver obras como construção de fábricas, perfuração de poços de água e implementação de infraestrutura socioeconómica no país africano.

