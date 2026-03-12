gategroup es el socio seleccionado por Vueling para proporcionar el catering y la venta a bordo en toda su red
EINPresswire.com/ -- gategroup, líder mundial en catering aéreo y venta a bordo, ha anunciado hoy una nueva alianza estratégica con Vueling, aerolínea perteneciente al grupo IAG y una de las principales compañías aéreas de Europa con un papel central en la conectividad en toda España. La alianza mejorará la experiencia de venta a bordo de Vueling a través de la innovación, la tecnología y la toma de decisiones apoyada en datos.
[Zúrich/Barcelona]. gategroup prestará servicio a Vueling con un ecosistema digital de venta a bordo 360º diseñado para mejorar la experiencia del cliente y, al mismo tiempo, impulsar la eficiencia operativa, en consonancia con el compromiso de Vueling de hacer que viajar sea aún más sencillo, moderno y agradable. A través del conjunto integrado de tecnología comercial de gateretail, Vueling se beneficiará de información en tiempo real, análisis de datos avanzados y nuevos puntos de contacto digitales diseñados para optimizar las operaciones y crear nuevas oportunidades de servicios a bordo.
Más allá de la excelencia en retail, gategroup apoyará a Vueling proporcionándole un modelo de conectividad y venta a bordo escalable y preparado para el futuro, diseñado para mejorar la experiencia a bordo de los pasajeros. Esto incluye soluciones culinarias seleccionadas a través de gategourmet y Evertaste, que ofrecen opciones de comidas variadas y de alta calidad adaptadas a las preferencias de los pasajeros, junto con comidas saludables para la tripulación y los pilotos, producidas en instalaciones centralizadas que garantizan la consistencia y la seguridad en toda la cadena de valor.
«Es un honor para nosotros asociarnos con Vueling para potenciar el espíritu único de su marca», afirmó Christoph Schmitz, CEO de gategroup. «Al combinar nuestra experiencia en el sector de venta a bordo con herramientas digitales de vanguardia, no solo estamos vendiendo productos, estamos creando un viaje integrado y sin fricciones, centrado en el usuario final, que mejora la experiencia de los pasajeros y genera valor a largo plazo para Vueling».
«En Vueling, buscamos constantemente nuevas formas de mejorar la experiencia a bordo de nuestros pasajeros. Esta colaboración con gategroup nos permitirá introducir nuevos conceptos de venta a bordo y culinarios, al tiempo que aprovechamos la tecnología más avanzada para que nuestra oferta a bordo sea más relevante, cómoda y agradable para nuestros clientes», afirmó Melanie Berry, directora de Atención al Cliente de Vueling.
La colaboración también incluirá sesiones de innovación continua en las que los equipos de gategroup y Vueling desarrollarán conjuntamente nuevos conceptos de retail y de productos para mantenerse a la vanguardia de la evolución del sector.
Esta colaboración refuerza el compromiso de gategroup de ofrecer experiencias de viaje más inteligentes y conectadas a través de su cartera global de soluciones de catering, retail y tecnología.
Acerca de gategroup
gategroup es un proveedor global líder de servicios y productos de catering aéreo, venta a bordo y servicios de hospitalidad. Con sede en Zúrich, Suiza, la compañía da servicio a millones de pasajeros a través de una red de casi 200 ubicaciones en más de 60 países. Gracias a la innovación y a su experiencia operativa, gategroup colabora con las principales aerolíneas del mundo para crear experiencias de viaje excepcionales. Para más información, visite www.gategroup.com.
Acerca de Vueling
Vueling, compañía perteneciente al grupo IAG, es una aerolínea de referencia en Europa y clave para la conectividad en España. Es líder en su principal base del Aeropuerto Josep Tarradellas Barcelona-El Prat, así como en otros mercados relevantes del país, como Bilbao. También encabeza la conexión entre la península y los archipiélagos Balear y Canario. A nivel internacional, la compañía trabaja para fortalecer su presencia en bases como París-Orly o Londres Gatwick.
Vueling cuenta con una red de alrededor de 250 rutas al año que conectan 30 países. En 2025, ha operado más de 225.000 vuelos y transportado a 38 millones de pasajeros.
Con más de 5.000 empleados, Vueling es la única aerolínea en Europa certificada como Top Employer. La compañía mantiene un firme compromiso con la descarbonización del sector y, como parte del grupo IAG, se ha comprometido a alcanzar las cero emisiones netas de carbono en 2050 mediante la estrategia FlightPath Net Zero.
Fiel a su ADN digital, Vueling fue la primera aerolínea en vender billetes a través de una aplicación móvil y en introducir la tarjeta de embarque digital con código QR. La aerolínea cuenta además con un equipo de más de 600 profesionales trabajando en sus hubs de innovación en Barcelona y Zaragoza.
