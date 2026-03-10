Espresso Translations certificata ATC: riconoscimento internazionale per l’agenzia milanese
Nuovo riconoscimento internazionale per Espresso Translations, agenzia milanese specializzata in traduzioni ufficiali, certificate e giurateMILANO, MILANO, ITALY, March 10, 2026 /EINPresswire.com/ -- Nuovo riconoscimento internazionale per Espresso Translations, agenzia milanese specializzata in traduzioni ufficiali, certificate e giurate, che ha ottenuto la certificazione dell’Association of Translation Companies (ATC), tra i principali organismi di riferimento per il settore linguistico nel Regno Unito.
Il risultato segna un passaggio significativo nel percorso di crescita dell’azienda e conferma l’attenzione riservata alla qualità dei processi, alla professionalità dei servizi e al rispetto di standard riconosciuti a livello internazionale in un ambito particolarmente delicato come quello delle traduzioni ufficiali.
Fondata a Milano, Espresso Translations opera a supporto di privati, aziende, studi legali e professionisti che necessitano di traduzioni conformi ai requisiti richiesti da enti pubblici, istituzioni e autorità internazionali. L’attività dell’agenzia riguarda, in particolare, documenti legali, certificati, contratti, documentazione accademica e pratiche amministrative, settori nei quali precisione terminologica, affidabilità e correttezza formale rappresentano elementi essenziali.
A sostenere il lavoro dell’agenzia è una rete di traduttori professionisti madrelingua, selezionati per competenze specialistiche ed esperienza, in grado di coprire diverse combinazioni linguistiche. Tra gli ambiti più richiesti figurano le traduzioni dall’italiano all’inglese e dall’inglese all’italiano, segmento nel quale Espresso Translations ha consolidato negli anni una competenza specifica.
La certificazione ATC attesta il rispetto di criteri rigorosi di qualità, procedure professionali strutturate e standard etici riconosciuti nel settore, rafforzando ulteriormente il profilo dell’agenzia nel mercato delle traduzioni ufficiali.
In un contesto in cui imprese, professionisti e cittadini si confrontano sempre più spesso con pratiche internazionali, mobilità, rapporti legali e documentazione transfrontaliera, il riconoscimento ottenuto da Espresso Translations si inserisce in un percorso di crescita orientato a offrire servizi linguistici rapidi, accurati e affidabili, in linea con le esigenze di un mercato sempre più globale.
Con questo traguardo, l’agenzia consolida così il proprio posizionamento nel settore, confermando il ruolo delle traduzioni professionali come strumento essenziale per facilitare i rapporti tra persone, imprese e istituzioni.
ANNA LISA ZITTI
Edward Communication SRL
+39 334 752 5240
press@edwardcommunication.com
Legal Disclaimer:
EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.