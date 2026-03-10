Archiviazione digitale: TerraMaster avvia una promozione di marzo su NAS, DAS e SSD
Con l'aumento dei contenuti digitali e dei flussi di lavoro basati su file di grandi dimensioni – dal video ad alta risoluzione ai backup professionali – cresce la richiesta di soluzioni di archiviazione flessibili e accessibili. In questo contesto TerraMaster ha annunciato una campagna promozionale attiva dal 10 al 16 marzo 2026, che coinvolge una selezione di dispositivi dedicati allo storage digitale.
L’iniziativa riguarda diverse categorie di prodotti dell’azienda, tra cui NAS, DAS e soluzioni SSD, utilizzati in ambito domestico, nei piccoli uffici e nei contesti professionali dove è necessario gestire grandi quantità di dati, condividere file all’interno della rete o creare sistemi di backup locali.
Tra i modelli coinvolti figurano alcuni NAS della serie F, come F2-425, pensato per configurazioni domestiche e piccoli ambienti di lavoro, F4-425 Plus, progettato per scenari che richiedono maggiore capacità e gestione simultanea dei dati, e F6-424 Max, soluzione a sei bay destinata a utilizzi più avanzati, come archiviazione collaborativa e gestione di progetti multimediali.
La promozione include anche alcuni sistemi DAS (Direct Attached Storage), come D2-320 e D4-320, dispositivi utilizzati per l’archiviazione diretta tramite connessione USB e spesso impiegati per espandere rapidamente lo spazio di archiviazione o realizzare copie di sicurezza locali.
Accanto ai sistemi basati su dischi tradizionali, l’iniziativa comprende anche soluzioni basate su SSD, tra cui D1 SSD Pro e D1 SSD Plus, progettate per trasferimenti dati ad alta velocità, oltre al D8 Hybrid, un sistema che combina unità HDD e SSD M.2 per un equilibrio tra capacità e prestazioni.
Secondo quanto comunicato dall’azienda, la campagna promozionale sarà disponibile fino al 16 marzo attraverso i canali di vendita ufficiali TerraMaster e su Amazon Italia (https://www.amazon.it/stores/page/A9C4DDA1-753F-47B8-B8B5-A67556003916), con riduzioni di prezzo fino al 30% su alcuni modelli selezionati.
Modelli in evidenza
F2-425 (-20%) – NAS a 2 bay con processore Intel quad-core e porta 2.5GbE, ideale per utenti domestici.
F4-425 Plus (-15%) – NAS a 4 bay con Intel N150 e dual 5GbE, ottimizzato per streaming 8K e multitasking.
F6-424 Max (-15%) – NAS ad alte prestazioni a 6 bay con processore Intel i5 a 10 core, espansione flessibile e supporto TRAID, ideale per PMI e utenti professionali.
Come espansione ideale per NAS o PC, i dispositivi DAS offrono backup locale ad alta velocità tramite connessione diretta:
D2-320 e D4-320 (-20%) – DAS a 2 e 4 bay con USB 3.2 10Gbps.
Nuovi modelli SSD portatili:
D1 SSD Pro (-20%) – box SSD con Thunderbolt 5 da 80Gbps, architettura dual-controller e fino a 8TB, ideale per montaggio video 4K/8K e utenti Mac professionali.
D1 SSD Plus (-30%) – box USB4 40Gbps per trasferimenti ultra-rapidi e flussi di lavoro ad alto carico.
D8 Hybrid (-20%) – DAS ibrido a 8 bay con 4 HDD + 4 SSD M.2, dotato di USB 3.2 Gen 2 (10Gbps) per combinare grande capacità e alte prestazioni.
Offerta limitata: dal 10 al 16 marzo 2026, sconti fino al 30% su tutta la gamma TerraMaster.
TerraMaster è un brand professionale specializzato in soluzioni di archiviazione innovative per privati e aziende. Con un forte impegno verso prestazioni, affidabilità e design intuitivo, offre prodotti NAS e DAS all’avanguardia per rispondere alle esigenze di storage in continua evoluzione.
