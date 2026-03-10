RiverTrail Beerworks crea una mejor experiencia para los clientes, incluso en el baño

El sistema integrado de lavabo D|13 Group con secador de manos XLERATORsync® integrado. El sistema todo en uno permite a los usuarios lavarse, enjuagarse y secarse en un solo lugar.

Una encuesta global señala que el 80% de los clientes no regresará tras encontrar un baño sucio; los lavabos integrados de alta gama lo solucionan.

Los baños son uno de los puntos de contacto más importantes en la hospitalidad.” — William Gagnon, vicepresidente ejecutivo y COO de Excel Dryer

EAST LONGMEADOW, MA, UNITED STATES, March 10, 2026 / EINPresswire.com / -- Excel Dryer, Inc. está ayudando a RiverTrail Beerworks a crear una experiencia de baño más limpia y segura que mejora la satisfacción de los visitantes en su nueva ubicación en Saranac Lake. Una encuesta reciente realizada por MetrixLab reveló que el 80% de los clientes no volvería a un restaurante con un baño sucio y el 100% afirmó que esto refleja negativamente en todo el establecimiento. Con esto en mente, RiverTrail Beerworks trató el diseño del baño como un punto de contacto clave dentro de la experiencia del cliente.Después de ver el éxito de los secadores de manos XLERATORen Lake Placid Pub & Brewery y Big Slide Brewery & Public House, el equipo de propietarios optó por mejorar sus instalaciones con el Sistema Integrado de Lavabo D|13 Group, que cuenta con el secador de manos XLERATORsync, para su nuevo espacio.El sistema todo en uno permite a los visitantes lavarse, enjuagarse y secarse en un solo lugar, lo que ayuda a evitar el agua en los pisos y elimina el desperdicio de toallas de papel. El secador de manos XLERATORsync con filtración Electrostatic HEPA (eHEPA) elimina el 99.999% de los virus y el 99.97% de las bacterias del flujo de aire. Las cubiertas personalizadas con la marca del secador extienden la identidad visual de la cervecería hasta el baño y refuerzan una experiencia de marca coherente.“Los sistemas de lavabo se mencionan más de lo que uno pensaría. La gente se impresiona cuando entra ahí”, dijo Christopher Ericson, propietario de RiverTrail Beerworks.La sostenibilidad también fue una prioridad. El edificio cuenta con más de 200 paneles solares, y el secador de manos XLERATORsync puede reducir la huella de carbono hasta en un 81% en comparación con las toallas de papel, al tiempo que contribuye a los objetivos de WELL, LEED y Green Globes.“Los baños son uno de los puntos de contacto más importantes en la hospitalidad”, dijo William Gagnon, vicepresidente ejecutivo y COO de Excel Dryer. “Esta solución promueve la higiene, la sostenibilidad y una experiencia de alta calidad para los visitantes”.Acerca de Excel Dryer, Inc.Excel Dryer es una empresa familiar que revolucionó la industria con la invención del secador de manos XLERATOR, que estableció un nuevo estándar de desempeño, confiabilidad y satisfacción del cliente. Durante más de 50 años, Excel ha fabricado soluciones de secado de manos hechas en Estados Unidos que son confiables, rentables, seguras y sostenibles. Respaldados por un excelente servicio al cliente, los productos de Excel Dryer pueden adquirirse a través de una red consolidada de representantes de ventas y distribuidores a nivel mundial. Obtenga más información sobre Excel Dryer en exceldryer.com

RiverTrail Beerworks mejora la experiencia de los clientes con un sistema integrado de lavabo.

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.