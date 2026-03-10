Von Privat und ohne Makler eine Wohnung in Berlin verkaufen: Diese 7 Fehler können bis zu 100.000 Euro kosten

Berliner Makler David Gramzow erklärt, welche Fehler Privatverkäufer beim Wohnungsverkauf machen – und warum diese sechsstelligen Verluste verursachen können.

BERLIN, BERLIN, GERMANY, March 10, 2026 / EINPresswire.com / -- Berlin – Wer eine Wohnung in Berlin verkaufen möchte, entscheidet sich häufig zunächst für einen Privatverkauf. Angesichts der hohen Nachfrage nach Wohnraum in der Hauptstadt erscheint der Verkauf ohne Makler auf den ersten Blick attraktiv. Doch laut dem Berliner Immobilienmakler David Gramzow unterschätzen viele Eigentümer die Komplexität eines Immobilienverkaufs – mit teilweise erheblichen finanziellen Folgen.„Viele Verkäufer gehen davon aus, dass sich eine Wohnung in Berlin praktisch von selbst verkauft“, sagt Gramzow. „In der Praxis sehen wir jedoch immer wieder, dass Privatverkäufer durch typische Fehler viel Geld verlieren. In einzelnen Fällen können sich diese Fehler auf bis zu 100.000 Euro summieren.“Gerade in einem dynamischen Immobilienmarkt wie Berlin sei eine fundierte Marktkenntnis entscheidend, um den richtigen Preis zu erzielen und den Verkaufsprozess professionell zu steuern.Fehler 1: Der Angebotspreis ist zu hochEin häufiger Fehler beim Versuch, eine Wohnung in Berlin privat zu verkaufen, ist ein zu hoch angesetzter Angebotspreis. Viele Eigentümer orientieren sich an Wunschpreisen oder an besonders teuren Inseraten im Internet.„Wenn der Preis deutlich über dem realistischen Marktwert liegt, verliert die Immobilie schnell an Aufmerksamkeit“, erklärt Gramzow. „Interessenten gehen davon aus, dass der Verkäufer nicht verhandlungsbereit ist.“Bleibt eine Wohnung zu lange am Markt, sinkt oft das Vertrauen potenzieller Käufer. Am Ende wird die Immobilie häufig sogar unter dem eigentlich möglichen Marktpreis verkauft.Fehler 2: Der Preis ist zu niedrig angesetztAuch das Gegenteil kann problematisch sein. Wenn eine Wohnung deutlich unter dem Marktwert angeboten wird, verschenken Verkäufer direkt Geld.Gerade in beliebten Innenstadtlagen von Berlin können kleine Bewertungsfehler schnell große Auswirkungen haben. Schon eine Differenz von wenigen hundert Euro pro Quadratmeter kann bei einer typischen Berliner Eigentumswohnung mehrere zehntausend Euro ausmachen.Fehler 3: Schlechte Präsentation der ImmobilieEin weiterer häufiger Fehler betrifft die Vermarktung. Unscharfe Fotos, unvollständige Informationen oder ein schlecht formuliertes Inserat können die Nachfrage erheblich reduzieren.„Der erste Eindruck entsteht heute fast immer online“, sagt Gramzow. „Eine professionelle Präsentation entscheidet oft darüber, wie viele ernsthafte Käufer sich überhaupt melden.“Fehler 4: Fehlende oder unvollständige UnterlagenBeim Verkauf einer Wohnung werden zahlreiche Dokumente benötigt. Dazu gehören unter anderem:GrundbuchauszugTeilungserklärungEnergieausweisProtokolle der EigentümerversammlungenWirtschaftsplan der EigentümergemeinschaftWenn diese Unterlagen fehlen oder erst spät organisiert werden, kann sich der Verkaufsprozess erheblich verzögern.Fehler 5: Ungeprüfte KaufinteressentenPrivatverkäufer führen häufig Besichtigungen mit einer großen Zahl an Interessenten durch, ohne deren Finanzierung zu prüfen.„Ein Käufer kann noch so interessiert wirken – entscheidend ist, ob er den Kaufpreis tatsächlich finanzieren kann“, erklärt Gramzow.Scheitert die Finanzierung nach einer Einigung, muss der Verkaufsprozess oft wieder von vorne beginnen.Fehler 6: Fehlende VerhandlungserfahrungPreisverhandlungen gehören zu den sensibelsten Momenten eines Immobilienverkaufs. Käufer versuchen häufig, den Preis durch Hinweise auf Renovierungsbedarf oder Marktentwicklungen zu drücken.Ohne Erfahrung in solchen Verhandlungen geben viele Verkäufer schneller nach als nötig.„Schon wenige Prozent Preisnachlass können bei Berliner Immobilien sehr viel Geld bedeuten“, sagt Gramzow.Fehler 7: Rechtliche Risiken beim KaufvertragDer rechtliche Abschluss eines Immobilienverkaufs erfolgt beim Notar. Doch bereits im Vorfeld müssen zahlreiche Punkte geklärt werden – etwa Haftungsfragen, Gewährleistung oder bekannte Mängel.Fehler in diesem Bereich können im schlimmsten Fall zu späteren rechtlichen Auseinandersetzungen führen.Immobilienverkauf in Berlin erfordert MarktkenntnisTrotz dieser Risiken bleibt der Berliner Immobilienmarkt grundsätzlich attraktiv für Verkäufer. Besonders gut gelegene Wohnungen in zentralen Bezirken stoßen weiterhin auf großes Interesse bei Käufern.Dennoch empfiehlt Gramzow Eigentümern, sich frühzeitig mit dem Verkaufsprozess auseinanderzusetzen.„Wer eine Wohnung in Berlin verkaufen möchte, sollte den Markt genau kennen und den Verkaufsprozess sorgfältig vorbereiten“, sagt Gramzow. „Mit der richtigen Strategie lassen sich sehr gute Verkaufspreise erzielen.“

