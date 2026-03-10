NATCOM IMPULSA LA TRANSICIÓN DE HAITÍ HACIA UNA ECONOMÍA SIN EFECTIVO MEDIANTE SOLUCIONES NATCASH QR
EINPresswire.com/ -- Tras sus éxitos en infraestructura de conectividad, National Telecom S.A. (NATCOM) intensifica su estrategia hacia una economía sin efectivo, utilizando las soluciones Natcash QR y Scan-to-Pay como pilares para modernizar el comportamiento del consumidor en Haití.
Este marzo, Natcash expande su ecosistema digital optimizando las funciones de Scan-to-Pay para las necesidades diarias. Los usuarios ahora pueden pagar directamente en puntos de venta, restaurantes y farmacias mediante la tecnología QR de Natcash, minimizando los riesgos asociados con el efectivo y mejorando la transparencia en las transacciones.
Además, la plataforma mejora la experiencia del usuario mediante funciones de pagos recurrentes para servicios públicos, incluyendo matrículas escolares, seguros y facturas de servicios. Estas funciones no solo ofrecen una conveniencia superior para los hogares, sino que también permiten a las pequeñas y medianas empresas (PYMES) gestionar sus flujos de caja de manera eficiente y acceder a registros financieros digitales precisos.
Tecnológicamente, Natcom continúa fortaleciendo la estabilidad del sistema, capaz de procesar millones de transacciones simultáneas para garantizar pagos instantáneos y altamente seguros. Al transformar los hábitos de pago tradicionales, Natcom colabora activamente con el gobierno para modernizar el sistema financiero nacional y fomentar un crecimiento económico sostenible.
Sobre NATCOM
Fundada en 2011, NATCOM es una empresa conjunta entre Viettel Group (Vietnam) y el Gobierno de Haití. Es el proveedor líder de servicios integrales de telecomunicaciones y soluciones financieras móviles inteligentes (Natcash).
Más información en: https://natstore.natcom.com.ht/
Tobias Nguyen
Legal Disclaimer:
