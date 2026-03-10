María José Treviño, reconocida por quinto año entre las 100 Mujeres Más Poderosas de los Negocios por Expansión

Maria José Treviño, Directora General de Acclaim Energy

Reconocida nuevamente por su liderazgo y aportación al sector energético, consolidando su presencia entre las ejecutivas más influyentes del país.

Este reconocimiento refleja el compromiso de nuestro equipo con la innovación y la excelencia. Me honra formar parte de mujeres que impulsan el liderazgo y transforman los negocios en México.” — María José Treviño

MONTERREY, NUEVO LEóN, MEXICO, March 10, 2026 / EINPresswire.com / -- Acclaim Energy se enorgullece en anunciar que María José Treviño , Directora General de Acclaim Energy México, ha sido reconocida por quinto año consecutivo como una de Las 100 Mujeres Más Poderosas en los Negocios por Expansión. Este importante hito reafirma su liderazgo influyente y su impacto sostenido en la evolución del sector energético en México.Este reconocimiento refleja la capacidad de Treviño para navegar un entorno energético en rápida transformación, anticipar tendencias del mercado e impulsar un crecimiento estratégico. Bajo su liderazgo, Acclaim Energy México ha fortalecido su posición como un asesor líder, ayudando a las empresas a optimizar sus estrategias energéticas, gestionar riesgos y avanzar en sus objetivos de sostenibilidad.“Este reconocimiento representa el esfuerzo de un equipo profundamente comprometido con la innovación, la excelencia y la generación de valor para nuestros clientes”, señaló María José Treviño. “Es un honor para mí formar parte de un grupo de mujeres que están redefiniendo el liderazgo y transformando la manera de hacer negocios en México.”Por su parte, John D. Elder III , CEO de Acclaim Energy, agregó: “La visión y ejecución de María José han sido fundamentales para nuestro éxito en México y América Latina. Su perspectiva estratégica, expertise en el mercado y compromiso inquebrantable con los clientes continúan diferenciando a Acclaim Energy en la industria, reforzando al mismo tiempo el papel de Acclaim Energy como un socio estratégico líder en la gestión integral de energía en la región.”El ranking anual de Expansión destaca a mujeres cuyas decisiones moldean industrias, fortalecen instituciones y detonan el crecimiento económico del país. La presencia constante de Treviño en esta lista subraya su capacidad para enfrentar los retos del sector, promover prácticas energéticas responsables y fomentar la resiliencia empresarial a largo plazo.Acerca de Acclaim Energy México:omos una firma internacional de consultoría energética con presencia en México y Estados Unidos, dedicada a maximizar el valor de la energía y fortalecer la sostenibilidad de las empresas. En México gestionamos más de cien clientes, supervisamos más de mil medidores y administramos un gasto anual superior a mil millones de dólares en electricidad y gas natural, generando ahorros acumulados de más de 960 millones de dólares que impulsan la competitividad y el crecimiento de nuestros clientes.Para más información: www.acclaimenergy.com.mx Alejandro Valentín Mata Ruízalejandro.mata@acclaimenergy.com.mx+52 55 8326 0112LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/acclaimenergymx/

