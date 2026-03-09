EXINTEX 2026: Puebla, sede natural de la industria textil en México

Empresas, innovación y negocios convergen en Puebla durante EXINTEX 2026.

EXINTEX 2026 reunirá en Puebla a líderes de la industria textil, consolidando a la ciudad como uno de los principales centros textiles de México.

CIUDAD DE MéXICO, MEXICO, March 9, 2026 /EINPresswire.com/ -- Del 10 al 13 de marzo de 2026, EXINTEX volverá a reunir en Puebla a los principales actores de la industria textil. Se trata de un encuentro especializado, de perfil industrial y de negocios, que convoca a fabricantes, proveedores, compradores y tomadores de decisión.

Para quienes asisten con agendas intensivas, la elección de hotel en Puebla forma parte de la planeación del viaje, al mismo nivel que la logística y las reuniones comerciales.

La permanencia de EXINTEX en Puebla responde a una lógica industrial clara. El estado mantiene una relación histórica con el sector textil y cuenta con las condiciones necesarias para albergar encuentros de esta naturaleza, donde la operación productiva y el intercambio comercial son el eje central.

EXINTEX 2026 y la continuidad de Puebla como sede industrial

A lo largo de los años, EXINTEX se ha consolidado como una de las exposiciones más relevantes del sector textil en México. Su enfoque B2B y su especialización han permitido que el evento funcione como un punto de encuentro para empresas nacionales e internacionales que buscan actualizar procesos, fortalecer proveeduría y generar vínculos comerciales.

Puebla se ha mantenido como sede natural de esta exposición gracias a su tradición industrial, su ubicación estratégica dentro del país y su capacidad para recibir eventos orientados a sectores productivos.

La industria textil y su impacto en la economía mexicana

La relevancia de EXINTEX se entiende al observar el tamaño de la industria que representa. De acuerdo con datos de la Cámara Nacional de la Industria Textil (CANAINTEX), la industria textil aporta 1.9 % de las industrias manufactureras en México.

En términos de empleo, el sector registró más de 519 mil empleos directos en 2022, equivalentes al 6.5 % del empleo manufacturero, y destaca por su impacto social, ya que 54 % de su fuerza laboral está integrada por mujeres, una de las participaciones femeninas más altas dentro de la industria.

La industria textil mexicana y su presencia en los mercados globales

El peso del sector textil mexicano también se refleja en el comercio exterior. De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y CANAINTEX, en 2023 las exportaciones de productos textiles alcanzaron nueve mil 300 millones de dólares. Además, México ha mantenido una participación de alrededor del 88.5% de sus exportaciones textiles dirigidas a Estados Unidos entre 2003 y 2023, consolidándose como un proveedor clave para el mercado norteamericano.

Esta integración internacional refuerza el papel de México dentro de las cadenas de suministro globales y subraya la relevancia de encuentros especializados como EXINTEX para el desarrollo del sector.

Hotel en Puebla y viajes de negocios durante EXINTEX 2026

EXINTEX convoca a un perfil de asistente con agendas cerradas y objetivos concretos de negocio. Fabricantes, proveedores y directivos del sector textil suelen concentrar sus jornadas en reuniones, recorridos técnicos y encuentros comerciales, por lo que el hospedaje se vuelve una extensión de la operación diaria.

En ese tipo de viajes, elegir un hotel en Puebla cercano, confiable y orientado al viajero corporativo incide directamente en la eficiencia y el aprovechamiento del tiempo.

Durante el evento, aumenta la demanda por propiedades que ofrezcan estándares internacionales, servicios consistentes y espacios pensados para el descanso después de jornadas intensivas. Por ello, la oferta hotelera resulta atractiva cuando logra combinar operación profesional con una ubicación funcional dentro de la ciudad.

El Hotel Presidente InterContinental Puebla responde a estas necesidades desde una propuesta equilibrada. Este hotel en Puebla alberga 200 habitaciones diseñadas para ofrecer confort y tranquilidad después de jornadas intensas, con amenidades pensadas para el descanso.

Su arquitectura de inspiración colonial aporta un entorno distintivo sin interferir con la funcionalidad, mientras que su alberca al aire libre —un atributo poco común en la ciudad— ofrece un espacio para desconectar al cierre del día. Para quienes participan en EXINTEX 2026, se presenta como una estancia alineada con las exigencias del viaje de negocios y con el ritmo de una industria en constante movimiento.

