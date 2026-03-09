Rodney Smith en CDMX: fotografía, surrealismo y experiencia cultural

El estilo surrealista y elegante de Rodney Smith llega a Ciudad de México.

CDMX recibe la obra de Rodney Smith con una experiencia cultural que celebra la fotografía surrealista y el arte visual.

CIUDAD DE MéXICO, MEXICO, March 9, 2026 /EINPresswire.com/ -- La Ciudad de México suma a su agenda cultural una de las exposiciones fotográficas más relevantes de la temporada.

Surrealismo, del fotógrafo Rodney Smith, confirma el posicionamiento de la capital como un destino artístico de alcance internacional.

Para quienes visitan la ciudad motivados por este tipo de experiencias, hospedarse en un hotel en Polanco CDMX permite acceder a la oferta cultural desde una de las zonas mejor conectadas y más emblemáticas de la capital.

La exposición presenta una selección de la obra de Rodney Smith, reconocido por su estética en blanco y negro, composiciones precisas y un lenguaje visual que combina elegancia y surrealismo.

La muestra puede visitarse hasta el 15 de marzo en el Museo Franz Mayer, uno de los recintos culturales más importantes del país, y se integra a una ciudad donde el arte, las exposiciones y los museos forman parte de la experiencia cotidiana del viajero cultural.

Ciudad de México como capital cultural global

Después de Londres, la Ciudad de México se ha posicionado como la segunda ciudad con más museos en el mundo, con 170 museos y 43 galerías, una cifra que refleja la densidad y diversidad de su oferta cultural. Esta concentración convierte a la capital en un punto de referencia para exposiciones internacionales, fotografía contemporánea y expresiones artísticas que dialogan con públicos locales y extranjeros.

Museos, visitantes y el alcance cultural en México

La relevancia cultural del país también se refleja en el flujo de visitantes. De acuerdo con la Secretaría de Turismo y datos del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), en 2025, 21.4 millones de personas visitaron museos y zonas arqueológicas en México, lo que representó un incremento de 9.1% respecto a 2024.

En ese mismo periodo, los museos del país registraron 11.5 millones de visitantes, de los cuales 89% correspondieron a público nacional y 11% a visitantes extranjeros.

Por su parte, el peso cultural de la Ciudad de México se confirma con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Durante 2024, los museos en México recibieron 51.5 millones de visitantes, y 26.1 millones de ellos se concentraron en la capital, lo que refuerza su posición como el principal polo cultural del país.

Este volumen de visitantes explica por qué exposiciones internacionales encuentran en la ciudad un público amplio y diverso, y por qué la experiencia cultural se ha convertido en uno de los principales motivos de viaje.

