Nuevo manuscrito explora un santuario mítico donde solo lo poético sobrevive

EINPresswire.com/ -- El autor Jorge A Barriere anuncia la culminación de su obra literaria más reciente, Las Aguas del Barrio Lorca. Este manuscrito representa una evolución desde su libro anterior, Y Luego la Tormenta, al crear una separación clara entre la prosa narrativa y la poesía formal. A lo largo de ocho capítulos, el autor invita a los lectores a un mundo donde el agua misma sirve como prueba de autenticidad artística.
La historia se centra en el Barrio Lorca, un pueblo historia única. Lo que alguna vez fue una comunidad de agricultores y ganaderos se transformó en un santuario mundial para aquellos dedicados a la palabra escrita. Este pueblo se rige por la Ley del Gris, una filosofía social que rechaza la simplicidad del blanco y negro en favor de la compleja realidad de la experiencia humana. En este santuario, se dice que los ríos locales son tóxicos para cualquiera que no sea un verdadero poeta, ya que solo la inspiración divina puede neutralizar las corrientes.
La narrativa cobra vida a través de un elenco de personajes humanos. Los lectores conocerán al Viejo Alberto, un antiguo marinero que pasó juventud en barcos mercantes y ahora trae la sal de los océanos a las calles del pueblo. La tragedia del linaje se explora a través de Ignacio, cuya muerte, echado sobre su sombra como su padre, expresa destino simbólico y no un lugar compartido. El libro también presenta a los Aragoneses, un grupo de jóvenes rebeldes en la Universidad Borges que desafían la rima tradicional y abrazan una filosofía de la nada. A través de lugares como la Cafetería Trilce, Lago Alfonsina, Cementerio Pizarnik, Bosque Pessoa, Caserío Guillén, Parque Sabines, Biblioteca Beneyto, Jorge traza un mundo hipotético y metafórico que se siente real.
Pero la pregunta central del libro, repetida a lo largo de la obra y formulada siempre de la misma manera, es: ¿qué hace al poeta, poeta? Esta, una de las preguntas seminales de la literatura universal y la poesía, que se ha probado elusiva a través de los tiempos, es quizás sin respuesta, el autor propone, puesto que la genialidad siempre en el genio: en cada uno de ellos.
Estructuralmente, el libro consta de seis capítulos narrativos seguidos de dos colecciones de poemas: Poemas Necesarios y Romanceros Lorquianos. Al separar estas formas, el autor permite que la historia del pueblo y el alma de la poesía existan con sus propias vidas independientes. Es una meditación sobre la soledad, la existencia misma, la necesidad de vivir y escoger cuándo y cómo morir en dignidad, la apropiación intelectual de la poesía y la naturaleza esquiva del genio.
Sobre el autor: Jorge es un escritor centrado en la intersección de la narrativa y la métrica poética clásica. Su obra explora la condición humana y la búsqueda de la verdad a través del lente de la ficción literaria.
