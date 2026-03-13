Helvetic Clinics déploie l’IA Diagnocat : une précision 3D absolue pour des diagnostics dentaires sans zone d’ombre

Dental Clinic In Budapest Helvetic Clinics Dental Clinic Budapest

Helvetic Clinics & Diagnocat : l'IA transforme les scanners 3D en diagnostics transparents. Un nouveau standard mondial de confiance à Budapest.

Chez Helvetic Clinics, l’IA ne remplace pas l'œil du chirurgien, elle lui donne une vision augmentée pour un diagnostic sans compromis.” — jean- Francois EMPAIN

BUDAPEST, BUDAPEST, HUNGARY, March 13, 2026 /EINPresswire.com/ -- L’Intelligence Artificielle au service de l’excellence mondiale en dentisterie : Helvetic Clinics déploie Diagnocat pour un diagnostic « zéro zone d’ombre »

Helvetic Clinics, considéré comme l’une des meilleures cliniques dentaires au monde et fer de lance du tourisme dentaire , annonce l’intégration de Diagnocat, l’IA de référence pour l’analyse 3D (CBCT). Ce déploiement installe un standard de soin inédit : l’alliance entre la puissance de calcul de l’IA et l’expertise clinique pour un diagnostic dentaire d’une justesse absolue.

Rendre l'invisible visible : Une pédagogie par l'image pour le patient

L'un des obstacles majeurs de la dentisterie complexe est la compréhension du diagnostic par le patient. Un CT-scan classique est souvent une image technique, opaque et difficile à interpréter pour un non-initié. Grâce à Diagnocat, Helvetic Clinics transforme ces données complexes en images 3D simplifiées et colorées.

Désormais, le patient ne se contente plus de croire son dentiste : il voit par lui-même, sur écran, l'emplacement précis des problèmes. Cette transparence visuelle permet de comprendre immédiatement la nécessité d'un soin dentaire et de valider le plan de traitement en toute connaissance de cause.

Le Duo IA & Expertise Humaine : Un rempart contre le sur-traitement

L’IA agit comme un "super-radar" capable de scanner chaque millimètre cube des clichés. Là où l’œil humain peut laisser échapper une micro-lésion en sommeil, Diagnocat identifie plus de 65 indicateurs cliniques. Cette précision permet d’anticiper des pathologies futures avant qu’elles ne deviennent critiques, tout en servant de garde-fou éthique : l’IA fournit une preuve scientifique objective qui interdit le sur-traitement (extractions abusives ou couronnes systématiques) pratiqué par certains établissements moins scrupuleux.



Dr Gabor Berkei, Médecin-Chef : « En tant qu'institution classée parmi les meilleures au monde, nous nous devons d'utiliser les outils les plus pointus. Diagnocat met en lumière des micro-problèmes invisibles à l'œil nu. Coupler cette technologie à notre expérience clinique nous permet de soigner avec une justesse chirurgicale : nous sauvons chaque dent qui peut l'être et nous sécurisons l'avenir dentaire du patient. »

Pierre Chaker, Partenaire Fondateur de Helvetic Clinics : « Notre vision "Swiss Managed" impose une transparence totale. Un scanner 3D est souvent indéchiffrable pour un patient ; avec l'IA, l'image devient limpide. Le patient comprend enfin son diagnostic, ce qui renforce le lien de confiance. Nous apportons le top de la technologie mondiale à Budapest, avec des coûts 50 % à 70 % inférieurs à ceux de l'Allemagne, de la Scandinavie, du Royaume-Uni ou de la Suisse. C'est l'excellence technologique au service d'une éthique médicale rigoureuse. »

Pourquoi cette approche est unique ?

Duo IA & Talent Humain : La puissance de l'algorithme alliée au discernement des meilleurs spécialistes mondiaux.

Transparence Visuelle : Des rapports 3D compréhensibles par tous, rendant le diagnostic clair et participatif.

Micro-détection Préventive : Identification des pathologies émergentes pour éviter de nouveaux voyages.

Standard Mondial & Accessibilité : Le "Top 1%" de la technologie dentaire intégré dans des soins à prix maîtrisés.

À propos de Helvetic Clinics

Certifiée ISO 9001 et classée la meilleure clinique dentaire en Hongrie par le GCR, Helvetic Clinics est régulièrement citée parmi les meilleures cliniques dentaires au monde. En regroupant des spécialistes de haut niveau, un laboratoire de pointe et une logistique hôtelière intégrée à Budapest, elle garantit une excellence technologique et une éthique de soin accessibles à tous.

