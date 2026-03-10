Après le podium des 24H de Spa, un pilote GT3 ouvre son académie de simulateur professionnel Stratos Académie dans le 78

Logo Stratos Académie, centre de pilotage sur simulateurs professionnels Pilotage et coaching à Stratos Académie, centre de pilotage sur simulateurs professionnels Télémétrie au centre de pilotage sur simulateur professionnels

Vainqueur des 24H de Spa 2025 en catégorie Silver, Romain Leroux ouvre son 1er centre de pilotage sur simulateur automobile pro à Saint-Germain-en-Laye (78)

Le pilotage automobile est l’une des expériences humaines les plus intenses que j'ai vécu. Ce que j’apprends sur les circuits chaque week-end, je veux le transmettre ici, à deux pas de chez moi.” — Romain Leroux, fondateur & coach de Stratos Académie

SAINT-GERMAIN-EN-LAYE, FRANCE, March 10, 2026 / EINPresswire.com / -- Vainqueur des 24 Heures de Spa 2025 en catégorie Silver, Romain Leroux , un pilote originaire de l’Ouest parisien, ouvre son premier centre de pilotage sur simulateur automobile professionnel à Saint-Germain-en-Laye (78) — et prend position dans un débat qui agite le milieu : le sim racing est-il un vrai outil de progression ? Sa réponse est oui, et il en fait une académie.Le sim racing est en train de changer de statut. Ce qui était perçu comme un jeu vidéo est aujourd’hui reconnu comme un outil de formation sérieux — par les équipes de course qui intègrent de plus en plus des pilotes issus de l’e-racing, par les fédérations qui structurent des filières virtuelles, et désormais par des figures grand public comme Squeezie, dont le prochain projet ambitionne de recruter les meilleurs sim racers français pour les faire entrer en compétition réelle.Romain Leroux, lui, n’en a jamais douté. Pilote GT3 professionnel engagé en GT World Challenge sous les couleurs d’Aston Martin de 2022 à 2025, Champion de France GT4 2021, vainqueur des 24 Heures de Spa 2025 en catégorie Silver — il s’entraîne sur simulateur toutes les semaines dès qu’il n’est pas sur circuit. Pour lui, ce n’est pas un substitut : c’est un outil de travail, partie intégrante de son métier de pilote.« Avec le simulateur, vous êtes à 90 % des sensations que je vis en course. C’est l’expérience la plus proche de la réalité, sans être sur un circuit. »Romain Leroux, pilote GT3 pro & fondateur de Stratos Académie Reste un angle mort : peu de centres de simulation se placent dans une véritable démarche d'apprentissage et d'amélioration du pilotage. Personne ne traite le sim racer comme un vrai pilote en devenir. C'est précisément ce vide que Stratos Académie vient combler — en structurant chaque session dans les conditions réelles de la compétition avec un suivi personnalisé, une télémétrie complète disponible et un coaching structuré par l'expérience de Romain Leroux en compétition. Installé au 145 rue du Président Roosevelt, à Saint-Germain-en-Laye (Yvelines, Ile-de-France), le centre dispose de plusieurs simulateurs professionnels. Pour le débutant, c'est une première : prise en main, sensations d'une Ferrari GT3 sur Monza, débriefing sur écran. Pour le sim racer confirmé, un format championnat complet — essais, qualification, départ en grille — avec voitures & circuits au choix et analyse de données. Envie de se défier en groupe, dans un cadre festif ou professionnel ? De 2 à 6 pilotes peuvent s'affronter sur des circuits de classe mondiale, tels que Spa-Francorchamps ou le Nürburgring, au volant de la Ferrari 296 GT3 Evo ou de l'Aston Martin Vantage GT3 Evo.Derrière l’académie, une autre conviction fondatrice : beaucoup d'apprentis pilotes se heurtent à des contraintes financières. Alors que les prix de journée de pilotage sur piste s'envolent, chez Stratos, les sensations commencent à 27 euros.« Le pilotage automobile est l’une des expériences humaines les plus intenses — et pourtant il reste verrouillé derrière des barrières que la plupart des gens ne franchiront jamais. Stratos Académie est né de cette conviction : cette sensation, cette précision, cette adrénaline appartient à tout le monde. »Romain LerouxOuvrir Stratos Académie, c’est poser un acte : affirmer que le simulateur mérite d’être pris au sérieux, structuré, encadré, mais aussi accessible. Qu’il peut être le point de départ d’une vraie progression — pour ceux qui rêvent de circuit, comme pour ceux qui ont le niveau et attendent qu’on les traite enfin comme de vrais pilotes en devenir.« Ce que j’apprends sur les circuits chaque week-end, je veux pouvoir le transmettre ici, à deux pas de chez moi. »Romain LerouxEN BREFAdresse: 145, rue du Président Roosevelt — Saint-Germain-en-Laye (78100)Ouverture: Mars 2026Horaires: Mer–Ven : 12h–21h | Sam–Dim : 10h–21h | Lun–Mar : ferméTarifs: À partir de 27 € la sessionContact 09 62 52 12 44 — contact@stratos-academie.comSite web: www.stratos-academie.com Instagram: @stratos.academie NOTE AUX RÉDACTIONSRomain Leroux est disponible pour des interviews et des visites du centre. Un kit photos haute résolution (simulateurs, ambiance, portrait du fondateur) est disponible ici : urlr.me/MwtP2RContact presse : Claire Leroux — 06 19 72 23 96 — contact@stratos-academie.com

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.