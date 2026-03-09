THE EU FAB 6 PUNTA I RIFLETTORI SULLA 'GI ECONOMY'

Group pic 1 Group pic 2 Group pic 3

Nuovi dati sul valore economico dei prodotti a indicazione geografica e su come i consumatori possono riconoscerli

ROMA, ITALY, March 9, 2026 / EINPresswire.com / -- German and French versions below.Nuovi dati confermano il crescente impatto economico dei prodotti europei a indicazione geografica. Secondo le più recenti analisi sulla cosiddetta “GI Economy”, i prodotti tutelati dai sistemi di qualità dell’Unione Europea – tra cui DOP (Denominazione di Origine Protetta) e IGP (Indicazione Geografica Protetta) – generano oggi circa 80 miliardi di euro di vendite annue, evidenziando il ruolo strategico che questi rivestono nel settore agroalimentare europeo.In questo contesto si inserisce la campagna “The EU Fab 6 – Savour the PDO and PGI Wines and Deli Meats from Europe”, che continua a promuovere nel Regno Unito e in Svizzera alcuni tra i più rappresentativi vini e salumi europei DOP e IGP, aiutando i consumatori a comprendere meglio il valore e le garanzie che si celano dietro i marchi di qualità europei.Secondo studi della Commissione Europea, il sistema delle indicazioni geografiche contava già oltre 3.200 prodotti registrati, per un valore superiore ai 77 miliardi di euro di vendite. Oggi il numero ha superato 3.400 denominazioni protette in tutta Europa. Questa crescita costante riflette la crescente domanda globale di prodotti autentici, capaci di unire qualità, tracciabilità e un forte legame con il territorio di origine.Il vino rappresenta la quota più significativa della GI Economy, con circa il 51% del valore totale delle vendite, seguito dai prodotti agroalimentari come formaggi, salumi e oli d’oliva, che insieme rappresentano circa il 35% del valore complessivo generato dalle indicazioni geografiche. Oltre al loro impatto economico, le etichette DOP e IGP svolgono un ruolo fondamentale nell’aiutare i consumatori a compiere scelte informate. Questi sistemi europei di qualità garantiscono infatti che i prodotti siano realizzati secondo disciplinari rigorosi, in aree geografiche ben definite e utilizzando competenze tradizionali riconosciute.Per i consumatori che si muovono tra gli scaffali dei supermercati o delle enoteche specializzate, riconoscere queste certificazioni è il primo passo per individuare prodotti autentici. I loghi ufficiali DOP e IGP presenti sulle confezioni certificano che il prodotto soddisfa gli standard di qualità dell’UE e che le sue caratteristiche sono strettamente legate alla regione di origine.Attraverso le proprie attività, la campagna “The EU Fab 6” mira a rafforzare la conoscenza di queste certificazioni e a incoraggiare i consumatori a scoprire la ricchezza e il patrimonio culturale che si celano dietro i prodotti europei tutelati. Dalla Mortadella Bologna IGP ai Salamini Italiani alla Cacciatora DOP, fino ai vini d’Abruzzo, alle denominazioni Garnacha DOP e alle appellazioni Premières Côtes de Bordeaux e Cadillac DOP, ogni prodotto racconta una storia di territorio, tradizione e competenza.“Il crescente valore delle indicazioni geografiche dimostra quanto i consumatori siano sempre più alla ricerca di prodotti che uniscano qualità, autenticità e un chiaro legame con il loro territorio di origine”, ha dichiarato Gianluigi Ligasacchi, Direttore del Consorzio Italiano Tutela Mortadella Bologna (capofila del progetto), del Consorzio Cacciatore Italiano (partner) e del Consorzio Zampone e Cotechino Modena IGP (partner), nonché portavoce del progetto The EU Fab 6. “Le certificazioni DOP e IGP sono molto più di semplici etichette: rappresentano una garanzia di tracciabilità, artigianalità e patrimonio culturale. Con la campagna The EU Fab 6 vogliamo aiutare i consumatori a comprendere meglio il valore che si cela dietro queste certificazioni e incoraggiarli a scoprire la straordinaria diversità dei vini e dei salumi europei tutelati.”Evidenziando il valore economico e culturale delle indicazioni geografiche, la campagna continua a promuovere una maggiore conoscenza dei sistemi di qualità europei e degli straordinari prodotti che essi proteggono.Co-finanziata dall’Unione Europea, la campagna “The EU Fab 6 – Savour the PDO and PGI Wines and Deli Meats from Europe” promuove l’eccellenza europea nel Regno Unito e in Svizzera. Attraverso degustazioni, attività educative ed eventi promozionali, sostiene la visibilità e il valore dei prodotti certificati DOP e IGP.L’iniziativa è supportata da sei prestigiosi consorzi:• Consorzio Italiano Tutela Mortadella Bologna (Italia) – capofila• Consorzio Cacciatore Italiano (Italia)• Consorzio Zampone e Cotechino Modena IGP (Italia)• ODG des Premières Côtes de Bordeaux et Cadillac (Francia)• Asociación para la Promoción del vino de Garnacha – Garnacha Origen (Spagna)• Consorzio Tutela Vini d'Abruzzo (Italia)Seguici per scoprire tutta la qualità dei salumi e dei vini DOP e IGP europei:Facebook @theeufab6ch, Instagram @theeufab6.ch and YouTube @TheEUFab6Ufficio stampaBlancdenoir Communication AgencyPiazza Matteotti 25 (Galleria Barchetta, II piano)25015 – Desenzano del Garda (BS)Tel. +39 030 7741535Email: theeufab6@gmail.com---THE EU FAB 6 RÜCKT DIE „GI ECONOMY“ IN DEN FOKUSNeue Einblicke in den wirtschaftlichen Wert von Produkten mit geografischer Angabeund Tipps, wie Verbraucher sie erkennen könnenNeue Zahlen bestätigen die wachsende wirtschaftliche Bedeutung von europäischen Produkten mit geografischer Angabe. Laut den neuesten Daten zur sogenannten „GI Economy“ erzielen Produkte, die unter die EU-Qualitätssysteme fallen – darunter g.U. (geschützte Ursprungsbezeichnung) und g.g.A. (geschützte geografische Angabe) – heute einen jährlichen Umsatz von rund 80 Milliarden Euro. Dies unterstreicht die strategische Rolle, die diese zertifizierten Produkte im europäischen Agrar- und Lebensmittelsektor spielen.In diesem Zusammenhang setzt die Kampagne „The EU Fab 6 – Savour the PDO and PGI Wines and Deli Meats from Europe“ ihre Aktivitäten im Vereinigten Königreich und in der Schweiz fort. Ziel ist es, einige der repräsentativsten europäischen Weine und Wurstwaren mit g.U.- und g.g.A.-Kennzeichnung zu fördern und Verbraucherinnen und Verbrauchern den Wert sowie die Garantien hinter den europäischen Qualitätssiegeln näherzubringen.Studien der Europäischen Kommission zeigen, dass das System der geografischen Angaben bereits über 3.200 registrierte Produkte mit einem Verkaufswert von mehr als 77 Milliarden Euro umfasste. Inzwischen ist diese Zahl auf über 3.400 geschützte Bezeichnungen in ganz Europa gestiegen. Diese kontinuierliche Entwicklung spiegelt die weltweit zunehmende Nachfrage nach authentischen Produkten wider, die Qualität, Rückverfolgbarkeit und eine starke Verbindung zu ihrem Herkunftsgebiet vereinen.Wein stellt den größten Anteil der GI Economy dar und macht rund 51 % des Gesamtumsatzes aus. Es folgen Agrar- und Lebensmittelprodukte wie Käse, Wurstwaren und Olivenöl, die zusammen etwa 35 % des Gesamtwerts der geografischen Angaben ausmachen. Neben ihrer wirtschaftlichen Bedeutung spielen die g.U.- und g.g.A.-Kennzeichnungen auch eine wichtige Rolle dabei, Verbraucherinnen und Verbrauchern fundierte Kaufentscheidungen zu ermöglichen. Diese europäischen Qualitätssysteme garantieren, dass Produkte nach strengen Vorgaben, in klar definierten geografischen Gebieten und unter Verwendung anerkannten traditionellen Know-hows hergestellt werden.Für Konsumentinnen und Konsumenten im Supermarkt oder im Fachhandel ist das Erkennen dieser Kennzeichnungen der erste Schritt, um authentische Produkte zu identifizieren. Die offiziellen g.U.- und g.g.A.-Logos auf den Verpackungen bestätigen, dass ein Produkt den Qualitätsstandards der EU entspricht und seine Eigenschaften eng mit seiner Herkunftsregion verbunden sind.Mit ihren Aktivitäten möchte die Kampagne The EU Fab 6 das Bewusstsein für diese Zertifizierungen stärken und Verbraucherinnen und Verbraucher dazu einladen, die Vielfalt und das kulturelle Erbe hinter Europas geschützten Produkten zu entdecken. Von Mortadella Bologna g.g.A. und Salamini Italiani alla Cacciatora g.U. bis hin zu den Weinen aus den Abruzzen, den Garnacha-Regionen mit g.U. sowie den Appellationen Premières Côtes de Bordeaux und Cadillac g.U. – jedes Produkt erzählt eine Geschichte von Herkunft, Tradition und handwerklichem Können.„Der steigende Wert geografischer Angaben zeigt deutlich, wie sehr Verbraucherinnen und Verbraucher nach Produkten suchen, die Qualität, Authentizität und eine klare Verbindung zu ihrem Herkunftsort vereinen“, erklärte Gianluigi Ligasacchi, Direktor des Consorzio Italiano Tutela Mortadella Bologna (Projektleiter), des Consorzio Cacciatore Italiano (Projektpartner) sowie des Consorzio Zampone e Cotechino Modena g.g.A. (Projektpartner) und Sprecher des Projekts The EU Fab 6. „Die Zertifizierungen g.U. und g.g.A. sind weit mehr als nur Etiketten: Sie stehen für Rückverfolgbarkeit, handwerkliche Qualität und kulturelles Erbe. Mit der Kampagne The EU Fab 6 möchten wir Verbraucherinnen und Verbraucher dabei unterstützen, den Wert hinter diesen Zertifizierungen besser zu verstehen und die außergewöhnliche Vielfalt der geschützten europäischen Weine und Wurstwaren zu entdecken.“Indem die Kampagne die wirtschaftliche und kulturelle Bedeutung geografischer Angaben hervorhebt, trägt sie dazu bei, das Verständnis für die europäischen Qualitätssysteme und die herausragenden Produkte, die sie schützen, weiter zu vertiefen.Die von der Europäischen Union kofinanzierte Kampagne „The EU Fab 6 – Savour the PDO and PGI Wines and Deli Meats from Europe“ fördert europäische Exzellenz im Vereinigten Königreich und in der Schweiz. Durch Verkostungen, Bildungsaktivitäten und Promotion-Events unterstützt sie die Sichtbarkeit und den Wert von Produkten mit g.U.- und g.g.A.-Zertifizierung.Die Initiative wird von sechs renommierten Konsortien unterstützt:• Consorzio Italiano Tutela Mortadella Bologna (Italien) – Lead Partner• Consorzio Cacciatore Italiano (Italien)• Consorzio Zampone e Cotechino Modena g.g.A. (Italien)• ODG des Premières Côtes de Bordeaux et Cadillac (Frankreich)• Asociación para la Promoción del vino de Garnacha – Garnacha Origen (Spanien)• Consorzio Tutela Vini d'Abruzzo (Italien)Folgen Sie uns, um die gesamte Qualität der europäischen Wurstwaren und Weine mit g.U.- und g.g.A.-Zertifizierung zu entdecken:Facebook @theeufab6ch, Instagram @theeufab6.ch and YouTube @TheEUFab6Press OfficeBlancdenoir Communication AgencyPiazza Matteotti 25 (Galleria Barchetta, II piano)25015 – Desenzano del Garda (BS)Tel. +39 030 7741535Email: theeufab6@gmail.com---THE EU FAB 6 MET EN LUMIÈRE LA « GI ECONOMY »Nouvelles données sur la valeur économique des produits à indication géographiqueet conseils pour les reconnaître9 mars 2026 – De nouvelles données confirment l’impact économique croissant des produits européens à indication géographique. Selon les dernières analyses sur ce que l’on appelle la « GI Economy », les produits protégés par les systèmes de qualité de l’Union européenne – notamment les labels AOP (Appellation d’Origine Protégée) et IGP (Indication Géographique Protégée) – génèrent aujourd’hui près de 80 milliards d’euros de ventes annuelles, soulignant le rôle stratégique que ces produits certifiés jouent dans le secteur agroalimentaire européen.Dans ce contexte, la campagne « The EU Fab 6 – Savour the PDO and PGI Wines and Deli Meats from Europe » poursuit ses activités au Royaume-Uni et en Suisse afin de promouvoir certains des vins et produits de charcuterie européens AOP et IGP les plus représentatifs. L’objectif est d’aider les consommateurs à mieux comprendre la valeur et les garanties offertes par les labels de qualité européens.Selon les études de la Commission européenne, le système des indications géographiques comptait déjà plus de 3 200 produits enregistrés, pour une valeur de ventes supérieure à 77 milliards d’euros.Aujourd’hui, ce nombre dépasse 3 400 dénominations protégées à travers l’Europe. Cette progression constante reflète la demande mondiale croissante pour des produits authentiques, qui associent qualité, traçabilité et lien étroit avec leur territoire d’origine.Le vin représente la part la plus importante de la GI Economy, avec environ 51 % de la valeur totale des ventes, suivi par les produits agroalimentaires tels que les fromages, les charcuteries et les huiles d’olive, qui représentent ensemble environ 35 % de la valeur générée par les indications géographiques. Au-delà de leur impact économique, les labels AOP et IGP jouent également un rôle essentiel pour aider les consommateurs à faire des choix éclairés. Ces systèmes européens de qualité garantissent que les produits sont élaborés selon des cahiers des charges stricts, dans des zones géographiques définies et selon des savoir-faire traditionnels reconnus.Pour les consommateurs qui parcourent les rayons des supermarchés ou des épiceries spécialisées, reconnaître ces labels constitue la première étape pour identifier des produits authentiques. Les logos officiels AOP et IGP présents sur les emballages certifient que le produit répond aux standards de qualité de l’Union européenne et que ses caractéristiques sont étroitement liées à sa région d’origine.À travers ses activités, la campagne The EU Fab 6 vise à renforcer la connaissance de ces certifications et à encourager les consommateurs à découvrir la diversité et le patrimoine culturel qui se cachent derrière les produits européens protégés. De la Mortadella Bologna IGP aux Salamini Italiani alla Cacciatora AOP, en passant par les vins d’Abruzzo, les régions Garnacha AOP et les appellations Premières Côtes de Bordeaux et Cadillac AOP, chaque produit raconte une histoire de territoire, de tradition et de savoir-faire.« La valeur croissante des indications géographiques montre à quel point les consommateurs recherchent des produits qui associent qualité, authenticité et lien clair avec leur lieu d’origine », a déclaré Gianluigi Ligasacchi, directeur du Consorzio Italiano Tutela Mortadella Bologna (chef de file du projet), du Consorzio Cacciatore Italiano (partenaire) et du Consorzio Zampone e Cotechino Modena IGP (partenaire), ainsi que porte-parole du projet The EU Fab 6. « Les certifications AOP et IGP sont bien plus que de simples labels : elles représentent une garantie de traçabilité, de savoir-faire et de patrimoine culturel. Avec la campagne The EU Fab 6, nous souhaitons aider les consommateurs à mieux comprendre la valeur de ces certifications et les encourager à découvrir l’extraordinaire diversité des vins et charcuteries européens protégés. »En mettant en lumière l’importance économique et culturelle des indications géographiques, la campagne contribue à renforcer la compréhension des systèmes de qualité européens et des produits d’exception qu’ils protègent.Cofinancée par l’Union européenne, la campagne « The EU Fab 6 – Savour the PDO and PGI Wines and Deli Meats from Europe » promeut l’excellence européenne au Royaume-Uni et en Suisse. À travers des dégustations, des activités éducatives et des événements promotionnels, elle soutient la visibilité et la valeur des produits certifiés AOP et IGP.L’initiative est soutenue par six prestigieux consortiums :• Consorzio Italiano Tutela Mortadella Bologna (Italie) – chef de file• Consorzio Cacciatore Italiano (Italie)• Consorzio Zampone e Cotechino Modena IGP (Italie)• ODG des Premières Côtes de Bordeaux et Cadillac (France)• Asociación para la Promoción del vino de Garnacha – Garnacha Origen (Espagne)• Consorzio Tutela Vini d'Abruzzo (Italie)Suivez-nous pour découvrir toute la qualité des charcuteries et des vins européens certifiés AOP et IGP :Facebook @theeufab6ch, Instagram @theeufab6.ch and YouTube @TheEUFab6Press OfficeBlancdenoir Communication AgencyPiazza Matteotti 25 (Galleria Barchetta, II piano)25015 – Desenzano del Garda (BS)Tel. +39 030 7741535Email: theeufab6@gmail.com

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.