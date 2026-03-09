Submit Release
Un pilote professionnel de course automobile ouvre une académie de pilotage dans les Yvelines, à Saint-Germain-en-Laye

Logo Stratos Académie, centre de pilotage sur simulateurs professionnels

Pilotage et coaching à Stratos Académie, centre de pilotage sur simulateurs professionnels

Télémétrie au centre de pilotage sur simulateur professionnels

Stratos Académie, 1er centre de conduite sportive sur simulateur professionnel de Saint-Germain-en-Laye, ouvre en mars 2026 au 145 rue du Président Roosevelt.

SAINT-GERMAIN-EN-LAYE, ILE-DE-FRANCE, FRANCE, March 9, 2026 /EINPresswire.com/ -- Natif de Saint-Germain-en-Laye, Romain Leroux a fait de la course automobile sa vie. Pilote GT3 professionnel, Champion de France GT4 en 2021, il s’est engagé en GT World Challenge sous les couleurs de l'Aston Martin Racing en tant que pilote Junior de la marque de 2022 à 2025. En juin dernier, il signe l'un des résultats les plus marquants de sa carrière en remportant les 24 Heures de Spa, la plus importante course GT3 au monde, dans la catégorie Silver. C'est dans ce sillage qu'il revient ouvrir Stratos Académie — à deux pas du château, dans la ville où il a grandi.

Ne vous y méprenez pas : Stratos Académie est bien plus qu'une salle d'arcade. Installé au 145 rue du Président Roosevelt, le centre dispose de plusieurs simulateurs professionnels. C'est l'un des premiers centres de l'Ouest parisien à proposer une véritable pédagogie du pilotage sur simulateurs pro. Chaque session est encadrée par un chef de salle, chaque chrono est analysé, chaque client repart avec un retour personnalisé et une télémétrie complète.
Pour le débutant, c'est une première : briefing, prise en main, et les sensations d'une Ferrari GT3 sur le circuit de Monza — avec un débriefing sur écran pour comprendre ce qu'on vient de vivre. Pour le passionné, c'est un format championnat complet — essais, qualification, départ en grille — avec voitures & circuits aux choix, coaching et analyse de données pour gratter des dixièmes lap après lap. Du débutant curieux au passionné qui souhaite progresser sur simulateur, l'académie s'adresse à tous — à partir de 27 euros la session.

La progression passe aussi par la compétition. De 2 à 6 personnes, les pilotes en herbes comme les sim-racers expérimentés peuvent venir s'affronter sur des circuits de classe mondiale comme Spa Francorchamps ou le Nürburgring, au volant de voitures de course uniques tels que Ferrari 296 GT3 Evo ou l’Aston Martin Vantage GT3 Evo.

Le centre permet en outre l´organisation d’événements privés dans le cadre professionnel (team building, séminaires) ou personnel (anniversaire, EVG, EVJF).

« Le pilotage automobile est l’une des expériences humaines les plus intenses — et pourtant il reste verrouillé derrière des barrières que la plupart des gens ne franchiront jamais. Stratos Académie est né de cette conviction : cette sensation, cette précision, cette adrénaline appartient à tout le monde. Ce que j’apprends sur les circuits chaque week-end, je veux pouvoir le transmettre ici, à deux pas de chez moi. »
Romain Leroux, fondateur & coach de Stratos Académie


EN BREF
Adresse: 145, rue du Président Roosevelt — Saint-Germain-en-Laye (78100)
Ouverture: Mars 2026
Horaires: Mer–Ven : 12h–21h | Sam–Dim : 10h–21h | Lun–Mar : fermé
Tarifs: À partir de 27 € la session
Contact 09 62 52 12 44 — contact@stratos-academie.com
Site web: www.stratos-academie.com
Instagram: @stratos.academie

NOTE AUX RÉDACTIONS
Romain Leroux est disponible pour des interviews et des visites du centre. Un kit photos haute résolution (simulateurs, ambiance, portrait du fondateur) est disponible ici : urlr.me/MwtP2R
Contact presse : Claire Leroux — 06 19 72 23 96 — contact@stratos-academie.com

Claire Leroux
Stratos Académie
+33 6 19 72 23 96
contact@stratos-academie.com
Un pilote professionnel de course automobile ouvre une académie de pilotage dans les Yvelines, à Saint-Germain-en-Laye

