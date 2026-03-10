Le thé le plus rare au monde arrive à Shanghai: NINA’S PARIS ouvre son premier salon de thé en Chine

FRANCE, March 10, 2026 / EINPresswire.com / -- SHANGHAI — La maison de thé française NINA’S PARIS, inspirée par les jardins de Versailles et l’héritage de Marie-Antoinette, a ouvert le 1er mars 2026 son premier magasin en Chine, situé au quatrième étage du grand magasin Takashimaya à Shanghai.Cette ouverture marque l’entrée de la marque sur le marché chinois du thé de luxe avec un concept unique mêlant patrimoine français, expérience culturelle et dégustation.Pour célébrer cette arrivée, NINA’S PARIS présente une exposition exceptionnelle d’objets historiques rarement montrés au public, dont une montre de poche originale ayant appartenu à la reine Marie-Antoinette. Cet objet historique, conservé pendant plus de deux siècles, est exposé pour la première fois en Chine.Les visiteurs peuvent également découvrir et déguster l’un des thés les plus rares au monde, servi dans des boîtes en or 24 carats. Ce thé, associé à l’univers de Marie-Antoinette, fait partie d’une collection exclusive qui illustre l’approche unique de la maison, mêlant parfum, gastronomie et histoire.La signature de la maison est le mélange parfumé Classic Marie Antoinette, inspiré par les fleurs et les fruits du jardin secret de Versailles. L’une de ses versions les plus rares, le Classic Marie Antoinette Golden Leaf Tea, est produite en quantités limitées à partir de feuilles cultivées dans un jardin de thé privé au Sri Lanka. Ce thé d’exception peut atteindre jusqu’à 1 000 euros pour 50 grammes.Exposition spécialeMontre de poche de la reine Marie-AntoinetteLieu : NINA’S PARIS, 4e étage, Takashimaya ShanghaiPériode : à partir du 1er mars 2026Créée dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, cette montre de poche témoigne du raffinement de la culture de la cour française. Au dos de la pièce figure un portrait souriant de la reine Marie-Antoinette.Grande collectionneuse et passionnée d’horlogerie, la reine commandait des pièces uniques auprès des plus grands maîtres horlogers de son époque, notamment Breguet.Symbole d’élégance et d’innovation, Marie-Antoinette influençait profondément la mode et l’art de vivre de son temps. Son style, notamment ses robes ornées de soie et de dentelle, continue aujourd’hui d’inspirer les créateurs et certaines esthétiques contemporaines, dont la mode Lolita.À propos de NINA’S PARISNINA’S PARIS est une maison française de thé parfumé incarnant l’élégance parisienne et l’héritage culturel de Versailles. Fondée par une famille de parfumeurs qui fournissait autrefois des fragrances d’huiles essentielles au Palais de Versailles, la marque s’inspire des fleurs et des fruits du jardin secret de la reine Marie-Antoinette pour créer des assemblages uniques mêlant l’art du parfum et celui du thé.La maison a également été reconnue par Guinness World Records pour avoir acquis le thé le plus cher au monde lors d’une vente aux enchères organisée par le Sri Lanka Tea Board pendant l’Expo 2025 Osaka.Aujourd’hui, les thés NINA’S PARIS sont présents dans plusieurs lieux emblématiques du patrimoine français, dont le Palais de Versailles et le Louvre, et sont servis dans des restaurants gastronomiques et des hôtels de luxe à travers le monde.

