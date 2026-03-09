Der Weg zu den Strömen der Heilung» entfacht den Glauben weltweit Die Botschaft von Heilung und Wundern erschüttert die

Der Weg zu den Strömen der Heilung» entfacht den Glauben weltweit: Die Botschaft von Heilung und Wundern erschüttert die Welt

LAGOS, LAGOS, NIGERIA, March 9, 2026 / EINPresswire.com / -- Gemeinschaften des Glaubens in vielen Teilen der Welt bereiten sich auf ein außergewöhnliches Ereignis vor, während Millionen Menschen gespannt eine weltweite Zusammenkunft erwarten, die von Berichten über Heilung, Hoffnung und veränderte Leben geprägt ist. Zur Vorbereitung auf diese bedeutende Zusammenkunft wird derzeit eine besondere Sendung mit dem Titel „Der Weg zu den Strömen der Heilung“ ausgestrahlt. Die Sendung gibt Einblicke in die weltweiten Vorbereitungen und zeigt, wie Gemeinden, Organisationen und Einzelpersonen ihre Gemeinschaften mobilisieren, um Menschen auf diese große Begegnung vorzubereiten.Die Ausstrahlung erfolgt täglich zu mehreren Zeiten und wird bis zum Beginn der weltweiten Zusammenkunft fortgesetzt. Zuschauer aus zahlreichen Ländern verfolgen die Sendung, während Berichte über Veranstaltungen, Gebetsinitiativen, evangelistische Einsätze und gemeinschaftliche Hilfsprogramme vorgestellt werden.Eine weltweite Bewegung des GlaubensSeit ihrer Entstehung hat sich diese weltweite Heilungsversammlung zu einer bedeutenden geistlichen Zusammenkunft entwickelt, an der Menschen aus verschiedenen Nationen teilnehmen. Zahlreiche Teilnehmer berichten von bemerkenswerten Veränderungen in ihrem Leben. Viele Zeugnisse handeln von Menschen, die von schweren Krankheiten genesen sind oder neue Kraft und Hoffnung gefunden haben. Andere berichten von tiefgreifenden Veränderungen in ihrem persönlichen Leben, ihren Beziehungen und ihren Lebensumständen.Während eines kürzlich stattgefundenen weltweiten Tages des Fastens und Gebets erklärte Pastor Chris Oyakhilome:„Vom dreizehnten bis zum fünfzehnten März werden wir für Kranke auf der ganzen Welt beten. Millionen Menschen werden in vielen Nationen Heilung erfahren. Sein Name besitzt weiterhin Macht. Er ist derselbe gestern, heute und in Ewigkeit.“Er ermutigte Menschen außerdem, sich mit Glauben und Erwartung auf dieses Ereignis vorzubereiten.Weltweite Vorbereitungen laufen auf HochtourenIn vielen Ländern sind bereits umfangreiche Vorbereitungen im Gange. Freiwillige, Gemeinden und Partner beteiligen sich an verschiedenen Initiativen, um Menschen zu erreichen und Hoffnung zu verbreiten.Zu diesen Initiativen gehört auch die Verteilung einer Veröffentlichung mit dem Titel „Heilung für die Nationen“, die vielen Menschen Mut und Glauben vermittelt.Darüber hinaus entstehen in verschiedenen Regionen der Welt zahlreiche Heilungszentren und Orte für Sprachübersetzung, damit Menschen aus unterschiedlichen Kulturen und Sprachräumen teilnehmen können.Parallel dazu beten Gläubige in vielen Ländern kontinuierlich und bereiten sich geistlich auf die bevorstehende Zusammenkunft vor.Zeugnisse aus verschiedenen Teilen der WeltEin besonders bewegendes Zeugnis stammt von einem Mann aus Nicaragua namens Lester. Bei ihm wurde Kehlkopfkrebs diagnostiziert, und sein Gesundheitszustand verschlechterte sich erheblich.Nachdem mehrere Behandlungen keine Besserung gebracht hatten, nahm er von seinem Krankenbett aus an der weltweiten Heilungsversammlung teil. Während des Gebets erklärte er seinen Glauben und vertraute darauf, Heilung zu empfangen.Medizinische Untersuchungen vor einer geplanten Operation zeigten später, dass keine Spur der Krankheit mehr vorhanden war. Heute berichtet er von vollständiger Genesung.Ein weiteres Zeugnis kommt aus der Mongolei. Eine Frau namens Amgalanzaya erlitt einen Schlaganfall, der zu einer teilweisen Lähmung führte. Während der Teilnahme an der Zusammenkunft erlebte sie neue Kraft, und am nächsten Morgen konnte sie zum ersten Mal seit Jahren wieder selbstständig stehen und gehen.Ähnliche Berichte sind auch aus vielen anderen Ländern gekommen und zeigen die weltweite Wirkung dieser Bewegung.Vorbereitung der HerzenDie Sendung „Der Weg zu den Strömen der Heilung“ dient nicht nur als Vorschau auf die bevorstehende Zusammenkunft, sondern auch als Plattform zur Stärkung des Glaubens.Sie soll Menschen, Familien und Gemeinschaften helfen, sich innerlich auf Erfahrungen von Heilung, Wiederherstellung und Lebensveränderung vorzubereiten.Die Teilnahme an dieser Veranstaltung ist vollständig kostenlos und für alle offen. Melden Sie sich jetzt an.Über die weltweite HeilungsversammlungDie weltweite Heilungsversammlung ist eine internationale Glaubensveranstaltung, die Menschen aus vielen Nationen zusammenbringt. Durch Übertragungen, Versammlungen und gemeinsame Gebete erhalten Teilnehmer die Möglichkeit, Botschaften der Hoffnung, des Glaubens und der Erneuerung zu erleben.

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.