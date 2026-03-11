Submit Release
Een nieuwe categorie AI: HEA-World lanceert Human-Enhanced Agents (HEA)

Interface van de HEA-World Magic AskBar waar een bezoeker een vraag stelt aan een website en een AI-agent een antwoord geeft.

De Magic AskBar van HEA-World laat bezoekers vragen stellen aan een website en direct antwoorden krijgen van een AI die is getraind op de kennis van die organisatie.

Diagram showing how HEA-World converts company knowledge into a Human-Enhanced Agent that answers visitor questions on a website.

HEA-World transforms an organization’s knowledge—websites, documents, and structured resources—into Human-Enhanced Agents that power AI conversations.

HEA-World logo

HEA-World logo

HEA-World lanceert Human-Enhanced Agents: AI-assistenten getraind op eigen kennis die bezoekers vragen beantwoorden en organisaties online vertegenwoordigen.

Wij geloven dat elke organisatie en expert ooit door een AI zal worden vertegenwoordigd. De echte vraag is niet of AI namens u spreekt, maar of u die controleert.”
— Nicolas Payen, oprichter van HEA-World
NAARDEN, NOORD-HOLLAND, NETHERLANDS, March 11, 2026 /EINPresswire.com/ -- HEA-World kondigt vandaag de publieke opening van zijn platform aan, waarmee organisaties en individuen Human-Enhanced Agents (HEA’s) kunnen bouwen — AI-assistenten die zijn getraind op hun eigen content, afgestemd op hun eigen stem en volledig onder hun controle.

In tegenstelling tot generieke chatbots of AI-assistenten zijn HEA’s ontworpen om een specifieke persoon, organisatie of expertisegebied te vertegenwoordigen. Deze agents worden gebouwd op geselecteerde kennisbronnen, zoals websites, documenten en gestructureerde data. Ze kunnen vragen beantwoorden, gebruikers begeleiden en zinvolle acties starten, terwijl ze afgestemd blijven op de intentie van hun eigenaren.

Het platform is gebaseerd op een eenvoudig idee: AI moet jou vertegenwoordigen — niet vervangen.

HEA-World biedt een professionele omgeving om AI-agents te bouwen, beheren en inzetten die consistent blijven met de kennis, toon en doelstellingen van hun eigenaren. Deze agents kunnen op websites worden geïntegreerd, in digitale producten worden ingebouwd of direct via het HEA-World-platform worden gebruikt.

Belangrijkste mogelijkheden
• Mensgerichte AI-agents gebouwd op geselecteerde kennisbronnen
• Volledig eigenaarschap en controle over de stem en kennis van de AI
• Integratie op websites en in digitale omgevingen
• Door AI gestuurde acties en gespreksdoelen gedefinieerd door de eigenaar
• Een platform dat de afgelopen maanden is gebouwd met moderne AI-ontwikkelingstools en laat zien hoe AI als hefboom de ontwikkeling van complexe softwareplatforms versnelt

“AI verandert niet alleen producten,” zegt Payen.
“Het verandert ook hoe snel ambitieuze ideeën gebouwd kunnen worden.”

Het HEA-World-platform is nu publiek toegankelijk.

Meer informatie:
https://hea-world.com

Media kit:
https://hea-world.com/media/hea_world_media_kit-nl.html



Over HEA-World

HEA-World is een platform voor het bouwen en beheren van Human-Enhanced Agents (HEA’s) — AI-assistenten die zijn getraind op geselecteerde menselijke kennis en afgestemd zijn op de stem en intentie van hun eigenaren.

De missie van het platform is om een toekomst mogelijk te maken waarin AI mensen en organisaties op een verantwoorde, transparante en controleerbare manier vertegenwoordigt.



Over Nicolas Payen

Nicolas Payen is een Franse technologie-ondernemer, gevestigd in Nederland, en oprichter van HEA-World.

NPE Holding B.V
HEA-World
+31 6 21303848
