Une nouvelle catégorie d'IA : HEA-World lance les Agents IA augmentés par l’humain (HEA).

La Magic AskBar de HEA-World permet aux visiteurs de poser des questions directement à un site web et d’obtenir des réponses instantanées à partir de l’IA entraînée sur son contenu. HEA-World logo HEA-World transforme les connaissances d’une organisation (sites web, documents, bases de connaissance) en agents IA capables de converser avec les visiteurs et de répondre à leurs questions.

HEA-World lance les Agents IA augmentés par l’humain : une IA entraînée sur votre contenu pour répondre aux visiteurs et générer des opportunités.

Nous pensons que chaque organisation, expert et individu sera un jour représenté par une IA. La vraie question n’est pas si l’IA parlera en votre nom, mais si vous la contrôlez.” — Nicolas Payen, fondateur de HEA-World

AMSTERDAM, NOORD-HOLLAND, NETHERLANDS, March 11, 2026 / EINPresswire.com / -- HEA-World annonce aujourd’hui l’ouverture publique de sa plateforme, permettant aux organisations et aux particuliers de créer des Human-Enhanced Agents (HEAs) des assistants IA entraînés sur leurs propres contenus, alignés avec leur voix et totalement sous leur contrôle.Contrairement aux chatbots génériques ou aux assistants IA standards, les HEAs sont conçus pour représenter une personne, une organisation ou un domaine d’expertise spécifique. Construits à partir de sources de connaissance sélectionnées — comme des sites web, des documents et des ressources structurées ces agents peuvent répondre aux questions, guider les utilisateurs et déclencher des actions utiles tout en restant alignés avec l’intention de leurs propriétaires.La plateforme repose sur une idée simple : l’IA doit vous représenter, pas vous remplacer.HEA-World fournit un environnement professionnel pour créer, gouverner et déployer des agents IA qui restent cohérents avec les connaissances, le ton et les objectifs de leurs propriétaires. Ces agents peuvent être intégrés sur des sites web, reliés à des produits numériques ou accessibles directement via la plateforme HEA-World.Fonctionnalités clés• Agents IA alignés sur l’humain construits à partir de sources de connaissance sélectionnées• Pleine propriété et contrôle de la voix et des connaissances de l’IA• Déploiement sur des sites web et des environnements numériques• Actions guidées par l’IA et objectifs conversationnels définis par le propriétaire• Une plateforme construite ces derniers mois avec des outils modernes de développement IA, illustrant comment l’effet de levier de l’IA accélère la création de plateformes logicielles complexes« L’IA ne change pas seulement les produits », ajoute Nicolas Payen.« Elle change aussi la vitesse à laquelle des idées ambitieuses peuvent être construites. »La plateforme HEA-World est désormais ouverte au public.En savoir plus :Media Kit :À propos de HEA-WorldHEA-World est une plateforme dédiée à la création et à la gouvernance des Human-Enhanced Agents (HEAs), des assistants IA entraînés sur des connaissances humaines sélectionnées et alignés avec la voix et l’intention de leurs propriétaires.La mission de la plateforme est de permettre un futur où l’IA représente les personnes et les organisations de manière responsable, transparente et sous leur contrôle.À propos de Nicolas PayenNicolas Payen est un entrepreneur technologique français basé aux Pays-Bas et fondateur de HEA-World.

