La Route vers les Flots de Guérison » ravive la foi mondiale : le message de guérison et de miracles ébranle le monde

LAGOS, LAGOS, NIGERIA, March 8, 2026 / EINPresswire.com / -- Des spectateurs du monde entier suivent avec attention ce message porteur de guérison, d’espérance et de transformation des vies, tandis qu’une vague de foi traverse les continentsAlors que des millions de personnes se préparent à participer à une grande rencontre mondiale de guérison, des communautés de foi à travers le monde se mobilisent pour un moment exceptionnel marqué par des miracles et des témoignages.Cet événement mondial très attendu se déroulera du treize au quinze mars deux mille vingt-six, chaque jour à quatorze heures. Des personnes provenant de nombreuses nations se connecteront depuis différents endroits afin de vivre ensemble des moments de guérison, de miracles et de transformation.Pour préparer cet événement d’envergure internationale, une émission spéciale intitulée « La Route vers les Flots de Guérison » est déjà diffusée et suscite un grand enthousiasme parmi des millions de personnes à travers le monde.Cette émission est diffusée chaque jour à douze heures, seize heures et dix-neuf heures, et continuera jusqu’au treize mars. Le programme présente les préparatifs en cours dans de nombreux pays . Des ministères, des églises, des organisations et des individus mobilisent activement leurs communautés afin de préparer les populations à participer à cette rencontre mondiale de guérison.L’émission met en lumière des reportages inspirants provenant de différentes régions du monde, notamment des campagnes de guérison, des actions d’évangélisation, des initiatives de prière stratégique et des programmes d’entraide communautaire. De nombreux témoignages encourageants émergent déjà alors que la foi continue de grandir dans le monde entier.Une plateforme mondiale de miracles et de transformationDepuis sa création, cette rencontre mondiale de guérison est devenue l’un des rassemblements spirituels les plus influents au monde, attirant des millions de participants venant de différents continents.Chaque édition est marquée par des témoignages extraordinaires de guérison et de transformation de vies.De nombreuses personnes ont témoigné d’une guérison après avoir souffert de maladies graves ou potentiellement mortelles. Certaines ont retrouvé la vue, l’ouïe, la parole ou la capacité de marcher. D’autres ont vu des changements remarquables dans leur vie personnelle, émotionnelle ou financière.Ces témoignages puissants inspirent la foi de nombreuses personnes à travers le monde et renforcent l’attente autour de la prochaine rencontre mondiale de guérison. Lors d’une récente journée mondiale de jeûne et de prière, le pasteur Chris Oyakhilome a parlé avec conviction de ce que les participants peuvent attendre de cet événement :Du treize au quinze mars, nous prierons pour les malades dans le monde entier. Des millions de personnes seront guéries dans chaque nation par la puissance de l’Esprit de Dieu. Son nom possède toujours la même puissance. Il est le même hier, aujourd’hui et pour toujours. Préparez-vous à vivre cela. »Il a également encouragé chacun à participer avec foi et espérance :Beaucoup de personnes portent des fardeaux qu’elles n’ont jamais partagés avec personne, ou vivent depuis longtemps avec des difficultés profondes tout en désirant la guérison. Ce mois de mars, fixez un moment pour votre guérison. Fixez un moment pour votre miracle. Tout est possible. Je suis rempli de joie pour vous et je prie afin que la miséricorde et la grâce de Dieu vous soient accordées en abondance. »Une mobilisation mondiale en coursDans de nombreux pays, les préparatifs pour cette rencontre mondiale de guérison sont déjà bien avancés.Des millions de volontaires et de partenaires participent activement à des campagnes d’action communautaire destinées à apporter espoir et guérison aux populations.Parmi ces initiatives figure la distribution d’une publication intitulée « Guérison pour les Nations », devenue une source d’encouragement et de foi pour de nombreuses personnes en quête de guérison.En parallèle, des milliers de centres de guérison et de lieux de traduction linguistique sont mis en place dans différents pays afin de permettre aux personnes de toutes langues et de toutes cultures de participer facilement à la rencontre mondiale.Ces centres permettent aux participants de se connecter aisément et de vivre ensemble un moment de foi collective.Dans le même temps, des réseaux de prière à travers le monde fonctionnent continuellement. Des croyants provenant de nombreux pays prient sans relâche afin de préparer spirituellement cet événement mondial.Des témoignages marquants venant de nombreux paysL’un des aspects les plus remarquables de cette rencontre mondiale de guérison est la multitude de témoignages partagés par des participants venant de différentes nations.Parmi ces témoignages se trouve celui d’un homme originaire du Nicaragua, nommé Lester. On lui avait diagnostiqué un cancer de la gorge, et il ne pouvait plus respirer ni manger sans assistance médicale.Après plusieurs mois d’hospitalisation et de traitements sans succès, il a participé à la rencontre mondiale de guérison depuis son lit d’hôpital.Au moment de la prière pour les malades, il a déclaré sa foi et a cru qu’il recevait sa guérison.À la grande surprise des médecins, les examens médicaux réalisés avant une intervention chirurgicale prévue ont révélé que le cancer avait complètement disparu. Aujourd’hui, il témoigne être en parfaite santé.Un autre témoignage inspirant provient de Mongolie. Une femme nommée Amgalanzaya avait subi un accident vasculaire cérébral qui l’avait laissée partiellement paralysée et souffrait également de diabète. Elle dépendait de l’aide d’autres personnes pour ses activités quotidiennes.En participant à la rencontre avec foi, elle a ressenti une nouvelle force pendant la prière. Le lendemain matin, elle a découvert qu’elle pouvait se tenir debout, marcher et se déplacer seule pour la première fois depuis des années.Des témoignages similaires proviennent également de nombreux autres pays tels que l’Afghanistan, les Fidji, la Chine, l’Inde, le Royaume-Uni et bien d’autres régions du monde. Ces récits illustrent l’impact mondial de cette rencontre de guérison.Préparer les cœurs pour cette rencontre mondialeL’émission « La Route vers les Flots de Guérison » ne se limite pas à présenter l’événement à venir. Elle constitue également une plateforme destinée à fortifier la foi et à préparer les cœurs.Son objectif est d’aider les individus, les familles et les communautés à se préparer à vivre des moments de guérison, de restauration et de transformation.Les spectateurs du monde entier sont encouragés à suivre l’émission chaque jour et à participer activement alors que la date de cette rencontre mondiale approche.La participation est entièrement gratuite et ouverte à tous. Pour s’inscrire aux Courants de Guérison

