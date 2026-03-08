El Camino hacia las Corrientes de Sanidad» enciende la fe mundial: el mensaje de sanidad y milagros sacude al mundo
El Camino hacia las Corrientes de Sanidad» enciende la fe mundial: el mensaje de sanidad y milagros sacude al mundoLAGOS, LAGOS, NIGERIA, March 8, 2026 /EINPresswire.com/ -- Espectadores de todo el mundo siguen con atención este mensaje lleno de sanidad, esperanza y transformación de vidas, mientras una ola de fe se extiende por los continentes
Mientras millones de personas se preparan para participar en un gran encuentro mundial de sanidad, comunidades de fe de todo el mundo se movilizan para vivir un momento extraordinario marcado por milagros y testimonios.
Este esperado encuentro mundial se celebrará del trece al quince de marzo de dos mil veintiséis, cada día a las catorce horas. Personas de diferentes naciones se conectarán desde distintos lugares para participar juntos en un tiempo de sanidad, milagros y transformación de vidas.
Para preparar este acontecimiento de alcance internacional, ya se transmite un programa especial titulado «El Camino hacia las Corrientes de Sanidad», que está despertando entusiasmo y participación entre millones de personas alrededor del mundo.
El programa se transmite diariamente a las doce del mediodía, cuatro de la tarde y siete de la noche, y continuará hasta el trece de marzo.
Este programa muestra los preparativos que se están realizando en numerosos países. Ministerios, iglesias, organizaciones e individuos están movilizando activamente a sus comunidades para prepararse para este encuentro mundial de sanidad.
El programa presenta reportajes inspiradores provenientes de diversas partes del mundo, mostrando campañas de sanidad, actividades de evangelización, iniciativas estratégicas de oración y programas de alcance comunitario. Al mismo tiempo, están surgiendo testimonios alentadores a medida que la fe continúa creciendo en todo el mundo.
Una plataforma mundial de milagros y transformación
Desde su creación, este encuentro mundial de sanidad se ha convertido en uno de los eventos espirituales más influyentes del mundo, atrayendo a millones de participantes de distintos continentes.
Cada edición ha estado marcada por testimonios extraordinarios de sanidad y transformación de vidas.
Muchos participantes han compartido experiencias de recuperación después de padecer enfermedades graves o potencialmente mortales. Algunos han recuperado la vista, el oído, el habla o la capacidad de caminar. Otros han experimentado cambios significativos en su vida personal, emocional y económica.
Estos testimonios continúan inspirando fe en personas de todo el mundo y aumentan la expectativa ante el próximo encuentro mundial de sanidad.
Durante una reciente jornada mundial de ayuno y oración, el pastor Chris Oyakhilome habló con convicción acerca de lo que las personas pueden esperar:
«Del trece al quince de marzo estaremos orando por los enfermos en todo el mundo. Millones de personas serán sanadas en cada nación por el poder del Espíritu de Dios. Su nombre sigue teniendo poder. Él es el mismo ayer, hoy y por siempre. Prepárense para ello».
También animó a las personas a participar con fe y esperanza:
Muchas personas llevan cargas que nunca han compartido con nadie o han vivido durante mucho tiempo con situaciones difíciles, pero desean profundamente recibir sanidad. Este mes de marzo, fija un momento para tu sanidad. Fija un momento para tu milagro. Todo es posible. Estoy muy emocionado por ustedes y oro para que la misericordia y la gracia de Dios se derramen abundantemente sobre sus vidas».
Una movilización mundial en marcha
En muchos países ya están avanzando los preparativos para este encuentro mundial de sanidad.
Millones de voluntarios y colaboradores están participando activamente en campañas de alcance comunitario destinadas a llevar esperanza y sanidad a las personas.
Entre estas iniciativas se encuentra la distribución de una publicación titulada «Sanidad para las Naciones», que se ha convertido en una fuente de fe y ánimo para muchas personas que buscan sanidad.
Al mismo tiempo, miles de centros de sanidad y lugares de interpretación en diferentes idiomas se están estableciendo en diversas regiones del mundo para garantizar que personas de diferentes culturas y lenguas puedan participar fácilmente en el encuentro.
Estos centros permiten que los participantes se conecten con mayor facilidad y experimenten el poder de la fe colectiva.
Mientras tanto, redes de oración alrededor del mundo funcionan de manera continua. Creyentes de muchas naciones interceden sin cesar mientras se preparan espiritualmente para este gran acontecimiento.
Testimonios impactantes desde distintas naciones
Uno de los aspectos más notables de este encuentro mundial de sanidad son los testimonios compartidos por personas de diferentes partes del mundo.
Entre ellos se encuentra el testimonio de Lester, un hombre originario de Nicaragua, a quien se le diagnosticó cáncer de garganta. Debido a su condición, no podía respirar ni comer sin asistencia médica.
Después de varios meses de hospitalización y tratamientos sin resultados, participó en el encuentro mundial de sanidad desde su cama en el hospital.
Durante el momento de oración por los enfermos, declaró su fe y creyó que había recibido su sanidad.
Para sorpresa de los médicos, los exámenes realizados antes de una cirugía programada revelaron que el cáncer había desaparecido completamente. Hoy comparte su testimonio afirmando que vive completamente sano.
Otro testimonio inspirador proviene de Mongolia. Una mujer llamada Amgalanzaya sufrió un accidente cerebrovascular que la dejó parcialmente paralizada y posteriormente desarrolló diabetes. Dependía de la ayuda de otras personas para sus actividades diarias.
Al participar con fe en el encuentro de sanidad, sintió una nueva fuerza durante la oración. A la mañana siguiente descubrió que podía ponerse de pie, caminar y moverse de manera independiente por primera vez en años.
Testimonios similares han surgido en países como Afganistán, Fiyi, China, India, el Reino Unido y muchas otras naciones, demostrando el impacto global de este encuentro de sanidad.
Preparando los corazones para este encuentro mundial
El programa «El Camino hacia las Corrientes de Sanidad» no se limita a presentar el evento que se aproxima. También funciona como una plataforma destinada a fortalecer la fe y preparar los corazones.
Su propósito es ayudar a individuos, familias y comunidades a prepararse para experimentar momentos de sanidad, restauración y transformación.
Se anima a los espectadores de todo el mundo a seguir el programa diariamente y a participar activamente mientras se acerca la fecha de este gran encuentro mundial.
La participación es completamente gratuita y está abierta para todos.
