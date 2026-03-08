O Caminho para as Correntes de Cura» desperta a fé mundial: a mensagem de cura e milagres impacta o mundo

LAGOS, LAGOS, NIGERIA, March 8, 2026 / EINPresswire.com / -- Espectadores de todo o mundo acompanham esta mensagem de cura, esperança e transformação de vidas, enquanto uma onda de fé se espalha pelos continentesEnquanto milhões de pessoas se preparam para participar de um grande encontro mundial de cura, comunidades de fé em diversas partes do mundo estão se mobilizando para viver um momento extraordinário marcado por milagres e testemunhos.Este aguardado encontro mundial acontecerá de treze a quinze de março de dois mil e vinte e seis, todos os dias às quatorze horas. Pessoas de muitas nações se conectarão a partir de diferentes lugares para participar juntas de momentos de cura, milagres e transformação de vidas.Para preparar este evento de alcance internacional, já está sendo transmitido um programa especial intitulado «O Caminho para as Correntes de Cura», despertando entusiasmo e participação entre milhões de pessoas ao redor do mundo.O programa é transmitido diariamente ao meio-dia, quatro da tarde e sete da noite, e continuará até treze de março.A programação apresenta os preparativos que estão acontecendo em diversos países. Ministérios, igrejas, organizações e indivíduos estão mobilizando ativamente suas comunidades para se prepararem para este encontro mundial de cura.O programa também apresenta reportagens inspiradoras vindas de várias partes do mundo, mostrando campanhas de cura, ações de evangelização, iniciativas estratégicas de oração e programas de alcance comunitário. Ao mesmo tempo, testemunhos encorajadores começam a surgir à medida que a fé cresce em todo o mundo.Uma plataforma mundial de milagres e transformaçãoDesde o seu início, este encontro mundial de cura tornou-se um dos eventos espirituais mais influentes do mundo, atraindo milhões de participantes de diferentes continentes.Cada edição tem sido marcada por testemunhos extraordinários de cura e transformação de vidas.Muitas pessoas relatam ter se recuperado de doenças graves ou potencialmente fatais. Alguns recuperaram a visão, a audição, a fala ou a capacidade de caminhar. Outros experimentaram mudanças profundas em suas vidas pessoais, emocionais e financeiras.Esses testemunhos continuam inspirando fé em pessoas ao redor do mundo e aumentam a expectativa para o próximo encontro mundial de cura.Durante um recente dia mundial de jejum e oração, o pastor Chris Oyakhilome falou com convicção sobre o que as pessoas podem esperar deste evento:«De treze a quinze de março estaremos orando pelos enfermos em todo o mundo. Milhões de pessoas serão curadas em cada nação pelo poder do Espírito de Deus. O nome do Senhor continua poderoso. Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Preparem-se para isso.»Ele também encorajou todos a participarem com fé e esperança:Muitas pessoas carregam fardos que nunca compartilharam com ninguém ou vivem há muito tempo com dificuldades profundas, mas desejam ser curadas. Neste mês de março, estabeleça um momento para a sua cura. Estabeleça um momento para o seu milagre. Tudo é possível. Estou muito feliz por vocês e oro para que a misericórdia e a graça de Deus sejam derramadas abundantemente sobre suas vidas.»Uma mobilização mundial em andamentoEm muitos países, os preparativos para este encontro mundial de cura já estão em pleno andamento.Milhões de voluntários e colaboradores estão participando ativamente de campanhas de alcance comunitário destinadas a levar esperança e cura às pessoas.Entre essas iniciativas está a distribuição de uma publicação intitulada «Cura para as Nações», que se tornou uma fonte de fé e encorajamento para muitas pessoas que buscam cura.Ao mesmo tempo, milhares de centros de cura e locais de interpretação em diferentes idiomas estão sendo estabelecidos em várias regiões do mundo para garantir que pessoas de diferentes culturas e línguas possam participar facilmente deste encontro.Esses centros ajudam os participantes a se conectarem com facilidade e a experimentarem o poder da fé coletiva.Enquanto isso, redes de oração em todo o mundo estão funcionando continuamente. Crentes de diversas nações intercedem sem cessar enquanto se preparam espiritualmente para este grande acontecimento.Testemunhos marcantes vindos de diferentes naçõesUm dos aspectos mais notáveis deste encontro mundial de cura são os testemunhos compartilhados por participantes de diversas partes do mundo.Entre eles está o testemunho de Lester, um homem da Nicarágua que havia sido diagnosticado com câncer na garganta. Devido à gravidade da doença, ele não conseguia respirar ou se alimentar sem assistência médica.Após vários meses de hospitalização e tratamentos sem resultados, ele participou do encontro mundial de cura diretamente do seu leito no hospital.Durante o momento de oração pelos enfermos, declarou sua fé e acreditou que havia recebido sua cura.Para surpresa dos médicos, exames realizados antes de uma cirurgia programada revelaram que o câncer havia desaparecido completamente. Hoje ele testemunha que está totalmente saudável.Outro testemunho inspirador vem da Mongólia. Uma mulher chamada Amgalanzaya sofreu um acidente vascular cerebral que a deixou parcialmente paralisada e posteriormente desenvolveu diabetes. Ela dependia da ajuda de outras pessoas para realizar suas atividades diárias.Ao participar do encontro com fé, sentiu nova força durante a oração. Na manhã seguinte descobriu que podia ficar em pé, caminhar e se mover de forma independente pela primeira vez em muitos anos.Testemunhos semelhantes também vieram de países como Afeganistão, Fiji, China, Índia, Reino Unido e muitas outras nações, demonstrando o impacto global deste encontro de cura.Preparando os corações para este encontro mundialO programa «O Caminho para as Correntes de Cura» não serve apenas para apresentar o evento que está por vir. Ele também funciona como uma plataforma para fortalecer a fé e preparar os corações.Seu objetivo é ajudar indivíduos, famílias e comunidades a se prepararem para experimentar momentos de cura, restauração e transformação.Pessoas de todo o mundo são encorajadas a acompanhar o programa diariamente e a participar ativamente enquanto a data deste grande encontro mundial se aproxima.A participação é totalmente gratuita e aberta a todos . Faça agora a sua inscrição para as Correntes de Cura.

