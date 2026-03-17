Optitex annuncia la release O/26, migliorando precisione e flussi di lavoro digitali per modellistica e produzione

NEW YORK, NY, UNITED STATES, March 17, 2026 /EINPresswire.com/ -- Optitex annuncia oggi la disponibilità di Optitex O/26, l’ultima release software focalizzata sul potenziamento dei processi di modellistica digitale e preparazione alla produzione.

O/26 rappresenta un’evoluzione misurata delle soluzioni Optitex, rafforzando i flussi di lavoro produttivi quotidiani attraverso un miglioramento dell’automazione, della chiarezza e della coerenza negli ambienti di sviluppo prodotto e produzione. La release pone l’accento sul perfezionamento operativo, supportando l’affidabilità all’interno dei sistemi produttivi consolidati.

Progettata per team attivi nei settori moda e abbigliamento, tappezzeria per arredamento e interni automotive, O/26 supporta i professionisti della produzione che richiedono precisione, ripetibilità e comunicazione efficiente tra sistemi. Ogni miglioramento riflette una risposta concreta alle esigenze reali della produzione, con particolare attenzione alla stabilità e all’usabilità nel lungo periodo.

“Optitex O/26 riflette il nostro continuo impegno nel rafforzare i flussi di lavoro produttivi fondamentali,” ha dichiarato Paul Smithson, Vice President of Engineering di Optitex. “Questa release si concentra sul consolidamento di affidabilità e usabilità nei processi esistenti, aiutando i team a operare con maggiore chiarezza, precisione e coerenza.”

Miglioramenti chiave in O/26:

* Ottimizzazioni del Production Diagram

Lo strumento Production Diagram è stato migliorato per aumentare la precisione documentale e il controllo visivo. Quando viene selezionato un file PDS con sviluppo taglie (graded), nel Production Diagram viene importata solo la taglia base, con l’area del piazzamento calcolata di conseguenza per ridurre il rumore visivo. Gli utenti possono modificare frecce e linee direttamente nell’area di lavoro, personalizzare la formattazione e gestire testi posizionati liberamente. Il menu a discesa Operations Stitch mostra ora esclusivamente le azioni rilevanti al contesto. La funzionalità Production Diagram è ora disponibile per tutti gli utenti senza licenze aggiuntive.

* Automazione estesa con Script Builder

I miglioramenti di Script Builder consentono l’esecuzione batch multi-applicazione sia in PDS sia in Marker. Questi aggiornamenti unificano i flussi di automazione, riducono i passaggi manuali e favoriscono una maggiore standardizzazione dei processi.

* Miglioramenti PDS 2D: misurazioni e protezione dati

Lo strumento Dynamic Measurement Chart supporta ora l’importazione diretta delle misure da Excel per la creazione automatica di cartamodelli e file PDS. Le selezioni delle misure si sincronizzano con le tabelle di sviluppo taglie e possono essere generate con un’unica azione. Ulteriori aggiornamenti includono un’opzione di esportazione DXF con L-Notch reale e una finestra di conferma della geometria dei margini di cucitura per proteggere l’integrità del modello.

* Aggiornamenti al Material Converter PDS 3D

Il Material Converter ora supporta mappe materiali in formato TIFF, conversione multi-file e per cartelle, oltre a una maggiore coerenza dei dati, garantendo un flusso informativo più fluido tra sistemi di scansione, PDS 3D e ambienti O/Cloud.

* Avanzamenti in Nesting e Marker

Nest ++ Pro è stato aggiornato alla versione 8, offrendo maggiore velocità di elaborazione e migliore efficienza del materiale. I miglioramenti in Marker introducono nuovi comandi batch ed estensioni di quelli esistenti, inclusa la creazione automatica di linee di bump verticali e un controllo ampliato su raggruppamenti, comportamenti di sovrapposizione, mixing e ottimizzazione dei bundle.

* Automazione Print & Cut e accesso a Tech Pack

Nuovi comandi batch supportano la generazione automatizzata di file PDF e DXF con percorsi di output definiti e controllo dell’orientamento pagina. Tech Pack Essentials è ora disponibile per tutti gli utenti senza costi aggiuntivi, ampliando l’accesso a strumenti standardizzati per la documentazione di produzione.

* Integrazione con l’ecosistema Adobe®

Il plugin 3DDI (3D Design for Illustrator®) mantiene l’integrazione diretta tra i flussi di lavoro Optitex e gli ambienti Adobe Illustrator. O/26 supporta Adobe Illustrator 2025 e 2026, Windows 11 e macOS Sequoia e Tahoe, garantendo una compatibilità stabile con gli attuali sistemi operativi.

* Sketch & Fill di NedGraphics

Sketch & Fill, soluzione 2D per lo sketch tecnico di capi all’interno del portafoglio NedGraphics, è ora disponibile per i clienti Optitex che lavorano in Adobe Illustrator. Lo strumento consente la creazione di disegni tecnici tramite funzioni di simmetria, generazione automatica delle linee di cucitura e riempimento semplificato dei capi con tessuti, pattern e varianti colore.

O/26 prosegue l’impegno di Optitex nel rafforzare la relazione tra modellistica 2D, visualizzazione 3D, collaborazione in cloud e preparazione del piazzamento. La release consolida usabilità, stabilità e coerenza senza interrompere i processi già consolidati.

Ogni miglioramento si integra nei flussi esistenti, supportando i team che valorizzano strumenti affidabili, capaci di evolvere in modo ponderato insieme ai moderni ambienti produttivi.

Optitex O/26 è disponibile a livello globale. I clienti esistenti possono accedere alla release tramite il proprio portale selezionando “Download O/26”. I nuovi clienti possono richiedere demo e versioni di valutazione.

Per maggiori informazioni, visitare:

https://www.optitex.com/latest-release/

Informazioni su Optitex

Optitex è leader globale nella fornitura di soluzioni software integrate 2D/3D per lo sviluppo prodotto nei settori moda, abbigliamento, interni per trasporti e arredamento. Con tre decenni di esperienza e oltre 30.000 installazioni nel mondo, Optitex offre una gamma completa di strumenti che supportano e accelerano il processo di sviluppo prodotto, riducendo i resi, migliorando la sostenibilità e incrementando l’eccellenza operativa. Per ulteriori informazioni, visitare optitex.com.



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