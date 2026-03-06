En Sintonía Destacará la Semana Nacional de Protección al Consumidor, este Viernes a las 2 p.m. por Radio América 

MARYLAND, May 3 - For Immediate Release: Thursday, March 5, 2026

También se destacarán los programas de asistencia financiera para los clientes de WSSC Water

ROCKVILLE, Md., 5 de marzo del 2026—Los invitados de esta semana del programa En Sintonía con el Concejo del Condado de Montgomery serán Michelle Escobar, investigadora de la Oficina de Protección al Consumidor del Condado de Montgomery, y Luis Maya, portavoz de WSSC Water. El programa será transmitido por las ondas radiales el viernes, 6 de marzo a las 2 p.m. en Radio América (WILC 900 AM) y por Apple Podcasts, Spotify y Amazon Music.

En honor a la Semana Nacional de Protección al Consumidor, la edición de En Sintonía iniciará con una conversación informativa con la investigadora Michelle Escobar. Durante el segmento, la Sra. Escobar brindará orientación esencial para ayudar a los miembros de la comunidad a reconocer las señales de alerta de las estafas, entender cómo operan los esquemas de fraude y aprender medidas prácticas para protegerse a sí mismos y a sus familias. También explicará qué hacer en caso de ser víctima, incluyendo cómo y dónde denunciar el fraude. Además, destacará los recursos locales y servicios de apoyo disponibles para los habitantes del Condado de Montgomery, ofreciendo información clara sobre cómo acceder asistencia, presentar quejas y mantenerse informados sobre nuevas estafas que afectan a la comunidad.

La segunda mitad del programa contará con la participación de WSSC Water y un análisis detallado de los programas de asistencia financiera disponibles para los residentes que enfrentan dificultades económicas. El Sr. Maya hablará sobre recursos importantes como el Plan de Alivio de Emergencia para Clientes, la asistencia del Fondo de Agua y los Programas de Asistencia al Cliente, diseñados para ayudar a los hogares elegibles a reducir sus facturas de agua y alcantarillado. Además, la conversación destacará los requisitos de elegibilidad, los pasos para presentar la solicitud y consejos para completar el proceso con éxito.

El Concejo del Condado de Montgomery y Radio América se han asociado para proporcionar a la comunidad latina información clave sobre temas que les conciernen. Esta colaboración ha dado fruto a un programa semanal de una hora todos los viernes, denominado “En Sintonía con el Concejo” donde los residentes pueden expresar sus opiniones y hacer preguntas, por medio de la estación de habla hispana más popular del área metropolitana de Washington, D.C.

En este programa semanal, nuestra presentadora Marcela Rodríguez discutirá asuntos de interés para la comunidad latina del Condado de Montgomery, y se proporcionará la información sobre recursos disponibles. Al igual, que la fomentación de la seguridad de los radioescuchas.

