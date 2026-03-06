Midtronics Expande Su Presencia Global con la Apertura de una Nueva Oficina en México el 12 de Marzo
EINPresswire.com/ -- Midtronics, líder mundial en soluciones de gestión y diagnóstico de baterías, anunció hoy la inauguración de su nueva oficina en Chihuahua, México, lo que marca un hito importante en el continuo crecimiento internacional de la compañía. La ceremonia oficial de inauguración y corte de cinta se llevará a cabo el 12 de marzo y reunirá a clientes, socios, distribuidores locales y líderes comunitarios.
La nueva oficina de Chihuahua refleja la visión a largo plazo de Midtronics de estar más cerca de los clientes, fortalecer las asociaciones regionales y brindar un soporte más rápido y con mayor capacidad de respuesta en América del Norte y América Latina.
“Durante más de cuatro décadas, Midtronics se ha centrado en ofrecer la respuesta correcta con rapidez”, afirmó Steve McShane, fundador y director ejecutivo de Midtronics. “La apertura de nuestra oficina en Chihuahua refuerza nuestro compromiso con la innovación, la colaboración con el cliente y la creación de soluciones que satisfagan las necesidades cambiantes de la industria automotriz”.
La visión de Midtronics se centra en ayudar a los profesionales de la automoción a abordar la creciente electrificación de los vehículos, manteniendo al mismo tiempo la seguridad, la fiabilidad y la eficiencia del servicio. Al combinar diagnósticos avanzados, información basada en datos y soluciones de seguridad robustas, la empresa permite a los fabricantes de equipos originales (OEM), concesionarios y proveedores de servicios afrontar con confianza los retos actuales.
La expansión a Chihuahua respalda esta visión al proporcionar experiencia local, formación práctica y un soporte técnico mejorado a clientes y concesionarios de toda la región.
El evento del 12 de marzo comenzará con talleres para clientes y concesionarios por la mañana, que ofrecerán información práctica, capacitación y debates colaborativos centrados en los avances del sistema de 12 V y las mejores prácticas de seguridad para vehículos eléctricos.
Por la noche, los invitados se reunirán para la gran inauguración oficial y la ceremonia de corte de cinta, en conmemoración del lanzamiento de las instalaciones de Chihuahua y la continua inversión de Midtronics en la región.
La oficina de Chihuahua servirá como centro de soporte técnico, capacitación y atención al cliente, lo que permitirá a Midtronics responder con mayor rapidez y eficacia a las necesidades del mercado. Al establecer una presencia local más sólida, la compañía refuerza su misión de ofrecer soluciones innovadoras que impulsen el rendimiento, la seguridad y la excelencia operativa.
Para obtener más información sobre las soluciones de Midtronics, visite www.midtronics.com.
Acerca de Midtronics
Midtronics es una empresa pionera en soluciones de gestión de baterías para la industria automotriz global. Fundada en 1984, la empresa se especializa en diagnóstico, carga, monitorización y análisis de baterías, apoyando a fabricantes de equipos originales (OEM), concesionarios y proveedores de servicios en la optimización del rendimiento de las baterías en todas las plataformas de vehículos. Con un firme compromiso con la precisión, la velocidad y la seguridad, Midtronics continúa marcando la pauta en la gestión de baterías para vehículos.
