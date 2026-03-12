Najmocniejszy model Simagic z bazą kierownicy EVO Ultra 28 Nm wkracza na rynki europejskie za pośrednictwem grupy ASBIS

EVO Ultra 28Nm Wheelbase

ASBIS Enterprises ogłasza wprowadzenie na rynek polski systemu SIMAGIC EVO Ultra — napędu bezpośredniego nowej generacji o momencie obrotowym 28 Nm.

WARSZAWA, POLAND, March 12, 2026 /EINPresswire.com/ -- ASBIS Enterprises Plc, wiodący dystrybutor produktów ICT, IoT, rozwiązań z zakresu robotyki i usług na rynkach EMEA, ogłasza wprowadzenie na rynek polski, bałtycki, słowacki, czeski, niemiecki, francuski, holenderski, austriacki i bułgarski najnowocześniejszego jak dotąd systemu SIMAGIC — bazy do kierownic nowej generacji EVO Ultra 28 Nm.

Nowy flagowy model zapewnia profesjonalną wydajność przeznaczoną dla wymagających entuzjastów wyścigów symulacyjnych i profesjonalnych kierowców. System, zbudowany w oparciu o wysokowydajny silnik serwo o ultra niskiej bezwładności, zapewnia potężny i stały moment obrotowy 28 Nm, gwarantując jednocześnie ultraszybką i precyzyjną reakcję siły sprzężenia zwrotnego. Technologia Zero-Cogging eliminuje opór mechaniczny, zapewniając wyjątkowo płynne sterowanie, a zaawansowane filtrowanie i czujniki o wysokiej rozdzielczości umożliwiają bardzo szczegółowe sprzężenie zwrotne, pozwalając użytkownikom odczuwać każdą zmianę nawierzchni, wibracje i utratę przyczepności z niezwykłym realizmem.

Zaprojektowana z myślą o wydajności i niezawodności, ta wysokiej klasy podstawa integruje aktywny system chłodzenia, zabezpieczenie awaryjne, łączność w dwóch trybach o dużej przepustowości oraz 21-bitowy koder zapewniający ekstremalną precyzję. Kompaktowa konstrukcja wirnika zwiększa responsywność i zwinność, a wiele rozwiązań montażowych i szeroka kompatybilność z ekosystemem zapewniają elastyczność zarówno w przypadku profesjonalnych stanowisk, jak i zaawansowanych konfiguracji domowych.

Wprowadzenie tego produktu na rynek wzmacnia strategiczne dążenie ASBIS do rozszerzenia oferty wysokowydajnych rozwiązań do symulacji wyścigów samochodowych w całej Europie oraz zacieśnienia współpracy z SIMAGIC, jedną z najszybciej rozwijających się marek w globalnej branży sprzętu do symulacji wyścigów samochodowych.

„Ta nowa, wysokiej klasy baza kierownicy 28 Nm stanowi ważny kamień milowy w naszej misji dostarczania najbardziej autentycznych i wciągających doznań z wyścigów” – powiedział Maclaus Luo, dyrektor ds. operacyjnych w firmie SIMAGIC. „Łącząc technologię silnika o ultra niskiej bezwładności, zerowe tarcie zębate i zaawansowane przetwarzanie siły sprzężenia zwrotnego, ustanawiamy nowy standard precyzji i realizmu w symulacjach wyścigów”.

„Jesteśmy dumni, że możemy rozszerzyć naszą współpracę z SIMAGIC, wprowadzając ich najbardziej zaawansowany model na kluczowe rynki europejskie” – powiedział Ihar Zhukovski, kierownik ds. rozwoju biznesowego w ASBIS. „Popyt na wysokowydajny sprzęt do symulacji wyścigów samochodowych nadal szybko rośnie, a ten flagowy produkt idealnie wpisuje się w naszą strategię dostarczania najnowocześniejszych technologii i najwyższej jakości wrażeń zarówno profesjonalnym użytkownikom, jak i entuzjastom”.

Nowa, wysokiej jakości baza do kierownicy EVO Ultra 28 Nm będzie dostępna od 12 marca w Polsce, krajach bałtyckich, Słowacji, Czechach, Niemczech, Francji, Holandii, Austrii i Bułgarii.

Partnerzy B2B zainteresowani możliwościami dystrybucji i współpracą hurtową proszeni są o odwiedzenie oficjalnej strony sprzedawcy.

Produkt będzie dostępny dla klientów indywidualnych za pośrednictwem autoryzowanych sprzedawców internetowych i stacjonarnych: SIm-Center, SimRacingZone, SimHub.pro, Mediak.pl

O SIMAGIC

Założona w 2018 roku firma SIMAGIC jest wiodącym producentem profesjonalnego sprzętu do symulacji wyścigów samochodowych. Dzięki ponad 100 globalnym dystrybutorom i szybko rosnącej społeczności na całym świecie firma znana jest z dostarczania bezkompromisowej wydajności, zaawansowanej inżynierii i konkurencyjnej wartości dla entuzjastów i profesjonalistów symulacji wyścigów samochodowych.

O ASBIS Enterprises Plc

Grupa ASBIS jest wiodącym dystrybutorem, deweloperem i dostawcą produktów, rozwiązań i usług z zakresu IT, IoT i robotyki w Europie, na Bliskim Wschodzie i w Afryce (EMEA). Grupa z siedzibą na Cyprze działa w 34 krajach, zatrudnia ponad 2700 specjalistów i obsługuje ponad 24 000 klientów B2B w 65 krajach na całym świecie

