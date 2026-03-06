La Gobernadora Hochul Destaca Más de 275 Millones de Comidas Escolares Gratuitas Servidas en Todo el Estado

Durante la Semana Nacional del Desayuno Escolar, la Gobernadora Kathy Hochul destacó hoy que, tan solo en los primeros seis meses del año escolar, se han servido 275 millones de comidas escolares gratuitas en escuelas de todo el estado. La gobernadora celebró este hito hoy junto con estudiantes y administradores de la Escuela de Humanidades de Albany.

El Programa Universal de Comidas Escolares de la gobernadora Hochul, lanzado a principios de este año, garantiza que todos los estudiantes del estado de Nueva York tengan acceso a un desayuno y almuerzo saludables en la escuela, creando así más oportunidades para que los estudiantes tengan éxito académico. Al eliminar cualquier requisito financiero para recibir este beneficio, el estado de Nueva York ha nivelado las condiciones de juego al aliviar la carga de las familias.

“Hoy marca un hito importante en nuestra agenda general de asequibilidad, al garantizar que los estudiantes de Nueva York no pasen hambre mientras asisten a la escuela”, declaró la Gobernadora Hochul. Los estudiantes obtienen mejores resultados en el aula cuando no les preocupa de dónde obtendrán su próxima comida. En tan solo seis meses, se han distribuido más de 275 millones de comidas escolares gratuitas, lo que demuestra que Nueva York está intensificando sus esfuerzos para apoyar el éxito de nuestros niños y, al mismo tiempo, reducir los costos de los alimentos para las familias de todo el estado”.

En los primeros seis meses del año académico, Nueva York ha:

Entregado más de 275 millones de comidas escolares gratuitas a los estudiantes neoyorquinos en lo que va del año escolar.

Ayudado a familias de todo el estado a ahorrar hasta $450 millones al mes en alimentos.

El Presupuesto Aprobado para el Año Fiscal 2026 incluyó $340 millones para comidas escolares, un aumento interanual de $160 millones, que exige que todos los distritos escolares, escuelas chárteres y escuelas privadas que participan en el programa nacional de almuerzos y desayunos escolares proporcionen desayunos y almuerzos gratuitos a todos los estudiantes, independientemente de los ingresos familiares. Bajo esta iniciativa, el Estado cubrirá la parte que le corresponde a cada estudiante en los costos de todas las comidas servidas a aquellos estudiantes que no reciben comidas gratuitas. Esta histórica iniciativa amplía la elegibilidad a 280,000 estudiantes adicionales que ahora tienen acceso a comidas escolares gratuitas.

La Comisionada Estatal de Educación, Betty A. Rosa, declaró: “Todo estudiante merece la oportunidad de aprender, crecer y tener éxito, y eso comienza con el acceso a comidas nutritivas todos los días. Gracias a nuestra colaboración con la Gobernadora Hochul y las escuelas de todo el estado, el Departamento de Educación Estatal se enorgullece de administrar el Programa Universal de Comidas Escolares, garantizando que los estudiantes lleguen al aula listos para concentrarse y aprender. Al brindar desayuno y almuerzo gratuitos a todos los niños, apoyamos el bienestar estudiantil, a la vez que aliviamos la carga financiera de las familias y fortalecemos las comunidades escolares de todo Nueva York”.

La Senadora Estatal Michelle Hinchey declaró: “Nuestro trabajo para implementar las Comidas Escolares Universales en Nueva York es uno de los mayores beneficios públicos que hemos brindado a los estudiantes y sus familias. En todo el estado, este programa está logrando combatir el hambre infantil, ahorrarles dinero a las familias en los gastos semanales de comestibles y convertir la escuela en un lugar donde los estudiantes puedan concentrarse en aprender y ser niños sin estigma ni vergüenza. Celebrar 275 millones de comidas servidas en lo que va del año escolar es un hito increíble, y me enorgullece haber liderado esta histórica iniciativa en el Senado junto con la asambleísta Jessica González-Rojas, la gobernadora Hochul y nuestra coalición estatal”.

La Senadora Estatal Patricia Fahy declaró: “Cuando los niños y estudiantes pasan hambre en nuestras aulas, no pueden aprender. Cuando esta administración federal recorta la asistencia alimentaria y las prestaciones sociales para las familias trabajadoras, redobla nuestra determinación de financiar completamente comidas gratuitas y saludables para todos los estudiantes de Nueva York, independientemente de su código postal. No solo beneficia a nuestros estudiantes, sino también a nuestros agricultores, ya que les brinda acceso a las escuelas locales y permite que sus productos y alimentos frescos se sirvan en nuestras escuelas. Felicito a la gobernadora Hochul y a mis colegas por financiar completamente las comidas escolares universales en el presupuesto de este año y espero que todos los estudiantes de Nueva York tengan mayor acceso a alimentos frescos y nutritivos”.

La Asambleísta Jessica González-Rojas declaró: “El programa de Comidas Escolares Universales se centra en la dignidad, la equidad y en priorizar a nuestros niños. Tan solo este año, el programa ya ha distribuido más de 275 millones de comidas gratuitas a estudiantes de todo Nueva York. Me enorgullece haber patrocinado esta legislación y estoy profundamente agradecida con la gobernadora Hochul por incluirla en su presupuesto y contribuir a que se hiciera realidad. Este logro refleja años de colaboración con defensores, educadores y familias que nunca dejaron de luchar para garantizar que cada niño tenga lo que necesita para prosperar. Así es como se ve cuando el gobierno trabaja: apoyando el aprendizaje, reduciendo el estigma y aliviando la carga de las familias trabajadoras. Hoy celebramos una victoria política que demuestra que Nueva York siempre estará presente para sus niños”.

La Asambleísta Gabriella A. Romero declaró: “El anuncio de hoy de que se han distribuido 275 millones de comidas gratuitas en las escuelas de todo nuestro estado en lo que va de año es un recordatorio emocionante y conmovedor de lo que es posible cuando priorizamos a nuestros niños y familias. Esto es más que solo comida. Cuando cada niño tiene acceso a alimentos saludables, Con comidas nutritivas, pueden concentrarse en aprender, crecer y prosperar en lugar de preocuparse por dónde obtendrán su próxima comida. Con esta inversión, brindamos a nuestros niños el apoyo que merecen para ayudarlos a llegar preparados para el éxito.”

La Alcaldesa de Albany, Dra. Dorcey Applyrs, declaró: “Cuando los estudiantes tienen acceso confiable a comidas saludables, están mejor preparados para aprender, crecer y tener éxito en el aula. Agradezco el liderazgo de la gobernadora Hochul para hacer realidad las comidas escolares universales para las familias de todo Nueva York. Servir más de 275 millones de comidas gratuitas tan solo en la primera mitad del año escolar es un gran logro y refleja el compromiso de apoyar tanto a nuestros estudiantes como a las familias que se esfuerzan por brindarles lo necesario”.

El Superintendente del Distrito Escolar de la Ciudad de Albany, Joseph Hochreiter, declaró: “Agradecemos a la gobernadora Hochul no solo su apoyo inicial y su defensa de este programa, sino también sus continuos esfuerzos para concienciar y garantizar que todos los estudiantes de Nueva York tengan acceso a un desayuno y almuerzo saludables y gratuitos en la escuela. Sabemos que los niños no pueden aprender cuando tienen hambre, y la atención de la gobernadora a este problema crítico ha sido un gran impulso para las escuelas y las familias de todo el estado”.

El Ejecutivo del Condado de Albany, Daniel P. McCoy, declaró: “La Semana Nacional del Desayuno Escolar sirve como recordatorio de que una simple comida puede tener un impacto significativo en el día de un niño. Alcanzar 275 millones de desayunos y almuerzos gratuitos en tan solo seis meses es un hito notable y un testimonio del impacto del Programa Universal de Comidas Escolares de la gobernadora Hochul. Agradezco su liderazgo; esta iniciativa está ayudando a los estudiantes a alcanzar el éxito, aliviando la carga de las familias y haciendo que nuestro estado sea más asequible para todos”.