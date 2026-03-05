DINERO GRATIS PARA LA UNIVERSIDAD: Nuevo esfuerzo conecta a estudiantes de colegios comunitarios en California con becas disponibles de CalKIDS

CalKIDS, administrado por la Junta de Inversión ScholarShare y presidido por la tesorera estatal Ma, es un programa estatal de becas automáticas creado para ampliar el acceso a la universidad y a la capacitación profesional. Los estudiantes elegibles de escuelas públicas de California reciben automáticamente hasta $1,500 en becas CalKIDS y deben reclamar su cuenta para poder usar los fondos en gastos educativos calificados hasta los 26 años de edad.

Los estudiantes pueden visitar CalKIDS.org para confirmar si califican y reclamar su beca.

“Esta alianza refleja el compromiso de California de asegurar que los estudiantes puedan acceder a las oportunidades que ya están disponibles para ellos,” dijo la tesorera estatal Ma, CPA. “ A través de CalKIDS, estamos invirtiendo en los estudiantes mucho antes de que lleguen a un campus universitario, y este esfuerzo ayuda a garantizar que esas becas realmente lleguen a los estudiantes que más las necesitan.”

Desde su lanzamiento en 2022, CalKIDS ha apoyado a casi 70,000 estudiantes con más de $37 millones para gastos en colegios comunitarios en todo el estado.

Como parte de esta iniciativa, la información de los participantes de CalKIDS se compara de forma segura a través del Sistema de Datos California Cradle-to-Career, que ya cuenta con un acuerdo de intercambio de datos con la Oficina del Canciller de California. El informe de elegibilidad ahora está disponible para el personal autorizado de los colegios a través de su plataforma Data on Demand.

Los distritos de colegios comunitarios pueden utilizar esta información para realizar contacto directo con estudiantes inscritos que tienen becas CalKIDS disponibles, asegurando que sepan que cuentan con fondos que pueden apoyar de inmediato sus metas educativas.

“Esta colaboración demuestra el poder de los sistemas conectados, con los californianos en el centro de nuestros objetivos compartidos,” dijo Mary Ann Bates, directora ejecutiva del Sistema de Datos California Cradle-to-Career. “Esta iniciativa conjunta es un ejemplo de eficiencia y efectividad gubernamental en acción, y el sistema está comprometido a seguir ofreciendo información útil que beneficie directamente a los estudiantes en su camino hacia la educación superior.”

El sistema de Colegios Comunitarios de California atiende a más de 2.2 millones de estudiantes cada año y desempeña un papel central en impulsar la movilidad económica en todo el estado. Al integrar los datos de las becas CalKIDS en los sistemas existentes de apoyo estudiantil las escuelas pueden fortalecer aún más los esfuerzos de asequibilidad y la permanencia estudiantil.

“Imaginen lo que pueden significar $1,500 de CalKIDS para un estudiante de colegio comunitario que es el primero en su familia en asistir a la universidad y que trabaja dos empleos de medio tiempo,” dijo Sonya Christian, canciller de los Colegios Comunitarios de California.” Puede ser la diferencia entre dejar los estudios temporalmente o continuar inscritos. Por eso la Oficina del Canciller de los Colegios Comunitarios de California se ha asociado con el Sistema de Datos Cradle-to-Career y con la tesorera estatal Ma. Juntos estamos construyendo los sistemas que cumplen esta promesa. De eso se trata Vision 2030: alianzas sólidas y sistemas de datos modernos que aseguran que cada estudiante, en cada comunidad pueda acceder a la oportunidad que ya ha ganado.”

Se alienta a los distritos de colegios comunitarios a utilizar la plataforma Data on Demand para identificar a estudiantes inscritos con indicadores de becas CalKIDS y realizar alcance dirigido a través de los canales de comunicación del campus y los servicios de apoyo estudiantil existentes.