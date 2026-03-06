El Gobernador, el Senado y la Asamblea se comprometen a proteger las elecciones de la intromisión federal de Trump
SACRAMENTO – El Gobernador Gavin Newsom, la Presidenta Pro Tempore del Senado Monique Limón y el Presidente de la Asamblea Robert Rivas emitieron hoy la siguiente declaración conjunta en respuesta a las continuas amenazas del Presidente Trump y su administración de interferir en las elecciones de California:
“Mientras el Presidente Trump intensifica su ataque con motivaciones políticas contra las elecciones seguras y confiables de California, no nos quedaremos de brazos cruzados mientras siembra desconfianza e intenta socavar el derecho fundamental al voto. Los californianos han defendido este derecho desde la fundación de nuestro gran estado en 1850, y no permitiremos que Donald Trump destruya nuestra democracia 175 años después. Unidos a través de las distintas ramas del gobierno, trabajaremos juntos para proteger nuestras elecciones libres y justas este noviembre.”
