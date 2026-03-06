José Angel Tavarez emite declaración sobre proyecto relacionado con candidaturas independientes

“Democracia es más opciones, no menos”

Democracia es más opciones, no menos. El país necesita reglas claras que amplíen la participación y devuelvan confianza a la ciudadanía.” — Jose Angel Tavarez

SANTO DOMINGO, SANTO DOMINGO, DOMINICAN REPUBLIC, March 6, 2026 / EINPresswire.com / -- El Lic. José Angel Tavarez, líder político nacional emergente, emitió hoy una declaración pública tras conocerse la aprobación en primera lectura en el Senado de una iniciativa legislativa relacionada con las candidaturas independientes , que contempla la derogación de los artículos 156, 157 y 158 de la Ley 20-23.Tavarez indicó que la discusión legislativa sobre este tema debe abordarse con criterios de participación ciudadana, seguridad jurídica y claridad normativa, y pidió que el texto sea objeto de revisión para procurar una reglamentación equilibrada que preserve los derechos políticos y establezca requisitos razonables.En su declaración, Tavarez señaló que el país mantiene retos relevantes en materia de participación electoral. Citó reportes de las elecciones de mayo de 2024, que reflejaron un ausentismo general cercano al 37.98% , y sostuvo que los procesos de reforma electoral deben considerar medidas que fortalezcan la confianza ciudadana y promuevan una mayor participación.Tavarez también hizo referencia a la Sentencia TC/0788/24 , resaltando que el debate sobre candidaturas independientes requiere adecuación normativa conforme a criterios constitucionales, incluyendo el reconocimiento de esquemas de participación sustentados por agrupaciones cívicas o sociales y la adopción de requisitos razonables, sin imponer cargas que hagan impracticable el ejercicio del derecho.“Democracia es más opciones, no menos. Considero necesario revisar el proyecto y avanzar hacia una reglamentación equilibrada, clara y verificable, que proteja el derecho ciudadano de elegir y ser elegido”, expresó Tavarez.Como parte de su propuesta, Tavarez sugirió que el proceso legislativo incorpore mecanismos de consulta y escucha, con el objetivo de mejorar la calidad técnica del texto y su aceptación pública.Propuestas planteadas:1. Revisión legislativa del texto aprobado en primera lectura para evaluar su alineación constitucional y su impacto práctico.2. Reglamentación equilibrada que establezca requisitos proporcionales, verificables y transparentes para figuras de participación independientes.3. Consulta pública y vistas públicas con sectores académicos, juristas, sociedad civil y ciudadanía interesada.Sobre José Angel TavarezEl Lic. José Angel Tavarez es un líder social y político dominicano en proyección nacional, con base de trabajo comunitario en La Vega y enfoque en ampliar su presencia a nivel país. Su visión pública se centra en el fortalecimiento del Estado de derecho, la institucionalidad, la seguridad jurídica y una democracia más abierta, donde la participación ciudadana se traduzca en reglas claras, transparencia y resultados medibles.Tavarez promueve valores de orden, respeto a la ley y eficiencia gubernamental, abogando por un Estado que cumpla, rinda cuentas y priorice el interés nacional. En sus planteamientos, destaca la importancia de proteger el derecho constitucional de elegir y ser elegido, impulsar una cultura de participación responsable y elevar la confianza ciudadana en las instituciones, especialmente ante los altos niveles de abstención electoral evidenciados en procesos recientes.Como parte de su trabajo público, Tavarez impulsa el diálogo cívico y la formación de liderazgos comunitarios, con énfasis en la inclusión de jóvenes y mujeres en la vida política y social, y en la construcción de propuestas orientadas al desarrollo económico productivo, la transparencia y el fortalecimiento institucional.Instagram de Jose Angel Tavarez: @JoseangtavarezContacto de prensaAutora: Ivette Espaillat

