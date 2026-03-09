MONDAINE präsentiert die Classic Day Date in einer neuen, markanten Größe von 40 mm

Classic Day Date 40mm

Inspiriert von der offiziellen Schweizer Bahnhofsuhr steht dieser in der Schweiz gefertigte Zeitmesser für Präzision und zeitloses, minimalistisches Design.

Das zeitlose Design seit 1944 ist auch heute noch unser Leitbild. Mit der neuen Classic Day Date 40 mm verbessern wir Ablesbarkeit und Funktionalität und bewahren Klarheit und Ausgewogenheit.” — Maria Valenzuela, Global Marketing Group Director

PFAEFFIKON, SWITZERLAND, March 9, 2026 / EINPresswire.com / -- Mondaine Watch Ltd. erweitert seine legendäre Swiss Made Classic Collection um die Classic Day Date 40 mm . Inspiriert von der offiziellen Bahnhofsuhr der Schweizerischen Bundesbahnen, verfügt das neue Modell über ein etwas größeres Gehäuse, eine verbesserte Lesbarkeit und ausgewogene Proportionen, ergänzt durch eine praktische Tages- und Datumsanzeige für den täglichen Gebrauch.Die Wurzeln der Classic-Kollektion reichen bis ins Jahr 1986 zurück, als MONDAINE erstmals das Design der offiziellen Schweizer Bahnhofsuhr in eine Armbanduhr umsetzte. Die Uh+ r wurde ursprünglich 1944 vom Ingenieur Hans Hilfiker der Schweizerischen Bundesbahnen entwickelt. Ihr klares weißes Zifferblatt, die geometrischen schwarzen Markierungen und der markante rote Sekundenzeiger stellten eine radikale Abkehr von den verzierten Zifferblättern ihrer Zeit dar. Ihre Klarheit und Funktionalität haben sie seitdem zu einer international anerkannten Designikone gemacht, die in den Uhren und Wanduhren von MONDAINE getreu weitergeführt wird.Geleitet vom Prinzip der perfekten Harmonie von Form und Funktion, kombiniert MONDAINE minimalistisches Design mit der Qualität, Zuverlässigkeit und Präzision Schweizer Handwerkskunst. Die Kollektion gilt als eines der „10 besten klassischen Schweizer Uhrendesigns“ und ihre Präsenz in Museen für moderne Kunst unterstreicht ihren Status als kulturelle Ikone und Zeugnis für die Exzellenz des Schweizer Designs.Das neue Uhrenmodell mit einem 40-mm-Gehäuse aus recyceltem Edelstahl 316L setzt mit seinem schlichten, klassischen Design ein klares Statement. Das größere Format verbessert die Lesbarkeit und bewahrt gleichzeitig die Designmerkmale der Classic Collection.Nachhaltigkeit steht auch bei der neuen Markteinführung im Mittelpunkt. Die Uhr ist mit einem 20 mm breiten veganen Armband aus pflanzlichem Traubenleder ausgestattet, das aus Nebenprodukten der Weinherstellung hergestellt wird. Diese Materialwahl spiegelt den Einsatz von nachhaltigen Materialien in der Produktpalette von MONDAINE wider. Die Uhr wird von einem Schweizer Quarzwerk angetrieben, das Präzision, Benutzerfreundlichkeit und Alltagstauglichkeit bietet.Die Mondaine-Gruppe setzt sich für die Verwendung nachhaltiger Materialien und Produktionsprozesse ein und verfolgt seit 60 Jahren konsequent die 3R-Regel ( Reduce, Recycle, Reuse ). Seit 2020 ist die Mondaine Gruppe (einschließlich aller Marken) eines der ersten Uhrenunternehmen weltweit, das durch Wiederaufforstung umfassend CO2-neutral für die Bereiche 1, 2 und 3 des GHG-Protokolls ist. Reduce, Reuse, Recycle.

