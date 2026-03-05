LE FESTIVAL UN GOÛT DES CARAÏBES REVIENT AVEC LA «SOCCER FIESTA» ET UN PARTENARIAT HISTORIQUE DE TROIS ANS AVEC TANGUAY
9–12 juillet 2026 | Vieux-Port de Montréal (Quai de l’Horloge) Entrée gratuite au festival | Concerts en direct
À la tête de la thématique « Soccer Fiesta » cette année, on retrouve l’ancien international canadien et qualifié pour la Coupe du monde Ali Gerba, qui rejoint le festival comme Ambassadeur officiel. Par son leadership et son programme Complete Striker, Gerba animera des matchs de célébrités, des cliniques techniques pour les jeunes, et des tournois interactifs 3-contre-3, apportant l’énergie du soccer d’élite directement aux familles et amateurs montréalais.
UN ENGAGEMENT DE TROIS ANS ENVERS LA CULTURE, LA COMMUNAUTÉ ET LE SPORT
À travers cette initiative, Tanguay réaffirme sa volonté de créer des espaces rassembleurs où familles et communautés peuvent se retrouver. Le partenariat de trois ans avec Un Goût des Caraïbes témoigne de l’engagement soutenu de l’entreprise envers la culture et le sport. La Zone Soccer Tanguay proposera un lieu dynamique où la passion du soccer s’allie à la richesse culturelle des Caraïbes, contribuant ainsi à faire de cet espace un véritable point de rencontre festif et inclusif pour la communauté.
« Le soccer a transformé ma vie », confie Ali Gerba, fondateur de Complete Striker. « Servir d’ambassadeur pour la Zone Soccer Tanguay est un réel honneur. C’est l’occasion de réunir des jeunes de toutes les cultures, de célébrer notre identité commune et de montrer à la prochaine génération que le sport peut être un formidable tremplin — pas seulement sur le terrain, mais dans la vie. »
UNE EXPÉRIENCE FESTIVE À UNE ÉCHELLE INÉGALÉE
Après avoir accueilli plus de 210 000 visiteurs en 2025, le festival (UGDC) continue de croître. Afin d’accueillir le terrain temporaire de soccer 3-contre-3 et les nouvelles activations, le site du festival a été agrandi de 20 %, positionnant UGDC comme le plus grand événement culturel du Vieux-Port de Montréal cet été.
Le site du festival reste GRATUIT, tous les jours de 12 h à 23 h, avec :
● 40 spectacles en direct et des ateliers musicaux interactifs sur la scène principale
● 25 spectacles caribéens et latins sur la scène latine, située dans la zone latine, en collaboration avec Fuzion Latine et JPM Events
● La Zone Soccer Tanguay avec tournois 3-contre-3, ateliers d’entraînement interactifs animés par les équipes Soccer IQ et Complete Striker
● Zone enfants avec jeux gonflables de soccer et programmation familiale
● Zone cinéma plein air présentant des documentaires sur le soccer et la musique caribéens
● Zone rhum au décor de bambou, célébrant la mixologie caribéenne
● 25 restaurants caribéens et latins
● 60 kiosques de marchandises, artisanat et arts
Un match de célébrités ouvrira officiellement les festivités le jeudi 9 juillet. Le festival devrait accueillir des dizaines de milliers de visiteurs chaque jour tout au long de ces quatre jours de célébration.
IMPACT ÉCONOMIQUE ET TOURISTIQUE
Alors que le Canada se prépare à une attention mondiale accrue autour du soccer, Un Goût des Caraïbes joue un rôle majeur dans l’économie touristique estivale de la ville. Le festival génère des millions en retombées économiques locales dans l’hébergement, la restauration, le tourisme, les industries culturelles et le réseau de commerçants, tout en attirant des visiteurs régionaux et de l’extérieur de la province. Grâce à de solides partenariats corporatifs et une couverture médiatique nationale, UGDC contribue à positionner Montréal comme une destination multiculturelle et connectée à l’international lors de cette année de Coupe du monde.
Parmi nos prestigieux commanditaires figurent des partenaires fidèles ; Groupe TD, Straight Vodka, les produits Hera Beauty, Office du tourisme de la Jamaïque, et l’Hôtel ALT – Griffintown. Nous sommes aussi heureux d’accueillir de nouveaux partenaires Energy XXL et CKUT 90.3 FM, ainsi que le collaborateur officiel pour la programmation soccer, Soccer IQ. D’autres commanditaires seront annoncés dans les prochaines semaines.
PLUS QU’UN FESTIVAL
La mission de UGDC est de promouvoir l’appréciation de la culture caribéenne du Canada auprès de publics variés. L’organisation cherche à encourager la compréhension et l’intégration entre les cultures, à inviter les Canadiens non caribéens à découvrir la région des Caraïbes, et à favoriser la fréquentation des lieux caribéens locaux au Canada — qu’il s’agisse de spectacles, d’événements, de restaurants, de commerces, de galeries d’art ou de plateformes e-commerce dédiées aux produits locaux et importés.
« Un Goût des Caraïbes est une expérience pour tous les sens », affirme Cezar Brumeanu, producteur exécutif du festival. « Le soccer unit le monde. La culture unit les gens. Cet été à Montréal, nous ferons vivre les deux ensembles ! »
REMERCIEMENTS SPÉCIAUX
Le Conseil des arts du Canada est le principal organisme public de soutien aux arts au Canada, avec pour mandat d’encourager et de promouvoir l’étude, la connaissance et la production d’œuvres artistiques. Par ses subventions, ses services, prix, initiatives et paiements, le Conseil soutient une scène artistique et littéraire dynamique et diversifiée. Ces actions génèrent un impact économique, culturel et social significatif pour plus de 2 000 communautés partout au pays et au-delà. Les investissements et le leadership du Conseil favorisent l’engagement du public envers les arts d’un océan à l’autre, tout en contribuant à la reconnaissance internationale des artistes et organismes artistiques du Canada.
Ce projet est rendu possible grâce à l’appui du Gouvernement du Canada, FACTOR et du Conseil des arts du Canada, avec le soutien total de la Ville de Montréal.
EN BREF
Quoi : Festival culturel caribéen gratuit + Soccer Fiesta
Où : Quai de l’Horloge, Vieux-Port de Montréal (STM : métro Place D’Armes) Cliquez pour l’itinéraire
Quand : 9–12 juillet 2026 (12 h – 23 h chaque jour)
Entrée : Gratuite toute la journée (certaines activités payantes à l’intérieur du festival)
Plus d’informations : totc.ca
Laurraine Leblanc
Living Legends Agency via TOTC
media@totc.ca
Visit us on social media:
LinkedIn
Facebook
Instagram
TikTok
YouTube
X
Other
TOTC Soccer Fiesta ! 9 au 12 juillet 2026 - @Vieux-Port de MTL promo [Français]
Legal Disclaimer:
EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.