ZURICH, ZURICH, SWITZERLAND, March 5, 2026 / EINPresswire.com / -- 1992 führte die US Navy SEALs unabhängige Tests mit mehreren Uhrenmarken durch, um eine Uhr zu finden, die den Anforderungen von Nachtoperationen gerecht wird. Unter den getesteten Uhren wurde Luminox nach einer umfassenden Bewertung unter Einsatzbedingungen für den Einsatz zugelassen. Der Prozess wurde 2013 unabhängig wiederholt und bestätigte erneut die Eignung der Uhren für den professionellen Einsatz.Die Auswahl basierte auf funktionalen Anforderungen und nicht auf Sponsoring. Für Spezialeinheiten, die Missionen in Umgebungen mit schlechten Lichtverhältnissen und auf See durchführen, waren kontinuierliche Sichtbarkeit und strukturelle Zuverlässigkeit von entscheidender Bedeutung. Ausfälle der Ausrüstung waren keine Option, insbesondere bei Nachteinsätzen, bei denen die zeitliche Koordination von entscheidender Bedeutung ist.Seit dieser ersten Validierung hat Luminox seine Uhren weiterhin nach denselben Leistungskriterien entwickelt. Bei der Gehäusekonstruktion liegt der Schwerpunkt auf Materialien, die aufgrund ihrer Festigkeit, Gewichtsoptimierung und Widerstandsfähigkeit gegen Umweltbelastungen ausgewählt wurden. CARBONOXund CARBONOX+, kohlenstoffbasierte Verbundwerkstoffe, die für hohe Haltbarkeit bei reduziertem Gewicht entwickelt wurden, kommen in der gesamten Kollektion zum Einsatz. Das Material ist so konzipiert, dass es Stößen standhält und gleichzeitig auch bei längerem Tragen bequem bleibt.Weitere Modelle bestehen aus Titan, Keramik, Edelstahl und Aluminium in Luft- und Raumfahrtqualität. Diese Materialien wurden aufgrund ihrer spezifischen funktionalen Eigenschaften ausgewählt, darunter Korrosionsbeständigkeit in Salzwasser, strukturelle Stabilität bei Stößen und Leistungsfähigkeit bei extremen Temperaturen.Im Inneren der Gehäuse verwendet Luminox Uhrwerke aus Schweizer Fertigung. Ausgewählte MIL-SPEC -Modelle sind mit ETA-Kalibern ausgestattet, die den technischen Anforderungen der Standards des US-Verteidigungsministeriums entsprechen. Der Schwerpunkt liegt auf Präzision und gleichbleibender Leistung in Umgebungen, in denen Zuverlässigkeit unerlässlich ist.Ein charakteristisches Merkmal der Luminox-Uhren und ein zentraler Faktor bei ihrer ursprünglichen Auswahl ist die Luminox Light Technology (LLT). Im Gegensatz zu herkömmlichen Leuchtbeschichtungen, die zum Aufladen Licht benötigen, verwendet LLT selbstversorgende Mikrogasröhren, die in das Zifferblatt, die Zeiger und die Lünette integriert sind. Das System sorgt für eine kontinuierliche Beleuchtung rund um die Uhr, ohne dass eine externe Lichtquelle, Batteriestrom oder eine Tastenaktivierung erforderlich sind. Die Mikrogasröhren sind so konzipiert, dass sie bis zu 25 Jahre lang sichtbar bleiben. Für Einsatzkräfte, die in völliger Dunkelheit, unter Wasser oder unter sich schnell ändernden Lichtverhältnissen arbeiten, ist die Möglichkeit, die Uhrzeit ohne Vorbereitung sofort ablesen zu können, eine funktionale Anforderung mehr als eine Annehmlichkeit.Mehr als drei Jahrzehnte nach den ersten Tests prägen die Grundsätze, die der Bewertung durch die Navy SEAL zugrunde lagen, weiterhin die Produktentwicklung von Luminox. Der Schwerpunkt liegt nach wie vor auf Materialbeständigkeit, struktureller Integrität und uneingeschränkter Lesbarkeit. Dies zeigt sich auch in der bevorstehenden Markteinführung des Navy SEAL 3587 Chronographen.Obwohl die Marke weltweit expandiert ist und ein breites Publikum bedient, darunter Ersthelfer und Outdoor-Profis, spiegelt der grundlegende technische Ansatz die operativen Anforderungen wider, die zu ihrer frühen Validierung geführt haben.Über LuminoxDer Name Luminox leitet sich von den lateinischen Wörtern „lumi” (Licht) und „nox” (Nacht) ab. Seit 1989 produziert der Schweizer Hersteller Uhren für den militärischen Einsatz, Eliteeinheiten und Outdoor-Abenteurer. Seit 2020 ist die Mondaine Gruppe eines der ersten Uhrenunternehmen weltweit, das durch Wiederaufforstung umfassend CO2-neutral für die Bereiche 1, 2 und 3 des GHG-Protokolls ist.

