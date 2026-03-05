RailPros nombra a Gorden Rumpff como Vicepresidente de Operaciones en México

Gorden Rumpff

Rumpff liderará la expansión y el desarrollo continuo de RailPros de México.

La amplia experiencia de Gorden liderando programas ferroviarios complejos a nivel internacional nos posiciona estratégicamente para fortalecer nuestras operaciones...” — Kendall Koff, Chief Executive Officer, RailPros

MONTERREY, NUEVO LEóN, MEXICO, March 5, 2026 / EINPresswire.com / -- RailPros , con sede en Irving, Texas, EE. UU. anunció hoy la incorporación de Gorden Rumpff como Vicepresidente de Operaciones en México, cargo desde el cual estará a cargo de supervisar las operaciones de RailPros en el país.“México continúa siendo un mercado estratégico para el crecimiento de RailPros”, afirmó Kendall “Ken” Koff, Presidente y Director Ejecutivo de RailPros. “La amplia experiencia de Gorden liderando programas ferroviarios complejos a nivel internacional nos posiciona estratégicamente para fortalecer nuestras operaciones y generar aún más valor para nuestros clientes en México y en toda Norteamérica”.Rumpff cuenta con más de dos décadas de experiencia en proyectos ferroviarios complejos y multiculturales, incluyendo transporte de carga, proyectos industriales y ferroviarios de pasajeros. Ha participado en iniciativas que han contribuido al desarrollo del sector ferroviario en América Latina, Europa y Medio Oriente. Es ingeniero civil e ingeniero industrial, y cuenta con una trayectoria destacada en proyectos que integran innovación en infraestructura sostenible, liderazgo de equipos interculturales, comunicación efectiva y soluciones multimodales de alto impacto.“Me siento profundamente agradecido de integrarme a RailPros”, señaló Gorden Rumpff, Vicepresidente de Operaciones en México de RailPros. “El sector ferroviario en México está lleno de dinamismo y oportunidades. Me entusiasma consolidar un equipo local sólido y, al mismo tiempo, servir como puente entre México, Estados Unidos y Europa, conectando experiencia, culturas y oportunidades para generar un impacto duradero”.Rumpff estará basado en la oficina de la compañía en Monterrey, Nuevo León, desde donde liderará la operación y la presencia de RailPros de México.Cuenta con una Licenciatura en Transporte y Gestión del Agua por la Universidad de Ciencias Aplicadas de Potsdam, Alemania, así como una Licenciatura en Ingeniería Industrial con especialización en Gestión Logística por la Universidad de Ciencias Aplicadas HTW Berlín. Rumpff es fluido en alemán, inglés y español.México continúa siendo una prioridad estratégica para RailPros, empresa que opera en toda Norteamérica y ofrece servicios que incluyen capacitación y certificación en señalización y comunicaciones, ejecución integral de programas (turnkey), esquemas alternativos de ejecución de proyectos, ingeniería, servicios de campo, gestión integral de derecho de vía, administración de proyectos, capacitación y soluciones tecnológicas. La compañía brinda apoyo a clientes de los sectores ferroviarios de carga, pasajeros e industrial, así como a industrias relacionadas con activos ferroviarios, con equipos ubicados en México, Canadá y Estados Unidos.Acerca de RailProsRailPros tiene su sede corporativa en Irving, Texas, y cuenta con oficinas y personal en toda Norteamérica. Fundada en el año 2000, la compañía se especializa exclusivamente en brindar servicios a operadores ferroviarios de carga, pasajeros y transporte urbano en Norteamérica. RailPros emplea ingenieros ferroviarios y de transporte, gerentes de construcción, especialistas en bienes raíces y derecho de vía, inspectores, ingenieros de diseño y personal de apoyo en campo, lo que le permite atender de manera integral las necesidades de gestión, ingeniería, planeación, diseño y administración de construcción de la industria.Adicionalmente, RailPros cuenta con un equipo integrado de capacitación y producción audiovisual, dedicado al desarrollo de contenidos técnicos y de seguridad para operadores ferroviarios y clientes industriales vinculados al sector. Gracias a su profundo conocimiento de las necesidades del transporte ferroviario y de tránsito, RailPros apoya a sus clientes para ejecutar proyectos de forma segura, eficiente y con la menor interrupción posible del servicio ferroviario existente.

