2,500 donneuses d’ovocytes de l’une des plus grandes bases de données privées des États-Unis

Extraordinary Conceptions

Mettre en relation les futurs parents avec plus de 2 500 donneuses d’ovules issues de l’une des plus grandes bases de données privées des États-Unis

PARIS, FRANCE, March 3, 2026 /EINPresswire.com/ -- Programmes complets, accompagnement multilingue, matching personnalisé et offre promotionnelle limitée de $750 USD.

Extraordinary Conceptions, agence internationalement reconnue dans le domaine du don d’ovocytes et de la gestation pour autrui, met fièrement à disposition l’une des plus grandes bases de données privées de donneuses d'ovules en Amérique, avec plus de 2 500 donneuses présélectionnées et approuvées aux États-Unis, au Mexique et au Canada.

Conçue pour offrir aux futurs parents confidentialité, diversité et liberté de choix, la base de données exclusive et sécurisée de l’agence propose des profils détaillés allant bien au-delà des informations médicales de base. Les futurs parents peuvent consulter et filtrer les profils selon les loisirs, le niveau d’études, la religion, les centres d’intérêt personnels et bien plus encore.

Des outils de recherche avancés permettent aux familles de sélectionner les critères qui leur tiennent le plus à cœur, facilitant ainsi un matching personnalisé pour construire la famille de leurs rêves. Extraordinary Conceptions propose des programmes complets de don d’ovocytes aux États-Unis à partir de $13,100 USD, conçus pour simplifier un parcours souvent perçu comme complexe et émotionnellement exigeant.

Pour une durée limitée, l’agence propose également une réduction promotionnelle de $750 USD sur les cycles de don d’ovocytes, élargissant ainsi l’accès aux futurs parents prêts à entamer leur parcours.

Les services de l’agence comprennent:

• Coordination juridique complète pour les futurs parents

• Coordination médicale avec la clinique de fertilité choisie par les parents

• Gestion documentaire depuis le matching jusqu’au suivi complet du processus

• Coordination complète de la donneuse du matching jusqu’au prélèvement

• Accompagnement continu par un coordinateur dédié

En gérant chaque étape, du matching jusqu’au prélèvement des ovocytes, Extraordinary Conceptions garantit une expérience fluide, transparente et entièrement accompagnée. En tant qu’agence « full-circle », l’équipe réduit le stress en coordonnant tous les aspects, des recommandations juridiques aux évaluations psychologiques, jusqu’à la logistique du processus.

L’un des éléments distinctifs d’Extraordinary Conceptions est son équipe multilingue, parlant collectivement plus de six langues, dont l’anglais, le français, l’espagnol, le chinois, le portugais et l’allemand. Ce système d’accompagnement mondial permet aux futurs parents du monde entier de se sentir en confiance, informés et soutenus à chaque étape.

Grâce à des normes rigoureuses de sélection médicale et psychologique pour les dons d’ovocytes frais, une base de données privée de plus de 2 500 donneuses, et un engagement constant envers une construction familiale éthique et inclusive, Extraordinary Conceptions continue d’élargir l’accès à la parentalité avec professionnalisme et compassion.

À propos d’Extraordinary Conceptions

Extraordinary Conceptions est une agence internationale spécialisée dans le don d’ovocytes et la gestation pour autrui, avec plus de 20 ans d’expérience dans l’accompagnement des futurs parents grâce à un soutien personnalisé, des ressources en don d’ovocytes et en GPA, et des programmes complets pour les familles du monde entier.

Pour plus d’informations :

https://www.extraconceptions.com/egg-donors/

Contact :

info@extraconceptions.com

www.extraconceptions.com

