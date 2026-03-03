La Agencia Nacional de Hidrocarburos de Colombia participará en CEW para fortalecer la integración energética regional

PARAMARIBO, SURINAME, March 3, 2026 /EINPresswire.com/ -- La Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) formará parte de Caribbean Energy Week (CEW) 2026, uno de los foros de inversión energética más relevantes y dinámicos de la región, al que asistirá con una delegación encabezada por su presidente, el Dr. Pablo Yesid Fajardo Benítez, y el gerente de Reservas y Operaciones, Dr. Nelson Gregorio Lizarazo. Su participación reafirma el compromiso de Colombia con el diálogo regional, la atracción de capital y el desarrollo energético conjunto.

El evento se celebrará del 30 de marzo al 1 de abril de 2026 en Paramaribo, Surinam, y congregará a gobiernos, inversionistas y referentes de la industria para posicionar al Caribe como una región energética en plena expansión y dinamizar alianzas transfronterizas en áreas como hidrocarburos, generación eléctrica, energías renovables, minería y mercados de carbono. Mercados de rápido crecimiento como Surinam, Guyana y Trinidad y Tobago tendrán un rol destacado, junto con espacios diseñados para facilitar acuerdos e impulsar la cooperación a lo largo de toda la cadena de valor del sector energético.

El escenario actual del gas natural en Colombia y su proyección energética de largo plazo ponen de manifiesto la necesidad de sostener los niveles de inversión y profundizar la cooperación regional. Las reservas probadas de gas cubren actualmente cerca de seis años de consumo, mientras que las tendencias productivas de 2025 —incluida una disminución interanual del 3,4 % en la producción de crudo— evidencian la importancia de avanzar en nuevas iniciativas de exploración, infraestructura y diversificación del abastecimiento. En paralelo, los desarrollos offshore previstos, la ampliación de la capacidad de importación de GNL y la continuidad de la actividad upstream reflejan una estrategia orientada a fortalecer la seguridad energética y la estabilidad fiscal en el mediano y largo plazo.

El reciente dinamismo regulatorio y de inversión respalda esta dirección. Los avances en el bloque de gas Sinú-9, con nuevas aprobaciones de participación y una campaña de perforación multipozo prevista para 2026, marcan un renovado impulso exploratorio destinado a reforzar la oferta interna. Por su parte, la empresa estatal Ecopetrol proyecta destinar la mayor parte de su inversión de capital en 2026 a exploración y producción, con una meta de producción orgánica de entre 730.000 y 740.000 barriles de petróleo equivalente diarios, orientada a estabilizar los niveles actuales mientras avanza en proyectos de crecimiento tanto offshore como onshore.

La participación en CEW 2026 confirma el interés estratégico de Colombia en profundizar su integración regional. Con descubrimientos que superan los 13.000 millones de barriles de petróleo equivalente en la cuenca Surinam–Guyana y el rápido desarrollo de nuevos polos productivos, el Caribe está redefiniendo el mapa energético del hemisferio. Para Colombia, este escenario abre oportunidades para compartir capacidades técnicas, atraer inversión, fortalecer la seguridad de suministro y promover una transición energética pragmática. El enfoque del foro, centrado en la generación de acuerdos, el encuentro entre inversionistas y proyectos, y el impulso al contenido local, ofrece una plataforma concreta para consolidar alianzas en exploración, monetización de gas, transferencia tecnológica y gestión sostenible de recursos más allá de las fronteras.

Únase a nosotros para ser parte del futuro energético del Caribe. Para participar en este evento, comuníquese con sales@energycapitalpower.com

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.