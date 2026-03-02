Emanuell Charis erweitert Beratungsstruktur auf Deutschland, Österreich und die Schweiz

Digitale spirituelle Lebensberatung wird organisatorisch neu aufgestellt und auf die DACH-Region ausgeweitet

ZüRICH, ZüRICH, SWITZERLAND, March 2, 2026 / EINPresswire.com / -- Der spirituelle Berater Emanuell Charis hat eine strukturelle Erweiterung seines Beratungsangebots angekündigt. Ab sofort wird die Tätigkeit offiziell auf die deutschsprachige DACH-Region – Deutschland, Österreich und die Schweiz – ausgedehnt. Hintergrund ist eine wachsende Zahl von Anfragen aus diesen Ländern sowie die zunehmende Internationalisierung digitaler Beratungsformate.Nach Angaben des Unternehmens wurden in den vergangenen Jahren vermehrt Gespräche mit Klientinnen und Klienten aus Österreich und der Schweiz geführt. Die nun bekanntgegebene Erweiterung umfasst organisatorische Anpassungen, klar definierte Informationsgespräche sowie eine formal strukturierte Terminvergabe.Anpassung an grenzüberschreitende NachfrageDigitale Beratungsangebote haben sich in vielen Bereichen des gesellschaftlichen Lebens etabliert. Auch im Bereich der spirituellen Lebensberatung ist eine deutliche Verlagerung hin zu telefonischen und onlinebasierten Gesprächen zu beobachten. Diese Entwicklung ermöglicht länderübergreifende Betreuung ohne physische Präsenz.Mit der formellen Ausweitung auf die DACH-Region reagiert das Unternehmen nach eigenen Angaben auf diese Entwicklung. Gleichzeitig wurden interne Abläufe angepasst, um steuerliche und organisatorische Anforderungen in den jeweiligen Ländern zu berücksichtigen.Strukturierte Informationsgespräche im MittelpunktIm Zentrum der Tätigkeit stehen Analyse- und Informationsgespräche zu privaten, zwischenmenschlichen und persönlichen Fragestellungen. Nach Unternehmensangaben dienen diese Gespräche der Einschätzung individueller Situationen und der Einordnung emotionaler oder partnerschaftlicher Dynamiken.Das Unternehmen weist darauf hin, dass Beratungen als Informationsgespräche geführt werden und kein Erfolgsversprechen beinhalten. Dieser formale Hinweis soll Transparenz schaffen und Missverständnisse vermeiden.Öffentliche Präsenz und mediale EinordnungEmanuell Charis ist unter anderem auf der Business-Plattform XING vertreten. Dort sind berufliche Informationen und unternehmerische Angaben einsehbar.Zudem war Charis Gesprächspartner im Podcast WERTvoll Gespräch mit Emanuell Charis. In dem Interview thematisierte er seine berufliche Entwicklung, ethische Grundsätze sowie seine Sicht auf gesellschaftliche Veränderungen. Das Gespräch bietet Einblick in die Motivation und Haltung hinter der Beratungstätigkeit.NachhaltigkeitsengagementIm Rahmen unternehmerischer Verantwortung beteiligt sich das Unternehmen am Klimaschutzprogramm des Blue Planet Certificate. Ziel ist es, nach Angaben des Zertifizierungsprogramms, Maßnahmen zur CO₂-Kompensation zu unterstützen. Die Teilnahme soll einen Beitrag zu nachhaltigem Wirtschaften leisten.Branchentrend: Orientierung in unsicheren ZeitenBranchenbeobachter stellen seit mehreren Jahren ein wachsendes Interesse an digitalen Beratungsformaten im Bereich Persönlichkeitsentwicklung und Lebensanalyse fest. Insbesondere nach gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Krisenphasen steigt die Nachfrage nach individueller Orientierung.Digitale Kommunikationstechnologien ermöglichen es Beratungsanbietern, international tätig zu sein. Gleichzeitig steigen die Anforderungen an Transparenz, rechtliche Klarheit und professionelle Struktur.Die nun bekanntgegebene Expansion in die DACH-Region ist vor diesem Hintergrund als organisatorischer Schritt zu verstehen, der auf eine bereits bestehende Nachfrage reagiert.Deutschland bleibt weiterhin ein zentraler Markt innerhalb der deutschsprachigen Länder. Die Erweiterung nach Österreich und in die Schweiz soll jedoch eine formelle Gleichstellung dieser Regionen innerhalb der Beratungsstruktur ermöglichen.Laut Unternehmensangaben wurden hierfür administrative Prozesse angepasst und interne Richtlinien vereinheitlicht.Digitale Beratung als langfristiges ModellDie zunehmende Akzeptanz digitaler Kommunikationswege verändert auch traditionelle Beratungsfelder. Während persönliche Präsenz früher als Standard galt, sind heute Telefon- und Onlineformate etabliert.Das Unternehmen sieht in dieser Entwicklung eine langfristige Perspektive für grenzüberschreitende Beratung. Die aktuelle strukturelle Erweiterung soll diesen Prozess organisatorisch absichern.Über Emanuell CharisEmanuell Charis ist seit über 20 Jahren im Bereich spirituelle Lebensberatung tätig. Der Schwerpunkt liegt auf Analyse- und Informationsgesprächen zu persönlichen und zwischenmenschlichen Themen. Die Beratungen erfolgen telefonisch oder online.

