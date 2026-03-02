Delaware Entradas a las fiestas para ver los partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026 saldrán

Delaware se prepara para rugir: Entradas a las fiestas para ver los partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ saldrán a la venta el 5 de marzo

Dover, Del. – Mientras el foco de atención global brilla en nuestra región ante el evento deportivo más grande del mundo, la Oficina de Turismo de Delaware (DTO) invita a los aficionados a vivir cada experiencia de intensa emoción viendo este verano cada partido de fútbol en cuatro fiestas repartidas a lo largo de nuestro estado. La venta de las entradas para las festividades donde se podrán ver los partidos de fútbol de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ comienza el jueves 5 de marzo a las 9 a.m.

DTO organizará festejos en el mes de junio, en cada uno de sus condados, para poder ver los partidos de fútbol, reuniendo así a miles de aficionados para celebrar el Partido Global. Cada evento transformará el recinto en un festival de aficionados lleno de energía, con pantallas gigantes entretenimiento en directo antes del partido, puestos de comida local, actividades interactivas de fútbol y música y diversión para los aficionados de todas las edades. Esta es la única serie oficial de fiestas para ver la Copa™ Mundial de la FIFA en Delaware.

Se espera que la fiesta para ver la final de la FIFAWorld Cup 2026™, el 19 de julio en el Delaware Stadium de la Universidad de Delaware, reúna hasta 10.000 aficionados para una celebración estatal digna del evento más grande del planeta. La capacidad es limitada tanto en este recinto como en los demás, y se recomienda la compra anticipada de boletos de entrada.

Los enlaces para comprar entradas se publicarán en visitdelaware.com/worldcup. La venta de entradas se activa a las 9 a.m. del jueves 5 de marzo.

A continuación, se muestran las fechas y horas programadas de las fiestas para ver los partidos de fútbol, pendientes de aprobación por parte de la FIFA y sus socios de retransmisión:

• Viernes, 12 de junio – USA vs Paraguay, Bob Carpenter Center, Newark, las puertas se abren a las 7 p.m., el juego comienza a las 9 p.m.

• Sábado, 20 de junio – Alemania vs Costa de Marfil, Hudson Fields, Milton, las puertas se abren a las 2 p.m., el juego comienza a las 4 p.m.

• Viernes, 26 de junio – Uruguay vs España, Delaware State Fairgrounds, Harrington, las puertas se abren a las 6 p.m., el juego comienza a las 8 p.m.

• Domingo, 19 de julio – Final de la Copa del Mundo, Estadio de la Universidad de Delaware Delaware, Newark, las puertas se abren a la 1 p.m., el juego comienza a las 3 p.m.

DTO también ofrece patrocinios para las fiestas de fútbol. Las empresas interesadas en saber más deben enviar un correo electrónico a DTO en dto_sports@delaware.gov.

Para generar máxima expectativa en nuestro estado, DTO organizará el gran encuentro gratuito Copa™ Mundial FIFA el 19 de mayo en el Turf de DE en Frederica. El evento familiar contará con música, comida, clínicas de fútbol y actividades interactivas. Aunque la entrada es gratuita, la inscripción se recomienda encarecidamente.

“La Copa™ Mundial de la FIFA es el evento deportivo más grande y visto del mundo,” dijo Jessica Welch, directora de la Oficina de Turismo de Delaware. “No necesitas un asiento dentro del estadio para sentir el rugido. Cuando miles de aficionados se reúnen, ondeando banderas, cantando himnos y celebrando los partidos, la energía es eléctrica. Estamos creando esa experiencia inolvidable aquí mismo en Delaware para que visitantes y residentes se unan a la emoción.”

El impacto económico regional estimado de la celebración de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ en Filadelfia es de 770 millones de dólares, según Philadelphia Soccer 2026, con una visita internacional media prevista para permanecer entre 21 y 24 días. Perfectos para los aficionados que viajan desde Maryland, Virginia, Nueva Jersey y más allá, las fiestas para ver los partidos de fútbol de Delaware ofrecen una alternativa accesible y llena de energía a solo unos minutos de la ciudad anfitriona — con playas, paseos marítimos y pueblos históricos esperando ser explorados antes y después del inicio del partido.

Los visitantes pueden obtener más información y planificar su estancia en visitdelaware.com/worldcup.

DTO hizo la proclamación de estas fiestas como una oportunidad única en la vida para aficionados al fútbol locales, estatales y regionales en un evento inaugural realizado el 12 de febrero. DTO se está asociando con la organización de la ciudad anfitriona, Philadelphia Soccer 2026, para aprovechar y fortalecer las actividades que se desarrollan prácticamente en nuestro vecindario. Philadelphia Soccer 2026 es el Comité Anfitrión Local encargado de planificar y ejecutar la Copa™ Mundial de la FIFA en coordinación con la ciudad de Filadelfia.

La Oficina de Turismo de Delaware, una división de la División de Pequeñas Empresas de Delaware, promueve el turismo y el crecimiento económico en Delaware.

###

Media Contact

Andrea Wojcik

Directora de Comunicaciones

O: (302) 672-6840; C: (302) 554-0060

andrea.wojcik@delaware.gov