Se ha abierto el proceso de reclamos para trabajadores agrícolas bajo el acuerdo con Cornerstone

La Oficina del Procurador General (AGO) ha abierto el proceso de reclamos para los trabajadores agrícolas de Washington que trabajaron en Cornerstone Ranches, Cornerstone Orchards o Cornerstone Farm Management y que podrían tener derecho a recibir una compensación a través de un acuerdo de $1 millón.

Cornerstone, una empresa dedicada al cultivo de manzanas y lúpulo con sede en Toppenish, acordó un decreto de consentimiento con la AGO en diciembre, resolviendo una demanda que alegaba que el empleador discriminó a trabajadores agrícolas locales y mujeres al despedirlos ilegalmente y reemplazarlos con trabajadores agrícolas extranjeros con visa H-2A.

De acuerdo a la demanda, Cornerstone despidió a trabajadores locales tras exigirles estándares de productividad injustos y otros requisitos que no se aplican a los trabajadores H-2A; despidió a trabajadores locales mientras los trabajadores H-2A continuaban trabajando; y redujo regularmente las horas y los horarios de los trabajadores locales. Muchos de los trabajadores desplazados eran mujeres, mientras que todos los trabajadores H-2A que contrató Cornerstone eran hombres. La empresa negó todas las acusaciones.

Si trabajó en Cornerstone Ranches, Cornerstone Orchards o Cornerstone Farm Management entre enero de 2021 y diciembre de 2025, nos gustaría hablar con usted para determinar si califica para recibir una compensación. Por favor comuníquese con la Division de Derechos Civiles antes del 1 de abril de 2026, enviando un correo electrónico a cornerstone@atg.wa.gov o llamando al 1-833-660-4877 y seleccionando la Opción 6.

Por favor déjenos un mensaje con su nombre completo, número telefónico, domicilio, y el mejor momento del día para llamarle. Un miembro de nuestro equipo se comunicará con usted en las semanas siguientes.

