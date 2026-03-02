Le secteur européen du carton réduit encore de 8 % son empreinte carbone fossile

Carbon Footprint image

De nouvelles données confirment le leadership du secteur dans l’économie circulaire.

BRUSSELS, BELGIUM, March 2, 2026 / EINPresswire.com / -- : Pro Carton, l’association européenne des fabricants de carton et de cartonnage, a annoncé que le secteur de l’emballage carton avait réussi à réduire de 8 % ses émissions de carbone fossile de l'extraction des matières premières à la sortie d'usine depuis 2021.L’étude, menée par les Instituts de recherche de Suède (RISE) et vérifiée de manière indépendante par l'Institut für Energie- und Umweltforschung (ifeu) en Allemagne, confirme que l'empreinte carbone fossile annuelle de l’extraction des matières premières à la sortie d’usine est passée de 929 kg CO2e à 854 kg CO2e par tonne, renforçant ainsi la position des emballages carton comme solution à faible émission de carbone pour les marques qui abandonnent les matériaux d’origine fossiles.Cette transition marque une dissociation réussie entre la croissance du secteur et la dépendance aux combustibles fossiles. Elle fournit également aux marques les données vérifiables nécessaires pour atteindre les objectifs climatiques de plus en plus stricts de Scope 3.L’étude menée en 2025 par Pro Carton sur l’empreinte carbone des emballages carton offre également un aperçu plus approfondi de la performance environnementale du secteur entre 2021 et 2024. Le rapport s’appuie sur les données de 70 sites représentant 60 % de la production européenne de carton et 16 % des sites européens de production d’emballage carton, il fournit un compte rendu transparent des progrès réalisés par le secteur vers une économie biosourcée à faibles émissions de carbone.L’énergie verte est le moteur du secteurLa réduction de 8 % des émissions fossiles résulte directement de l’investissement collectif du secteur dans la décarbonisation. Entre 2021 et 2024, les usines européennes se sont éloignées des sources d'énergie traditionnelles et ont réduit la part des combustibles fossiles dans leur mix énergétique de 46 % à 39 %. En donnant la priorité aux biocarburants à base de bois et la production de chaleur renouvelable, les fabricants ont évité environ 60 kg CO2e d'émissions fossiles par tonne de production.Parallèlement, le secteur a revu son approvisionnement en électricité. La part de l’électricité à faible émission de carbone utilisée dans les usines a ainsi quasiment triplé, passant de 23 % à 66 %. Cette évolution, portée par des investissements directs dans des infrastructures et un approvisionnement en électricité écologiques, montre que le secteur n’attend plus la décarbonisation du réseau, mais qu’elle l’accélère activement.Circulaire sur l'ensemble de la chaîne de valeurLe rapport de Pro Carton souligne également l’avantage prouvé que présentent les emballages à base de fibres dans le cycle naturel du carbone. En effet, le carton provenant de forêts européennes gérées de manière durable, il sert de réservoir physique pour le dioxyde de carbone atmosphérique. Les données révèlent que le carbone absorbé pendant sa croissance forestière par le bois utilisé dans la production dépasse largement les émissions fossiles générées pendant la production.Fait crucial, l’étude confirme que l’approvisionnement en fibres pour l’emballage est lié à des pratiques de gestion durable des forêts. Les forêts européennes, qui servent de puits de carbone, continuent de croître et de se développer.En plus de la production de carton, l'étude examine l'efficacité du processus de transformation, durant lequel le carton est façonné en emballage final. Alors que la transformation représente 21 % de l'empreinte totale, de l’extraction des matières premières à la sortie d’usine, les émissions directes sur site dues au séchage et au chauffage de l'impression ne représentent que 2 %, ce qui met en évidence la forte efficacité du processus. Cette utilisation efficace des ressources, combinée à un taux de recyclage européen de 87 % (Eurostat, 2023), garantit que le carton reste le premier modèle d'une économie circulaire fonctionnelle.« La réduction de 8 % que nous constatons aujourd'hui est le résultat durement gagné par des années d'investissement et une refonte fondamentale des besoins énergétiques de notre secteur », a déclaré Horst Bittermann, Directeur général de Pro Carton. « En passant aux biocarburants, en sécurisant une électricité à faible émission de carbone et en investissant dans des systèmes photovoltaïques, nos membres fournissent aux marques un support d’emballage répondant aux normes environnementales les plus élevées. Ces données fournissent les preuves vérifiables dont les marques, les détaillants et les décideurs ont besoin pour se conformer aux réglementations, soutenant un avenir véritablement durable basé sur la fibre pour l'ensemble de la chaîne de valeur. »L'étude complète L’empreinte carbone de l’emballage carton 2025 (Carbon Footprint of carton Packaging 2025), présentant les ensembles de données complets, la méthodologie et la vérification indépendante, est disponible sur le site Web de Pro Carton ici : https://www.procarton.com/pro-carton-releases-their-carbon-footprint-study-2025/

