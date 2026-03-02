El principal banco español se asocia con Validata para avanzar y modernizar sus operaciones de conciliación integral
EINPresswire.com/ -- Validata Group anunció hoy una asociación estratégica de varios años con una de las principales instituciones financieras de España para desplegar ConnectIQ—su plataforma de automatización de datos Agentic AI—que permitirá la conciliación en tiempo real y de extremo a extremo de pagos, tarjetas, cuentas y operaciones de tesorería.
El banco, reconocido como una de las principales instituciones financieras de España, está acelerando su transformación digital en sus principales mercados. Como parte de su estrategia de transformación más amplia, la institución está invirtiendo fuertemente en la modernización tanto de las operaciones nacionales como internacionales para apoyar el crecimiento continuo y mejorar la prestación de servicios digitales.
Como parte de su proceso de transformación más amplio, el banco buscaba una solución de nueva generación para automatizar la conciliación de flujos de pago de alto volumen, transacciones con tarjeta, datos de liquidación y registros bancarios centrales. Tras la invitación a un proceso integral de licitación formal y negociación, el banco seleccionó la plataforma ConnectIQ de Validata para automatizar el proceso de conciliación y lograr una mayor eficiencia operativa.
A través de esta colaboración, la plataforma ConnectIQ de Validata mejorará el ecosistema de conciliación del banco introduciendo automatización en tiempo real impulsada por IA en los tipos de pago SEPA, incluyendo SDD, SCT y SCT Instant, además de transacciones con tarjeta, extractos bancarios, entradas GL y flujos de liquidación.
Un componente clave de la solución es su integración fluida con las principales infraestructuras y procesadores de pago. ConnectIQ permite una conectividad simplificada con Iberpay, el sistema nacional de pagos en España responsable de gestionar y operar los servicios de compensación y liquidación del país para transferencias, domiciliaciones bancarias y pagos instantáneos. Esta integración permite la conciliación automatizada de archivos de compensación y liquidación, la validación en tiempo real de saldos, la gestión proactiva de excepciones y soporte completo para el procesamiento instantáneo de pagos.
La plataforma también se integrará con el sistema de tarjetas del banco, asegurando una alineación completa entre las transacciones con tarjeta y las anotaciones de cuentas, una mejor conciliación entre emisores y adquirentes y una mayor auditabilidad a lo largo de todo el ciclo de vida de la tarjeta. Proporciona una base escalable y moderna que apoyará la transformación digital continua del banco y su expansión estratégica.
Vaios Vaitsis, fundador y CEO de Validata Group , añadió: 'Estamos entusiasmados de apoyar al banco como su socio de confianza y esperamos trabajar estrechamente con ellos en sus iniciativas de transformación digital. Nuestra tecnología de IA permitirá al banco alejarse de procesos manuales fragmentados, garantizando consistencia, precisión y la agilidad necesaria para el crecimiento futuro. Estamos comprometidos a apoyar su visión con tecnología que se adapte, escale y mejore continuamente."
Acerca de 10x Banking
10x Banking es una plataforma bancaria central nativa en la nube para instituciones financieras. Fundada por antiguos ejecutivos bancarios y creada por tecnólogos, la plataforma 10x Banking ofrece a sus clientes la mejor seguridad, escalabilidad y velocidad de su clase.
Probada en implementaciones transformadoras como Chase Bank, Old Mutual y Westpac, 10x Banking ofrece a los bancos la vía más rápida, rentable y segura hacia la transformación nativa en la nube gracias a su exclusivo enfoque «meta core». Su tecnología escalable, resistente y flexible está diseñada para permitir a las instituciones financieras prestar un mejor servicio a sus clientes y comunidades. 10x Banking es una empresa con certificación B-Corp con presencia local en Londres y Sídney, y está financiada por una cartera de inversores de talla mundial, entre los que se encuentran BlackRock y J.P. Morgan.
Acerca de Validata Group
Validata Group es una empresa internacional e independiente de software que potencia a los bancos y los servicios financieros con ingeniería y automatización de calidad continua, migración de datos «progresiva» inteligente en tiempo real y conciliación integral, pagos y transformación de mensajes financieros (preparación para ISO 20022), capacidades impulsadas por IA y análisis.
Con más de 100 proyectos exitosos en todo el mundo y dos décadas de innovación pionera, hemos demostrado nuestro compromiso con la excelencia y el éxito de nuestros clientes.
Nuestra tecnología basada en inteligencia artificial cuenta con la confianza de los principales bancos a nivel mundial, ya que les permite acelerar con confianza las actualizaciones de su software bancario y los proyectos de migración e implementación, lo que se traduce en un mayor retorno de la inversión y una puesta en marcha más rápida.
