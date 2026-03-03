Walk Like A Pro lanciert neue Shopify-E-Commerce-Plattform und expandiert mit neuer Zweigniederlassung in Deutschland

Walk Like A Pro

Mit der neuen Shopify-Plattform und einer neuen Zweigniederlassung in Deutschland optimiert der Spezialist Service und Logistik für Europa.

SWITZERLAND, March 3, 2026 / EINPresswire.com / -- Walk Like A Pro GmbH, die offizielle Schweizer Generalvertretung für weltweit führende Bodybuilding-Marken wie Schiek Sports, NPC Active Wear und Otomix, gibt heute den erfolgreichen Wechsel ihres Online-Shops walklikeapro.ch auf die Shopify-Plattform bekannt. Dieses digitale Upgrade wird durch einen strategischen Meilenstein ergänzt: die Gründung einer neuen Zweigniederlassung in Deutschland im Februar 2026.Stärkung der Präsenz im EU-Raum Mit der neuen deutschen Niederlassung stärkt Walk Like A Pro gezielt die Betreuung von Kundinnen und Kunden im EU-Raum. Dieser Schritt schafft die Voraussetzungen für eine schnellere und effizientere Abwicklung, insbesondere in den Bereichen Service, Versand und Logistik. Damit reagiert das Unternehmen auf die wachsende internationale Nachfrage und optimiert die Lieferwege für europäische Athletinnen und Athleten.Modernes Einkaufserlebnis und neue Zahlungsoptionen Die Migration von einem individuell entwickelten CMS auf Shopify ermöglicht eine deutlich leistungsfähigere Infrastruktur. Neben einer verbesserten mobilen Performance bietet die neue Plattform nun auch eine erweiterte Auswahl an modernen Zahlungsmethoden:• Mobile Wallets: Apple Pay und Google Pay für schnelle Transaktionen.• Flexible Zahlung: Klarna für „Jetzt kaufen, später bezahlen“-Optionen.• Digitale Gateways: Skrill und weitere sichere Online-Zahlungsdienste.„Der Wechsel zu Shopify und die Expansion nach Deutschland ermöglichen es uns, ein Einkaufserlebnis zu bieten, das denselben hohen Qualitätsanspruch widerspiegelt wie die Profi-Marken, die wir vertreten“, so ein Sprecher der Walk Like A Pro GmbH.Kontinuität und Vertrauen Trotz der technischen und geografischen Erweiterungen bleibt das Fundament des Unternehmens unverändert. Bestellungen über die neue Plattform werden weiterhin zu denselben Allgemeinen Geschäftsbedingungen sowie mit denselben Liefer- und Rückgaberichtlinien abgewickelt, auf die sich die Kundschaft bisher verlassen konnte. Auch die kostenlose Hotline (0800 180 372) und der Firmensitz in Wohlen bleiben als zentrale Anlaufstellen bestehen.Wesentliche Verbesserungen der neuen Plattform:• Schnellere Performance: Optimierte Ladezeiten für das mobile Shopping-Erlebnis.• Intuitive Navigation: Einfacheres Durchsuchen des Sortiments nach Marken wie Schiek, Gold’s Gym oder Better Bodies.• Mehrsprachigkeit: Voller Support in Deutsch, Englisch und Französisch.• Präzise Suche: Verbesserte Filter für Posinghosen, Hebegürtel und Spezialschuhe.Die neue Plattform ist ab sofort unter www.walklikeapro.ch erreichbar.Über Walk Like A Pro GmbH: Walk Like A Pro GmbH ist die erste Adresse in der Schweiz für professionelle Bodybuilding-Bekleidung und Trainingsausrüstung. Als Generalagentur für über 19 internationale Marken bietet das Unternehmen hochwertige Produkte für Wettkampfsportler und Fitnessbegeisterte. Das Unternehmen agiert unter dem Motto: „Only the Strong Survive“.Medienkontakt: Walk Like A Pro GmbH Anglikerstrasse 15, 5610 Wohlen, Schweiz Telefon: 0800 180 372 E-Mail: info(at)walklikeapro(dot)ch Website: www.walklikeapro.ch

