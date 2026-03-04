En Suisse romande, le paiement mobile gagne du terrain et rattrape le cash pour les achats en magasin

Carte de crédit 2026 Cartes de crédit 2026

Les cartes de crédit restent privilégiées (52%), mais leur usage recule, tandis que le paiement mobile explose (19%) et se rapproche de l'argent liquide (20%).

LAUSANNE, VAUD, SWITZERLAND, March 4, 2026 / EINPresswire.com / -- En 2026, la population suisse diversifie ses habitudes de paiement : les cartes de crédit restent privilégiées (52%), mais leur usage recule, tandis que le paiement mobile explose (19%) et se rapproche de l'argent liquide (20%), illustrant une transformation des choix des consommateurs vers plus de praticité et de rapidité.bonus.ch, le comparateur en ligne, a réalisé son enquête annuelle sur les cartes de crédit auprès de ses utilisateurs. Plus de 2'000 personnes ont pris part à cette étude et ont partagé leur avis sur leur prestataire de carte de crédit. Les réponses obtenues ont été converties en notes de 1 à 6, 6 étant la meilleure note.Mode de paiement : le smartphone explose, mais la carte de crédit reste reineEn 2026, les habitudes de paiement de la population suisse continuent d'évoluer. Si les cartes de crédit physiques (52%) restent encore et toujours le moyen de paiement préféré en Suisse pour les achats en magasin, leur utilisation est en baisse ces dernières années (58% en 2022).À l'inverse, le paiement par téléphone mobile explose, passant de 8% en 2022 à 19% en 2025, et se rapproche désormais de l'argent liquide (20%). Cette tendance illustre une transformation profonde des comportements d'achat, où praticité et rapidité deviennent les nouveaux critères clés.Le paiement mobile connaît le plus grand engouement en Suisse italienne : près de 30% des habitant(e)s privilégient désormais leur smartphone pour régler leurs achats en magasin, contre 23% l'an dernier. L'utilisation de l'argent liquide continue de baisser, passant de 17% en 2025 à 14% cette année.De leur côté, les Alémaniques restent les plus fidèles au cash, mais l'écart avec le paiement par téléphone mobile se réduit fortement par rapport à l'an dernier : 23% paient en espèces (contre 26% en 2025) et 17% utilisent le smartphone (contre 12% en 2025).En Romandie, l'essor du mobile est également notable : l'intérêt pour le paiement par smartphone atteint 19% en 2026, contre 17% en 2025 et 13% en 2024, égalant désormais l'usage de l'argent liquide.L'argent liquide reste fortement ancré chez les seniors : près d'un quart des personnes de 60 ans et plus (24%) continuent de privilégier le cash pour leurs achats. À l'inverse, la tranche d'âge des 40 à 49 ans est celle qui y recourt le moins, avec seulement 9%.En se concentrant uniquement sur les paiements mobiles et ceux par carte de crédit, 42% des moins de 50 ans privilégient désormais leur smartphone pour régler leurs achats, contre seulement 21% des plus de 50 ans.De 48% à 60% : la carte de crédit s'impose dans le quotidien des Suisses(ses)Depuis 2014, l'usage de la carte de crédit a connu une progression quasi constante : alors que moins de la moitié de la population suisse (48%) l'utilisait au moins une fois par semaine, ce ratio atteint désormais 60% en 2026. La part d'utilisation quotidienne est passée de 9% en 2014 à 19% en 2026.Cette évolution a été accélérée par la pandémie de coronavirus, qui a modifié les habitudes de consommation et renforcé la préférence pour les paiements sans contact. La carte de crédit s'impose ainsi comme un outil incontournable du quotidien.En Suisse, les hommes utilisent leur carte de crédit plus fréquemment que les femmes, avec un usage quotidien de 20% contre 16% pour les femmes, et respectivement 42% contre 41% au moins une fois par semaine.Du point de vue des régions linguistiques, les Suisses italiens sont de loin ceux qui utilisent le plus leur carte de crédit, avec 35% d'utilisateurs quotidiens, contre 18% en Suisse alémanique et seulement 17% en Romandie.La simplicité prend le dessus, la sécurité en soutienLa simplicité d'utilisation est aujourd'hui la principale motivation pour recourir à la carte de crédit : 46% de la population suisse met en avant le côté pratique, tandis que 23% explique son choix par la volonté d'éviter d'avoir trop d'argent liquide sur soi.91% de la population suisse fait confiance à la sécurité de sa carte de créditPlus de 9 personnes sur 10 déclarent avoir confiance dans les mesures de sécurité de leur carte de crédit (notifications, 3D Secure, cartes virtuelles, etc.), dont 27% "totalement" et 64% "plutôt". Seule une minorité (9%) exprime des doutes.La confiance totale dans les cartes de crédit varie selon les régions. Elle est la plus marquée en Suisse alémanique (29%) et en Romandie (26%). La Suisse italienne n'atteint que 19%, mais compense par une majorité de 72% de personnes qui déclarent avoir "plutôt confiance".Fraude à la carte de crédit : près de 4 personnes sur 10 concernéesLa fraude touche directement une part non négligeable de la population suisse : 18% des sondé(e)s ont déjà été victimes d'une fraude à leur carte de crédit et 19% ont subi une tentative de fraude. Même si une majorité de 63% n'a jamais été confrontée à ce type de problème, il est important de noter que les tentatives de fraude restent fréquentes et qu'il faut rester très vigilant.En Suisse, les expériences de fraude à la carte de crédit varient selon les régions : 15% du côté alémanique, 20% en Romandie et 14% en Suisse italienne en ont déjà été victimes, tandis que les tentatives touchent respectivement 23%, 17% et 19% des gens dans ces régions.Le coût annuel, premier critère dans le choix d'une carteLe coût annuel s'impose très nettement comme le critère principal dans le choix d'une carte, cité par 40% des répondant(e)s. Ce résultat confirme que la maîtrise des frais reste une priorité majeure pour les consommateurs. Loin derrière, la facilité d'utilisation de l'application (18%) et la qualité du service client (15%) arrivent en deuxième et troisième positions, illustrant l'importance croissante de l'expérience utilisateur et de l'accompagnement.En revanche, des éléments souvent mis en avant par les émetteurs de cartes, comme le taux d'intérêt (11%), le cashback (8%) ou les assurances (8%), apparaissent comme secondaires aux yeux des utilisateurs.Les préférences en matière de critères pour le choix d'une carte de crédit varient selon la région linguistique. Le coût annuel prend encore plus d'importance du côté alémanique, où 45% le cite comme l'élément déterminant, contre 38% en Suisse romande et seulement 32% en Suisse italienne.Satisfaction générale et classement des prestataires des cartes de créditLes cartes de crédit répondent bien aux attentes de la population suisse. En 2026, les fournisseurs obtiennent une note moyenne de 5.1 sur 6, synonyme de mention "bien", confirmant un bon niveau de satisfaction globale.Fidèle aux premières places des enquêtes de satisfaction de bonus.ch, la carte Cumulus (Migros) s'impose cette année encore comme la grande gagnante. Elle décroche la 1ère place du classement général avec la note de 5.5, couronnée de la mention "très bien".Elle aussi habituée à figurer en haut du classement, la carte de crédit de la Banque Migros s'installe seule sur la 2ème marche du podium avec la note globale de 5.4, mention "bien". La Banque Cler et la Coop Supercard complètent le podium 2026 avec la note de 5.3, mention "bien".Accès direct au rapport :Rubrique Carte de crédit - enquête de satisfaction :Comparatif des cartes de crédit :Pour plus d'informations :bonus.ch SAPatrick DucretCEOPlace Chauderon 20B1003 Lausanne021 312 55 91ducret(a)bonus.chLausanne, le 4 mars 2026

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.