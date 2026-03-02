Seguros de viaje Easy-Go impulsa la tramitación del visado de estudios en España con un seguro médico adaptado

Estudiante internacional en España

Easy-Go ofrece seguro médico de salud para visado de estudios en España: cobertura completa, sin copagos y con certificado para el trámite.

SEVILLA, ANDALUCíA, SPAIN, March 2, 2026 / EINPresswire.com / -- Con el aumento de estudiantes colombianos que eligen España para cursar grados, maestrías, intercambios o programas de idiomas, uno de los pasos más delicados del proceso de visado sigue siendo la contratación de un seguro médico que cumpla con lo que suelen exigir embajadas, consulados y oficinas de extranjería: cobertura sanitaria completa en España, sin copagos, sin carencias y vigente durante toda la estancia, además de la documentación oficial correspondiente.En este contexto, Easy-Go Seguros , agencia especializada en seguros vinculados a estudios y viajes, ha reforzado su propuesta para estudiantes internacionales a través de su web seguros-viajes.com, con un producto específico para visados de estudios en España. La compañía destaca que no se trata de un seguro de viaje, sino de un seguro médico obligatorio para el visado de estudiantes en España diseñado para responder a los criterios que habitualmente se solicitan en trámites de visado y renovaciones de estancia por estudios.Entre los principales motivos de demoras o requerimientos en trámites de visado se encuentran pólizas que parecen “económicas”, pero que incorporan copagos, periodos de carencia (no aplican desde el primer día) o coberturas limitadas únicamente a urgencias. Por ello, Easy-Go subraya la importancia de elegir un seguro que, desde el inicio, aporte claridad documental y garantías en la cobertura.Según la información ofrecida por la firma, su solución para estudiantes está vinculada a una póliza médica diseñada por DKV, e incluye las características más buscadas por quienes deben presentar el seguro en la solicitud:- Cobertura médica completa en España (asistencia primaria, especialistas, pruebas diagnósticas, urgencias y hospitalización).- Sin copagos y sin carencias (uso desde el primer día, con matices habituales en coberturas específicas).- Seguro sin cuestionario de salud: a diferencia de otros seguros se admiten preexistencias.- Repatriación incluida y documentación/certificado para presentar en el expediente.- Contratación sencilla y documentación generada tras el alta, para su presentación ante la autoridad correspondiente.- Precio desde 1,40 €/día (según edad y duración), con condiciones adaptadas a estancias académicas. Una de sus ventajas es poder pagar por días y no meses completos.“Los estudiantes necesitan resolver este punto sin incertidumbre, porque el seguro no es un simple requisito: es una pieza clave del expediente. La idea es facilitar una póliza pensada para visado, con documentación clara y una contratación rápida, especialmente útil para quienes gestionan el proceso desde Colombia”, señala Sergio, portavoz de Easy-Go.Además de la solicitud inicial, Easy-Go recuerda que muchas renovaciones de estancia por estudios en España exigen condiciones similares, por lo que conviene contratar una cobertura que acompañe toda la duración del programa académico y evite requerimientos posteriores.

