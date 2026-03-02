ALTAVE, deep tech de IA industrial, sustenta 70% de crescimento em ARR e entra em nova fase de expansão global

Presente em seis países e foco em operações de missão crítica, empresa acelera planos nos EUA, Oriente Médio e avalia a Espanha como hub para mercado europeu

BRAZIL, March 2, 2026 / EINPresswire.com / -- Diante do aumento das exigências regulatórias, da crescente complexidade operacional e da demanda por inteligência preditiva, a deep tech ALTAVE inicia uma nova fase de expansão internacional, com estratégia estruturada e foco prioritário nos Estados Unidos e no Oriente Médio, ao mesmo tempo em que avalia a Espanha como possível hub para entrada no mercado europeu de infraestrutura crítica. Sustentando aproximadamente 70% de crescimento anual em ARR (Annual Recurring Revenue) por três anos consecutivos, a empresa consolidou um modelo de receita recorrente empresarial voltado a ambientes complexos e de missão crítica nos setores de óleo & gás, energia, mineração e infraestrutura crítica.Fundada por engenheiros formados pelo Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA), a ALTAVE desenvolve soluções de monitoramento inteligente que transformam vídeo em tempo real em inteligência operacional acionável. Sua plataforma proprietária integra infraestrutura de hardware a modelos avançados de visão computacional desenvolvidos para operações reguladas e de alto risco, permitindo implantação de longo prazo em múltiplos locais, com elevados padrões de compliance.Atualmente, a ALTAVE opera em seis países, sendo 16% de sua receita proveniente de mercados internacionais. A companhia serve 44 clientes em 166 locais ativos, incluindo operadores globais como ARO Drilling, ARAMCO, TotalEnergies, Transocean, Valaris, EXPRO, Petrobras e Vale. Essa base de clientes de grande porte, aliada a contratos de longo prazo e receita recorrente, sustenta uma estratégia de crescimento com eficiência de capital em mercados industriais de alto valor agregado.Do monitoramento reativo à inteligência operacional preditivaEnquanto muitos provedores de análise de vídeo concentram-se em aplicações genéricas de vigilância, a ALTAVE desenvolveu uma stack tecnológica verticalmente integrada, direcionada a operações industriais complexas. Suas soluções permitem detecção automática de riscos em tempo real, monitoramento de conformidade em segurança ocupacional (incluindo uso de EPIs e comportamentos inseguros), identificação precoce de incêndios e anomalias ambientais, monitoramento de trilhos e infraestrutura linear, vigilância perimetral e aérea, além de integração com sistemas corporativos de gestão.Com 14 patentes registradas e certificações como a marcação CE na União Europeia e o credenciamento como Empresa Estratégica de Defesa no Brasil, a companhia atua em ambientes onde a confiabilidade e conformidade regulatória são indispensáveis. Sua tecnologia contribui para a mitigação de incidentes, redução de downtime e fortalecimento de indicadores de segurança e ESG em escala.“Nosso propósito é transformar dados operacionais em inteligência capaz de tornar operações mais seguras, eficientes e sustentáveis”, afirma Diego Canavezi, CFO da ALTAVE. “Focamos em gerar impacto operacional mensurável, e não apenas em oferecer análises de dados, especialmente em ambientes complexos.”Estratégia de expansão internacionalA estratégia de crescimento da ALTAVE prioriza os Estados Unidos e o Oriente Médio, mercados caracterizados por regulação rigorosa, alta concentração de grandes players globais de energia e forte demanda por soluções baseadas em IA voltadas à segurança e eficiência operacional. A empresa já conduz projetos nessas regiões e vem fortalecendo sua presença local por meio de executivos dedicados a contas corporativas e de um modelo híbrido que combina operação direta com parcerias estratégicas.Sua abordagem comercial é baseada em relacionamentos de longo prazo com grandes empresas, alavancando implantações multi locais em plataformas offshore, plantas industriais e ativos de infraestrutura crítica. Para sustentar essa nova etapa, a ALTAVE prepara uma rodada estruturada de crescimento com o objetivo de acelerar a expansão global, aprofundar sua atuação em mercados prioritários e avançar seu roadmap de visão computacional.“A combinação de contratos corporativos recorrentes, casos de uso industriais de alto valor e um pipeline internacional consistente cria uma oportunidade relevante para investidores focados em crescimento”, acrescenta Canavezi.ALTAVE no 4YFN BarcelonaComo parte de sua agenda global de expansão, a ALTAVE participa do 4YFN Barcelona, um dos principais eventos europeus de startups e inovação. A empresa utiliza a plataforma para aprofundar discussões sobre sua estratégia de crescimento, estabelecer parcerias estratégicas e desenvolver novos pilotos comerciais em mercados prioritários.Selecionada pela ApexBrasil para integrar a delegação oficial brasileira, a ALTAVE reforça seu posicionamento como referência em deep tech industrial no ecossistema de inovação do país. O 4YFN acontece em Barcelona entre 2 e 5 de março, paralelamente ao MWC Barcelona, reunindo investidores, startups e líderes globais de tecnologia.Sobre a ALTAVEA ALTAVE é uma empresa brasileira sediada em São José dos Campos (SP), especializada em soluções de monitoramento inteligente com visão computacional. Suas soluções apoiam operações críticas por meio de IA avançada, transformando dados em inteligência para tomada de decisões estratégicas.Com monitoramento em tempo real, dashboards intuitivos e suporte 24/7, a ALTAVE contribui para a segurança operacional e a proteção de vidas e recursos essenciais. A empresa possui tecnologias patenteadas no Brasil e no exterior, estando presente ao redor do mundo, atendendo a setores como Defesa e Segurança, Energia, Mineração, Portos, Agronegócio e Óleo e Gás. Reconhecida por sua relevância estratégica, a ALTAVE é credenciada como Empresa Estratégica de Defesa pelo Ministério da Defesa do Brasil e fornecedora da Petrobras.Saiba mais: altave.com.brContato Comercial: sales@altave.com.brContato de Imprensa: marketing@altave.com.br

