La Gobernadora Hochul Ordena que Los Monumentos Estatales se Iluminen de Azul, Blanco y Rojo en Conmemoración del Día de La Independencia de La República Dominicana
La gobernadora Kathy Hochul ordenó hoy que los monumentos estatales se iluminaran de azul, blanco y rojo en honor al Día de la Independencia Dominicana. La gobernadora se enorgullece de celebrar el arte, la historia y la cultura dominicanos en el estado de Nueva York y defiende al millón de dominicanos-estadounidenses que consideran Nueva York su hogar.
“Como gobernadora, me honra representar a la diáspora dominicana, la comunidad inmigrante más grande de la ciudad de Nueva York y donde residen un millón de dominicanos-estadounidenses en todo nuestro estado”, declaró la Gobernadora Hochul. “La comunidad dominicana tiene un fuerte impacto cultural, económico y social en el tejido social de Nueva York, y nos enorgullece celebrar su historia, fortaleza y resiliencia en este día de la independencia. Me comprometo a enaltecer a los neoyorquinos dominicanos y a difundir el arte y la cultura dominicanos para las generaciones venideras”.
La gobernadora realizó su primera visita oficial a la República Dominicana en noviembre de 2025, donde se reunió con una distinguida delegación de líderes para discutir las prioridades compartidas del estado de Nueva York y la República Dominicana. Estas conversaciones abordaron prioridades como la resiliencia climática, el desarrollo de infraestructura, la respuesta ante desastres y la educación, con el objetivo de fomentar una relación de colaboración que beneficie a los dominicanos y neoyorquinos dominicanos, además de fortalecer ambas economías.
Estos 15 lugares emblemáticos se iluminarán de azul, blanco y rojo en honor al Día de la Independencia de la República Dominicana:
- One World Trade Center
- Puente Gobernador Mario M. Cuomo
- Puente Kosciuszko
- Edificio H. Carl McCall de la Universidad Estatal de Nueva York
- Edificio de Educación Estatal
- Edificio de Oficinas Estatales Alfred E. Smith
- Empire State Plaza
- Recinto Ferial Estatal: Puerta Principal y Centro de Exposiciones
- Puente “Franklin D. Roosevelt” Mid-Hudson
- Grand Central Terminal - Viaducto de Pershing Square
- Puerta de enlace del Aeropuerto Internacional de Albany
- MTA LIRR - Puerta de enlace del East End en Penn Station
- Puente Levadizo Fairport sobre el Canal de Erie
- Estacion de Trenes Moynihan
- Faro de Roosevelt Island
