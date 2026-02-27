Hub Affiliations lancia HUB AFFILIATIONS UK LTD: Londra piattaforma strategica per la crescita internazionale
LONDRA, UNITED KINGDOM, February 27, 2026 /EINPresswire.com/ -- Hub Affiliations annuncia l’avvio di Hub Affiliations UK Ltd, nuova società con sede a Canary Wharf, centro finanziario e tecnologico della capitale britannica.
L’iniziativa rappresenta un passaggio rilevante nel percorso di sviluppo internazionale dell’azienda e segna l’ingresso diretto in uno dei mercati più strutturati e regolamentati al mondo. Non si tratta di una semplice espansione territoriale, ma della costituzione di una struttura operativa dedicata alla valorizzazione, integrazione e crescita di attività digitali nei settori dello sport e dell’intrattenimento.
Una scelta coerente con una visione di lungo periodo
Il Regno Unito costituisce un contesto di riferimento per l’innovazione digitale europea, caratterizzato da elevati standard organizzativi, solidità istituzionale e forte pressione competitiva.
Operare in questo ambiente significa confrontarsi con criteri rigorosi in materia di trasparenza, protezione dei dati, qualità dei processi e responsabilità gestionale.
Hub Affiliations ha scelto di presidiare direttamente tale mercato, rafforzando la propria presenza in un centro nevralgico per lo sviluppo europeo e internazionale delle attività digitali legate allo sport e all’intrattenimento.
Metodo, disciplina e integrazione
Fondata a Napoli, l’azienda ha costruito nel tempo un modello di crescita basato su:
- misurazione costante dei risultati
- sviluppo interno di soluzioni tecnologiche
- analisi strutturata dei dati
- integrazione organizzativa delle realtà acquisite
- standard certificati di qualità e sicurezza
Hub Affiliations UK Ltd nasce con il compito di applicare questo metodo in un contesto internazionale ad alta complessità, intervenendo sugli elementi infrastrutturali che determinano la solidità e la sostenibilità della crescita.
L’obiettivo è trasformare attività digitali con potenziale di sviluppo in strutture efficienti, integrate e capaci di generare valore nel tempo.
Continuità nel percorso di consolidamento internazionale
La costituzione della nuova società nel Regno Unito si inserisce in un percorso già avviato con l’ingresso nel capitale di NYCE International Plc, società quotata presso il mercato londinese Aquis.
La presenza diretta a Londra consolida una strategia orientata alla costruzione di relazioni istituzionali stabili e al rafforzamento della credibilità nei mercati europei più maturi.
Tecnologia proprietaria e qualità organizzativa
Hub Affiliations detiene sedici certificazioni ISO conseguite in Italia, relative a sicurezza delle informazioni, gestione della qualità, continuità operativa e protezione dei dati personali.
Tale patrimonio organizzativo costituisce la base su cui si fonda l’attività della nuova società britannica.
Hub Affiliations UK Ltd opererà con un mandato preciso:
- individuare realtà digitali con margini di miglioramento
- integrare soluzioni tecnologiche proprietarie
- rafforzare l’architettura organizzativa
- garantire elevati standard di controllo interno
- sostenere uno sviluppo misurabile e responsabile
Molte attività digitali dispongono di un pubblico consolidato ma non di una struttura adeguata a sostenerne la crescita nel medio e lungo periodo. L’intervento dell’azienda si concentra su tali elementi strutturali, ritenuti determinanti per la creazione di valore stabile.
Governance e responsabilità
Alla guida di Hub Affiliations UK Ltd è stato nominato Farzad Peyman, revisore contabile con oltre vent’anni di esperienza nei mercati regolamentati e attuale amministratore delegato di NYCE International Plc.
La sua nomina rafforza la disciplina finanziaria, la qualità del controllo interno e la credibilità istituzionale dell’iniziativa.
Tom Galanis ricoprirà il ruolo di consulente strategico con particolare riferimento allo sviluppo editoriale e alla crescita commerciale nei settori dello sport e dell’intrattenimento digitale.
Le dichiarazioni
Francesco Maddalena, fondatore e amministratore delegato di Hub Affiliations, ha dichiarato: “La crescita sostenibile richiede infrastrutture solide, metodo e responsabilità. La presenza diretta nel Regno Unito rappresenta un passaggio coerente con la nostra visione di sviluppo internazionale. Operare in un contesto esigente significa contribuire a elevare ulteriormente i nostri standard”.
Charles Herisson, fondatore e responsabile della strategia, ha aggiunto: “Individuiamo realtà con potenziale di crescita, integriamo soluzioni tecnologiche avanzate e costruiamo modelli organizzativi capaci di generare valore nel tempo. La nuova struttura britannica nasce per rafforzare questo percorso, con disciplina, visione e responsabilità”.
Una piattaforma per nuove collaborazioni
Hub Affiliations UK Ltd è strutturata per favorire accordi strategici, collaborazioni tecnologiche e investimenti istituzionali in mercati maturi.
Con l’avvio delle attività nel Regno Unito, l’azienda rafforza la propria presenza nei principali centri europei dell’innovazione digitale, consolidando un modello di sviluppo fondato su qualità organizzativa, integrazione tecnologica e crescita sostenibile.
Nel lungo periodo, la solidità delle strutture rappresenta il vero fattore distintivo.
Hub Affiliations ha scelto di costruire il proprio sviluppo su questa convinzione.
